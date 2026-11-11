6 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في غزة

قُتل ستة فلسطينيين، بينهم طبيب وطفل (13 عاماً)، وأصيب عشرات آخرون، فجر اليوم (الخميس)، في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما ألحق دماراً واسعاً بأقسام طبية داخل المجمع وأثار مخاوف بشأن سلامة المرضى والطواقم الطبية والمرافقين.

وقالت مصادر طبية إن طائرة إسرائيلية استهدفت الطابق الثاني من مبنى الياسين داخل المجمع، حيث يقع قسم الجراحة، ما أدى إلى سقوط ستة قتلى وإصابة عدد من المرضى والعاملين في القطاع الصحي والمرافقين.

لم تتضح على الفور الظروف التفصيلية التي كان يوجد فيها جميع الضحايا داخل المبنى لحظة القصف (رويترز)

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أن طواقم الدفاع المدني في محافظة خان يونس تمكنت من انتشال جثامين ستة قتلى وإجلاء عشرات المصابين من موقع القصف، مشيراً إلى انتهاء عمليات الانتشال والإجلاء.

وأفادت حصيلة لاحقة لعملية الاستجابة الميدانية بتسجيل 52 إصابة، نقل 30 من أصحابها إلى الأقسام الطبية لتلقي العلاج، فيما جرى التعامل ميدانياً مع 22 حالة أخرى.

من جانبه، قال مدير مجمع ناصر الطبي إن الصاروخ اخترق المبنى بصورة عمودية، ما أدى إلى مروره عبر عدة طوابق وحدوث دمار واسع، لا سيما في قسمي العناية المركزة والجراحة، اللذين يضمان أقساماً للرجال والنساء.

مصادر طبية ذكر أن من بين القتلى شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة (رويترز)

وقال شهود عيان من داخل المجمع إن حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى كبير، حيث تضررت مرافق طبية وأجزاء من الأقسام المستهدفة، في وقت يواصل فيه المستشفى تقديم خدماته لآلاف المرضى والجرحى في ظل ظروف صحية بالغة الصعوبة ونقص حاد في الإمكانات والمستلزمات الطبية.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تصريح رسمي بشأن الهجوم وأسبابه.

ويأتي استهداف المجمع في سياق سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي طالت منشآته وأقسامه الطبية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إذ تعد هذه المرة السابعة التي يتعرض فيها المجمع للاستهداف، وفق حصيلة الوقائع السابقة.

ويأتي القصف الأخير في وقت تتواصل فيه الاتهامات الفلسطينية لإسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع استمرار الهجمات وسقوط قتلى وجرحى، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، ولا سيما مع حلول فصل الشتاء وتفاقم معاناة مئات آلاف النازحين الذين يواجهون نقصاً في المأوى ومواد التدفئة والإمدادات الأساسية.