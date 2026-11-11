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العالم العربي المشرق العربي

6 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في غزة

أحد عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يتفقدون الأضرار داخل مبنى مستشفى ناصر عقب الغارة الإسرائيلية (رويترز)
أحد عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يتفقدون الأضرار داخل مبنى مستشفى ناصر عقب الغارة الإسرائيلية (رويترز)
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6 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في غزة

أحد عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يتفقدون الأضرار داخل مبنى مستشفى ناصر عقب الغارة الإسرائيلية (رويترز)
أحد عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يتفقدون الأضرار داخل مبنى مستشفى ناصر عقب الغارة الإسرائيلية (رويترز)

قُتل ستة فلسطينيين، بينهم طبيب وطفل (13 عاماً)، وأصيب عشرات آخرون، فجر اليوم (الخميس)، في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما ألحق دماراً واسعاً بأقسام طبية داخل المجمع وأثار مخاوف بشأن سلامة المرضى والطواقم الطبية والمرافقين.

وقالت مصادر طبية إن طائرة إسرائيلية استهدفت الطابق الثاني من مبنى الياسين داخل المجمع، حيث يقع قسم الجراحة، ما أدى إلى سقوط ستة قتلى وإصابة عدد من المرضى والعاملين في القطاع الصحي والمرافقين.

لم تتضح على الفور الظروف التفصيلية التي كان يوجد فيها جميع الضحايا داخل المبنى لحظة القصف (رويترز)

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أن طواقم الدفاع المدني في محافظة خان يونس تمكنت من انتشال جثامين ستة قتلى وإجلاء عشرات المصابين من موقع القصف، مشيراً إلى انتهاء عمليات الانتشال والإجلاء.

وأفادت حصيلة لاحقة لعملية الاستجابة الميدانية بتسجيل 52 إصابة، نقل 30 من أصحابها إلى الأقسام الطبية لتلقي العلاج، فيما جرى التعامل ميدانياً مع 22 حالة أخرى.

من جانبه، قال مدير مجمع ناصر الطبي إن الصاروخ اخترق المبنى بصورة عمودية، ما أدى إلى مروره عبر عدة طوابق وحدوث دمار واسع، لا سيما في قسمي العناية المركزة والجراحة، اللذين يضمان أقساماً للرجال والنساء.

مصادر طبية ذكر أن من بين القتلى شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة (رويترز)

وقال شهود عيان من داخل المجمع إن حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى كبير، حيث تضررت مرافق طبية وأجزاء من الأقسام المستهدفة، في وقت يواصل فيه المستشفى تقديم خدماته لآلاف المرضى والجرحى في ظل ظروف صحية بالغة الصعوبة ونقص حاد في الإمكانات والمستلزمات الطبية.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تصريح رسمي بشأن الهجوم وأسبابه.

ويأتي استهداف المجمع في سياق سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي طالت منشآته وأقسامه الطبية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إذ تعد هذه المرة السابعة التي يتعرض فيها المجمع للاستهداف، وفق حصيلة الوقائع السابقة.

ويأتي القصف الأخير في وقت تتواصل فيه الاتهامات الفلسطينية لإسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع استمرار الهجمات وسقوط قتلى وجرحى، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، ولا سيما مع حلول فصل الشتاء وتفاقم معاناة مئات آلاف النازحين الذين يواجهون نقصاً في المأوى ومواد التدفئة والإمدادات الأساسية.

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العالم العربي المشرق العربي

مقتل العلواني... غموض في بيروت وخلاف ببغداد

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
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مقتل العلواني... غموض في بيروت وخلاف ببغداد

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

تتقصّى أجهزة قضائية في لبنان خلفيات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني الذي عُثر عليه ميتاً داخل شقة في بيروت، الثلاثاء، وسط غموض ومعطيات استبعدت دوافع مالية أو سرقة، وفتحت التحقيق على فرضية الاغتيال السياسي، وفق مصدر لبناني.

وبينما يخضع لبناني موقوف للاستجواب، تشير معلومات أولية إلى مغادرة شخصين آخرين يُشتبه بتورطهما إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة، من دون حسم هويتهما الكاملة أو جنسيتهما.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، في حين دعا رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي إلى «استكمال التحقيق وإظهار النتائج».

وفي بغداد أثيرت خلافات واتهامات. ووجّه المحامي أنور العلواني، ابن عم القتيل، اتهامات إلى «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء الجريمة، من دون أن تتوافر أدلة معلنة، حتى الآن.

وفي رواية أخرى نقلها ناشطون عن زوجة العلواني، فإن شخصية سياسية اتصلت بالعلواني وطلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، في حين طالب مكتب العلواني بمراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومقارنتها ببيانات رحلة العلواني من أربيل إلى بيروت.

(تفاصيل ص6)

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العالم العربي المشرق العربي

6 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في غزة

أحد عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يتفقدون الأضرار داخل مبنى مستشفى ناصر عقب الغارة الإسرائيلية (رويترز)
أحد عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يتفقدون الأضرار داخل مبنى مستشفى ناصر عقب الغارة الإسرائيلية (رويترز)
TT
TT

6 قتلى بقصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي في غزة

أحد عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يتفقدون الأضرار داخل مبنى مستشفى ناصر عقب الغارة الإسرائيلية (رويترز)
أحد عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يتفقدون الأضرار داخل مبنى مستشفى ناصر عقب الغارة الإسرائيلية (رويترز)

قُتل ستة فلسطينيين، بينهم طبيب وطفل (13 عاماً)، وأصيب عشرات آخرون، فجر اليوم (الخميس)، في قصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما ألحق دماراً واسعاً بأقسام طبية داخل المجمع وأثار مخاوف بشأن سلامة المرضى والطواقم الطبية والمرافقين.

وقالت مصادر طبية إن طائرة إسرائيلية استهدفت الطابق الثاني من مبنى الياسين داخل المجمع، حيث يقع قسم الجراحة، ما أدى إلى سقوط ستة قتلى وإصابة عدد من المرضى والعاملين في القطاع الصحي والمرافقين.

لم تتضح على الفور الظروف التفصيلية التي كان يوجد فيها جميع الضحايا داخل المبنى لحظة القصف (رويترز)

وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أن طواقم الدفاع المدني في محافظة خان يونس تمكنت من انتشال جثامين ستة قتلى وإجلاء عشرات المصابين من موقع القصف، مشيراً إلى انتهاء عمليات الانتشال والإجلاء.

وأفادت حصيلة لاحقة لعملية الاستجابة الميدانية بتسجيل 52 إصابة، نقل 30 من أصحابها إلى الأقسام الطبية لتلقي العلاج، فيما جرى التعامل ميدانياً مع 22 حالة أخرى.

من جانبه، قال مدير مجمع ناصر الطبي إن الصاروخ اخترق المبنى بصورة عمودية، ما أدى إلى مروره عبر عدة طوابق وحدوث دمار واسع، لا سيما في قسمي العناية المركزة والجراحة، اللذين يضمان أقساماً للرجال والنساء.

مصادر طبية ذكر أن من بين القتلى شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة (رويترز)

وقال شهود عيان من داخل المجمع إن حجم الأضرار التي لحقت بالمبنى كبير، حيث تضررت مرافق طبية وأجزاء من الأقسام المستهدفة، في وقت يواصل فيه المستشفى تقديم خدماته لآلاف المرضى والجرحى في ظل ظروف صحية بالغة الصعوبة ونقص حاد في الإمكانات والمستلزمات الطبية.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تصريح رسمي بشأن الهجوم وأسبابه.

ويأتي استهداف المجمع في سياق سلسلة من الهجمات الإسرائيلية التي طالت منشآته وأقسامه الطبية منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إذ تعد هذه المرة السابعة التي يتعرض فيها المجمع للاستهداف، وفق حصيلة الوقائع السابقة.

ويأتي القصف الأخير في وقت تتواصل فيه الاتهامات الفلسطينية لإسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع استمرار الهجمات وسقوط قتلى وجرحى، بالتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية، ولا سيما مع حلول فصل الشتاء وتفاقم معاناة مئات آلاف النازحين الذين يواجهون نقصاً في المأوى ومواد التدفئة والإمدادات الأساسية.

مواضيع
حرب غزة فلسطين إسرائيل
العالم العربي المشرق العربي

قاسم: هزيمة ترمب الانتخابية قد تنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا في المنطقة

نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
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قاسم: هزيمة ترمب الانتخابية قد تنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا في المنطقة

نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

عدّ الأمين العام لجماعة «حزب الله»، نعيم قاسم، الأربعاء، أن هزيمة الجمهوريين والرئيس دونالد ترمب في انتخابات التجديد النصفي الأميركية تشكّل «فرصة جيدة» قد تنعكس إيجاباً على الأطراف المناهضة للولايات المتحدة في المنطقة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتدعم إيران «حزب الله» الذي يواجه ضغوطاً متزايدة لتجريده من سلاحه، بعدما أضعفته حربان متلاحقتان خاضهما ضد إسرائيل، الأولى في عام 2023 دعماً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، والثانية بدءاً من مارس (آذار) بعد إطلاقه صواريخ على الدولة العبرية بعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران.

وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال حزبي أقيم في مناطق لبنانية عدة، قال قاسم: «اليوم لدينا فرصة، فرصة جيدة، ترمب هُزِم في الانتخابات... اليوم حصل زلزال في أميركا».

ورأى أن «هذا الذي يُواجه في إيران ولبنان وفلسطين واليمن... خسر، وبالتأكيد لخسارته انعكاس مُعيّن إيجابي بالنسبة إلينا»، عادّاً أن «هذا المشروع لم يعد قادراً أن يستمر كما هو، وهذه نقطة إيجابية».

وأشاد قاسم كذلك بعدم فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية في إسرائيل، إذ كُلّف خصمه غادي آيزنكوت تأليف الحكومة الجديدة. واعتبر قاسم أن نتنياهو «انكسر».

وقرّرت الحكومة اللبنانية العام الماضي تجريد «حزب الله» من سلاحه، قبل أن تبدأ برعاية أميركية مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لإنهاء الحرب واستعادة الأراضي التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان ولعودة الأهالي إلى قراهم التي نزحوا منها.

وجدّد قاسم الأربعاء رفض حزبه تسليم سلاحه، ومخرجات التفاوض المباشر مع إسرائيل.

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