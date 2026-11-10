لويس هاميلتون يزور معبر رفح من أجل دعم غزة

يواجه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، غادي آيزنكوت، صعوبات جدية، وبشكل خاص من رفاقه في معسكر التغيير. ويؤكد مقربون منه أن اجتماعاته أمس (الاثنين)، مع كل من نفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان، لتسوية الخلاف والعودة لإقناعهم بخطته في المفاوضات كانت صعبة، وأنه لم يعد يستطيع إخفاء غضبه الشديد من تصرفاتهما، ويعبر عن هذا الغضب في الحلقات الضيقة لمستشاريه.

ويقول آيزنكوت في ذلك إنه لم يتوقع أبداً أن يكون طريقه نحو تشكيل الحكومة مفروشاً بالورود؛ بل على العكس. وكان ينتظر أن يسعى بنيامين نتنياهو لإحراق الأرض من تحت قدميه ويضع عراقيل جمة ويعمل كل ما في وسعه للتخريب والتدمير، لكن آخر ما كان يتوقعه أن يفرش له حلفاؤه أيضاً درباً مليئاً بالأفاعي السامة؛ فما يفعلونه - وفق تقييمه - يمكن أن يُفشل الجهود للتخلص من حكم نتنياهو الخطير.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مقرب من آيزنكوت قوله: «لو كان التحالف بينهم نظيفاً خالصاً، لكان غادي حضر إلى مقر الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، للحصول على التكليف بتشكيل الحكومة وفي صحبته رؤساء الأحزاب الحليفة؛ نفتالي بنيت ويائير لبيد ويائير غولان وليبرمان، ولكنّ أحداً لم يحضر معه». ويقال إن غولان كان معنياً بالمشاركة، لكنه لم يفعل حتى لا يكون وحيداً فيظهر الأمر ضعفاً يسيء لآيزنكوت. أما بنيت ولبيد وليبرمان، فلم يحضروا لأنهم يوجهون رسالة إلى آيزنكوت، بأنه طالما لم يشكل حكومة ناجحة ومقنعة، فإنهم لا يرون فيه رئيس حكومة التحالف.

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (يمين) خلال لقاء لتكليف زعيم تحالف المعارضة غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة (د.ب.أ)

ولم يكتفوا بذلك؛ فقد حرص كل منهم على أن يُبقي فسحة للتراجع عن هذا التحالف، لأن آيزنكوت يطرح عليهم خطة لتشكيل حكومة فوراً من 48 نائباً، تكون مسنودة من الكتلتين العربيتين ومن «يهودوت هتوراه» (بإجمالي 68 نائباً لكل الكتلة)، على أن يواصل بعدها المفاوضات لتوسيع صفوف الحكومة.

من أي موقع نتفاوض؟

المنطق الذي يشرحه آيزنكوت لتبرير هذه الخطة: عندما تفاوض «الحريديم» وأنت رئيس حكومة تكون في مكانة أقوى؛ تستطيع أن تتخذ قرارات لتحرير أموال، وأن تقدم وعوداً وأنت تمسك بيدك الوزارات التي تهم مطالبهم؛ وزارة المالية ووزارة الدفاع. بينما من دون حكومة يظل نتنياهو رئيس الحكومة الانتقالية وبيده وزارة المالية برئاسة سموتريتش والدفاع برئاسة كاتس.

لكن ليبرمان، الذي يتولى حواراً مع «الحريديم» (يهودوت هتوراه وشاس)، يرى أنه لا يريد أن ينكث الوعود للناخبين. ويرد آيزنكوت بأن أحزاب معسكر التغيير وعدت بألا تقيم حكومة مع نتنياهو ولا مع «الحريديم» ولا مع العرب. لكن نتائج الانتخابات جاءت هكذا، وأصبحوا مجبرين على الانفتاح ونكث بعض الوعود؛ يتوصلون إلى حل وسط مع «الحريديم»، ويتفاهمون مع العرب الذين لا يطلبون مناصب وزارية، ولديهم مطالب يتفق جميع قادة الائتلاف على تحقيقها، بمن في ذلك ليبرمان، مثل مكافحة الإجرام المنظم بشكل جدي والوعد بالقضاء عليه، والسعي إلى المساواة وسد هوة التمييز، من خلال اعتماد وثيقة الاستقلال (التي تؤكد أن إسرائيل يجب أن تكون دولة يتساوى فيها المواطنون بغض النظر عن الجنس والعرق)، وعدم فرض الخدمة العسكرية؛ بل الحديث عن خدمة مدنية تتم بالشراكة بين الدولة والقيادات العربية المحلية (البلديات والمجالس المحلية).

عناصر من الشرطة خلال احتجاجات لليهود المتدينين ضد قانون التجنيد في الجيش قرب بني براك شرق تل أبيب يوم 1 أبريل 2024 (إ.ب.أ)

وقد حرص آيزنكوت، عندما تولى كتاب التكليف من هرتسوغ، مساء الأحد، على توجيه الرسائل في كل الاتجاهات؛ فقال في بيان صدر بعيد تسلمه الكتاب فوراً: «نحن في وقت حرج، أمام نقطة اللاعودة لدولة إسرائيل، ويجب علينا تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وستكون هناك حاجة إلى تحركات سياسية مبتكرة وغير مألوفة».

وأضاف أنه «بعد السنوات الصعبة التي مررنا بها، يجب أن نفعل ذلك بشكل مختلف هذه المرة. هذه المرة، من أجل جميع الإسرائيليين. يجب أن تنتهي الأيام التي شعر فيها الإسرائيليون بالإقصاء من قبل حكومتهم، وألا تعود مرة أخرى».

وتابع: «الكُتَل وجميع الممثلين المنتخبين؛ بابي مفتوح ويدي ممدودة، بقلب مفتوح وروح راغبة، لكل من يدرك خطورة الموقف، ومستعد للقيام بعمل شجاع من أجل دولة إسرائيل، وبالنسبة لي، الوحدة ليست ورقة مساومة سياسية أو خدعة فارغة؛ بل هي قيمة سامية تعبر عن شراكة نقية وحقيقية».

وذكر أنه «إذا كان أعضاء (الليكود) و(الصهيونية الدينية) يعتقدون حقاً أن هذا وقت وحدة، كما صرحوا للرئيس، فلا أستطيع التفكير في... السبب الذي يمنعهم من القدوم ودعم الحكومة تحت قيادتي، ووفقاً للمبادئ التي طرحتها».

رسالة إلى رفاق المعسكر

أما في رسالته إلى رفاقه بمعسكر «التغيير»، فقال آيزنكوت: «كل من يحاول عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب شخصية، سيُذكر في التاريخ كمن لم يُنقذ إسرائيل في وقت الأزمة. أنا على ثقة بأن شركائي يُدركون خطورة الموقف والحاجة المُلحّة لتشكيل حكومة جديدة. إن مهاراتهم وخبراتهم أساسية لقدرتنا على إعادة إسرائيل إلى بر الأمان».

ومن اللافت أن نتنياهو، الذي يشير مقربون منه إلى أن «مرض الملاحقة يتفاقم لديه ويشكك في كل شيء»، يخشى أن تكون الخلافات الظاهرة بين ليبرمان وآيزنكوت مصطنعة.

رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان (حسابه على «تويتر»)

ويعرف نتنياهو ليبرمان منذ 40 سنة؛ وكان الثاني رئيساً لديوان الأول عندما انتخب أول مرة رئيساً للحكومة (1996 - 1999) وكان أميناً عاماً لحزب «الليكود»، وقد قاما معاً بألاعيب في السياسة يعرفها نتنياهو جيداً، لذلك فإنه لا يثق بأن هناك خلافات حقيقية.

ومع ذلك يسعى نتنياهو للاستفادة من الخلافات بين ليبرمان وآيزنكوت جنباً إلى جنب مع الخطوات الأخرى التي يخطط لها للطعن في نتائج الانتخابات واعتبار الكنيست غير شرعي في هذه المرحلة، ومحاولة تعطيل عملها من خلال المحكمة العليا، وكذلك من خلال الشارع، وإطلاق يد نشطائه لبث الفوضى. وقد خرج نتنياهو، الاثنين، بحملة يقترح فيها تشكيل حكومة وحدة بقيادته، لكنّ أحداً لا يصدقه ويأخذ اقتراحه بجدية.