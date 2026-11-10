لويس هاميلتون يزور معبر رفح من أجل دعم غزة

لويس هاميلتون يزور معبر رفح من أجل دعم غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5339700-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
يستمع سائق سباقات «فورمولا 1» البريطاني لويس هاميلتون (إلى اليسار) إلى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء خلال زيارته للجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (أ.ب)
زار البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم 7 مرات في سباقات «فورمولا 1»، محافظة العريش المصرية، قبل زيارة مقررة إلى معبر رفح الحدودي، وفق ما أعلنت محافظة شمال سيناء.
وزار هاميلتون معبر رفح؛ للاطلاع على الجهود المصرية المبذولة في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى قطاع غزة، ومتابعة جهود دعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الراهنة.
كما يتضمن برنامج زيارته جولة في مستودعات الهلال الأحمر المصري بالعريش، حيث تعمل الفِرق على تجهيز شحنات الإغاثة وتنسيقها قبل إرسالها إلى غزة، وفق ما أفادت الصفحة الرسمية لمؤسسة الهلال الأحمر المصري بموقع «فيسبوك».
كذلك يتضمن البرنامج زيارة مخازن المساعدات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش؛ للتعرف على آليات تجهيز وتنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، تمهيداً لإدخالها قطاع غزة.
وأفادت محافظة شمال سيناء، في بيانها: «ولا تقتصر إنجازات هاميلتون على المجال الرياضي، إذ يُعرَف بدعمه للعمل الإنساني والخيري وقضايا التعليم والمساواة، حيث أسس في عام 2021 مؤسسة (ميشن 44)، التي تستهدف دعم الشباب وتوفير فرص التعليم والعمل، وخصص لها 20 مليون جنيه إسترليني من أمواله الخاصة. كما يحرص على دعم المبادرات الإنسانية والإغاثية، والمشاركة في الجهود الرامية إلى مساندة المتضررين في مناطق النزاعات، وهو ما يعكس اهتمامه بتوظيف شهرته العالمية في دعم القضايا الإنسانية».
كان الهلال الأحمر المصري قد أرسل، أمس الاثنين، القافلة رقم 308 إلى غزة، محمّلة بالأطنان من المساعدات، بينها خيام للأُسر النازحة التي تضررت جراء عاصفة شتوية.
وتضمنت القافلة 308 من «زاد العزة» ما يتجاوز 2581 طناً من المساعدات الإنسانية المتنوعة، التي تشتمل على أكثر من 1992 طناً من الدقيق والسلال الغذائية، وما يزيد عن 222 طناً من المستلزمات الإغاثية، فضلاً عن أكثر من 367 طناً من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية بالقطاع، وفق الصفحة الرسمية للمؤسسة بـ«فيسبوك».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، زارت الممثلة الأميركية والمبعوثة الخاصة السابقة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، أنجلينا جولي، العريش، حيث التقت مرضى فلسطينيين في مستشفى المدينة، كما تحدثت مع متطوعي الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح بشأن إيصال المساعدات إلى غزة.
وفي عام 2021، أسس هاميلتون مؤسسة «ميشن 44»، متعهداً بتقديم 20 مليون جنيه إسترليني من أمواله الخاصة. وتعمل المؤسسة على تحسين فرص حصول الشباب من الفئات الأقل تمثيلاً على التعليم والعمل.
تحدثت تقارير عبرية عن تحولات جذرية لدى الجيش الإسرائيلي في التعامل مع الملف الحدودي مع مصر في ظل مخاوف من تكرار «هجوم محمد صلاح» الذي وقع قبل 3 سنوات.
هشام المياني (القاهرة)
آيزنكوت يعرف أن طريقه ليس مفروشاً بالورود... لكنه لم ينتظر أفاعي سياسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5339703-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%A3%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%87-%D9%84%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87-%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A3%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A
آيزنكوت يعرف أن طريقه ليس مفروشاً بالورود... لكنه لم ينتظر أفاعي سياسية
اجتماع قادة كتلة التغيير الإسرائيلية للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (صورة من حزب يشار)
يواجه الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، غادي آيزنكوت، صعوبات جدية، وبشكل خاص من رفاقه في معسكر التغيير. ويؤكد مقربون منه أن اجتماعاته أمس (الاثنين)، مع كل من نفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان، لتسوية الخلاف والعودة لإقناعهم بخطته في المفاوضات كانت صعبة، وأنه لم يعد يستطيع إخفاء غضبه الشديد من تصرفاتهما، ويعبر عن هذا الغضب في الحلقات الضيقة لمستشاريه.
ويقول آيزنكوت في ذلك إنه لم يتوقع أبداً أن يكون طريقه نحو تشكيل الحكومة مفروشاً بالورود؛ بل على العكس. وكان ينتظر أن يسعى بنيامين نتنياهو لإحراق الأرض من تحت قدميه ويضع عراقيل جمة ويعمل كل ما في وسعه للتخريب والتدمير، لكن آخر ما كان يتوقعه أن يفرش له حلفاؤه أيضاً درباً مليئاً بالأفاعي السامة؛ فما يفعلونه - وفق تقييمه - يمكن أن يُفشل الجهود للتخلص من حكم نتنياهو الخطير.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مقرب من آيزنكوت قوله: «لو كان التحالف بينهم نظيفاً خالصاً، لكان غادي حضر إلى مقر الرئيس الإسرائيلي، هرتسوغ، للحصول على التكليف بتشكيل الحكومة وفي صحبته رؤساء الأحزاب الحليفة؛ نفتالي بنيت ويائير لبيد ويائير غولان وليبرمان، ولكنّ أحداً لم يحضر معه». ويقال إن غولان كان معنياً بالمشاركة، لكنه لم يفعل حتى لا يكون وحيداً فيظهر الأمر ضعفاً يسيء لآيزنكوت. أما بنيت ولبيد وليبرمان، فلم يحضروا لأنهم يوجهون رسالة إلى آيزنكوت، بأنه طالما لم يشكل حكومة ناجحة ومقنعة، فإنهم لا يرون فيه رئيس حكومة التحالف.
ولم يكتفوا بذلك؛ فقد حرص كل منهم على أن يُبقي فسحة للتراجع عن هذا التحالف، لأن آيزنكوت يطرح عليهم خطة لتشكيل حكومة فوراً من 48 نائباً، تكون مسنودة من الكتلتين العربيتين ومن «يهودوت هتوراه» (بإجمالي 68 نائباً لكل الكتلة)، على أن يواصل بعدها المفاوضات لتوسيع صفوف الحكومة.
من أي موقع نتفاوض؟
المنطق الذي يشرحه آيزنكوت لتبرير هذه الخطة: عندما تفاوض «الحريديم» وأنت رئيس حكومة تكون في مكانة أقوى؛ تستطيع أن تتخذ قرارات لتحرير أموال، وأن تقدم وعوداً وأنت تمسك بيدك الوزارات التي تهم مطالبهم؛ وزارة المالية ووزارة الدفاع. بينما من دون حكومة يظل نتنياهو رئيس الحكومة الانتقالية وبيده وزارة المالية برئاسة سموتريتش والدفاع برئاسة كاتس.
لكن ليبرمان، الذي يتولى حواراً مع «الحريديم» (يهودوت هتوراه وشاس)، يرى أنه لا يريد أن ينكث الوعود للناخبين. ويرد آيزنكوت بأن أحزاب معسكر التغيير وعدت بألا تقيم حكومة مع نتنياهو ولا مع «الحريديم» ولا مع العرب. لكن نتائج الانتخابات جاءت هكذا، وأصبحوا مجبرين على الانفتاح ونكث بعض الوعود؛ يتوصلون إلى حل وسط مع «الحريديم»، ويتفاهمون مع العرب الذين لا يطلبون مناصب وزارية، ولديهم مطالب يتفق جميع قادة الائتلاف على تحقيقها، بمن في ذلك ليبرمان، مثل مكافحة الإجرام المنظم بشكل جدي والوعد بالقضاء عليه، والسعي إلى المساواة وسد هوة التمييز، من خلال اعتماد وثيقة الاستقلال (التي تؤكد أن إسرائيل يجب أن تكون دولة يتساوى فيها المواطنون بغض النظر عن الجنس والعرق)، وعدم فرض الخدمة العسكرية؛ بل الحديث عن خدمة مدنية تتم بالشراكة بين الدولة والقيادات العربية المحلية (البلديات والمجالس المحلية).
وقد حرص آيزنكوت، عندما تولى كتاب التكليف من هرتسوغ، مساء الأحد، على توجيه الرسائل في كل الاتجاهات؛ فقال في بيان صدر بعيد تسلمه الكتاب فوراً: «نحن في وقت حرج، أمام نقطة اللاعودة لدولة إسرائيل، ويجب علينا تشكيل حكومة طوارئ وطنية، وستكون هناك حاجة إلى تحركات سياسية مبتكرة وغير مألوفة».
وأضاف أنه «بعد السنوات الصعبة التي مررنا بها، يجب أن نفعل ذلك بشكل مختلف هذه المرة. هذه المرة، من أجل جميع الإسرائيليين. يجب أن تنتهي الأيام التي شعر فيها الإسرائيليون بالإقصاء من قبل حكومتهم، وألا تعود مرة أخرى».
وتابع: «الكُتَل وجميع الممثلين المنتخبين؛ بابي مفتوح ويدي ممدودة، بقلب مفتوح وروح راغبة، لكل من يدرك خطورة الموقف، ومستعد للقيام بعمل شجاع من أجل دولة إسرائيل، وبالنسبة لي، الوحدة ليست ورقة مساومة سياسية أو خدعة فارغة؛ بل هي قيمة سامية تعبر عن شراكة نقية وحقيقية».
وذكر أنه «إذا كان أعضاء (الليكود) و(الصهيونية الدينية) يعتقدون حقاً أن هذا وقت وحدة، كما صرحوا للرئيس، فلا أستطيع التفكير في... السبب الذي يمنعهم من القدوم ودعم الحكومة تحت قيادتي، ووفقاً للمبادئ التي طرحتها».
رسالة إلى رفاق المعسكر
أما في رسالته إلى رفاقه بمعسكر «التغيير»، فقال آيزنكوت: «كل من يحاول عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب شخصية، سيُذكر في التاريخ كمن لم يُنقذ إسرائيل في وقت الأزمة. أنا على ثقة بأن شركائي يُدركون خطورة الموقف والحاجة المُلحّة لتشكيل حكومة جديدة. إن مهاراتهم وخبراتهم أساسية لقدرتنا على إعادة إسرائيل إلى بر الأمان».
ومن اللافت أن نتنياهو، الذي يشير مقربون منه إلى أن «مرض الملاحقة يتفاقم لديه ويشكك في كل شيء»، يخشى أن تكون الخلافات الظاهرة بين ليبرمان وآيزنكوت مصطنعة.
ويعرف نتنياهو ليبرمان منذ 40 سنة؛ وكان الثاني رئيساً لديوان الأول عندما انتخب أول مرة رئيساً للحكومة (1996 - 1999) وكان أميناً عاماً لحزب «الليكود»، وقد قاما معاً بألاعيب في السياسة يعرفها نتنياهو جيداً، لذلك فإنه لا يثق بأن هناك خلافات حقيقية.
ومع ذلك يسعى نتنياهو للاستفادة من الخلافات بين ليبرمان وآيزنكوت جنباً إلى جنب مع الخطوات الأخرى التي يخطط لها للطعن في نتائج الانتخابات واعتبار الكنيست غير شرعي في هذه المرحلة، ومحاولة تعطيل عملها من خلال المحكمة العليا، وكذلك من خلال الشارع، وإطلاق يد نشطائه لبث الفوضى. وقد خرج نتنياهو، الاثنين، بحملة يقترح فيها تشكيل حكومة وحدة بقيادته، لكنّ أحداً لا يصدقه ويأخذ اقتراحه بجدية.
لويس هاميلتون يزور معبر رفح من أجل دعم غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5339700-%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%B3-%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AD-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
يستمع سائق سباقات «فورمولا 1» البريطاني لويس هاميلتون (إلى اليسار) إلى اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء خلال زيارته للجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة (أ.ب)
زار البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم 7 مرات في سباقات «فورمولا 1»، محافظة العريش المصرية، قبل زيارة مقررة إلى معبر رفح الحدودي، وفق ما أعلنت محافظة شمال سيناء.
وزار هاميلتون معبر رفح؛ للاطلاع على الجهود المصرية المبذولة في استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى قطاع غزة، ومتابعة جهود دعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية الراهنة.
كما يتضمن برنامج زيارته جولة في مستودعات الهلال الأحمر المصري بالعريش، حيث تعمل الفِرق على تجهيز شحنات الإغاثة وتنسيقها قبل إرسالها إلى غزة، وفق ما أفادت الصفحة الرسمية لمؤسسة الهلال الأحمر المصري بموقع «فيسبوك».
كذلك يتضمن البرنامج زيارة مخازن المساعدات اللوجستية التابعة للهلال الأحمر المصري بمدينة العريش؛ للتعرف على آليات تجهيز وتنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، تمهيداً لإدخالها قطاع غزة.
وأفادت محافظة شمال سيناء، في بيانها: «ولا تقتصر إنجازات هاميلتون على المجال الرياضي، إذ يُعرَف بدعمه للعمل الإنساني والخيري وقضايا التعليم والمساواة، حيث أسس في عام 2021 مؤسسة (ميشن 44)، التي تستهدف دعم الشباب وتوفير فرص التعليم والعمل، وخصص لها 20 مليون جنيه إسترليني من أمواله الخاصة. كما يحرص على دعم المبادرات الإنسانية والإغاثية، والمشاركة في الجهود الرامية إلى مساندة المتضررين في مناطق النزاعات، وهو ما يعكس اهتمامه بتوظيف شهرته العالمية في دعم القضايا الإنسانية».
كان الهلال الأحمر المصري قد أرسل، أمس الاثنين، القافلة رقم 308 إلى غزة، محمّلة بالأطنان من المساعدات، بينها خيام للأُسر النازحة التي تضررت جراء عاصفة شتوية.
وتضمنت القافلة 308 من «زاد العزة» ما يتجاوز 2581 طناً من المساعدات الإنسانية المتنوعة، التي تشتمل على أكثر من 1992 طناً من الدقيق والسلال الغذائية، وما يزيد عن 222 طناً من المستلزمات الإغاثية، فضلاً عن أكثر من 367 طناً من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية بالقطاع، وفق الصفحة الرسمية للمؤسسة بـ«فيسبوك».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، زارت الممثلة الأميركية والمبعوثة الخاصة السابقة لوكالة الأمم المتحدة للاجئين، أنجلينا جولي، العريش، حيث التقت مرضى فلسطينيين في مستشفى المدينة، كما تحدثت مع متطوعي الهلال الأحمر المصري عند معبر رفح بشأن إيصال المساعدات إلى غزة.
وفي عام 2021، أسس هاميلتون مؤسسة «ميشن 44»، متعهداً بتقديم 20 مليون جنيه إسترليني من أمواله الخاصة. وتعمل المؤسسة على تحسين فرص حصول الشباب من الفئات الأقل تمثيلاً على التعليم والعمل.
مسؤول تابع لـ«حماس» يدعو إلى انتخابات محلية في غزة... والحركة لا ترفضhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5339695-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%80%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%A7
مسؤول تابع لـ«حماس» يدعو إلى انتخابات محلية في غزة... والحركة لا ترفض
سيدتان فلسطينيتان تقرآن تعليمات التصويت بالانتخابات المحلية في مدينة دير البلح بوسط غزة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
في خطوة مفاجئة، دعا رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، إلى إجراء انتخابات محلية في محافظة غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية، باعتبارها استحقاقاً ديمقراطياً، وذلك بعد أشهر من إجراء أول انتخابات محلية في القطاع شهدتها مدينة دير البلح بالمنطقة الوسطى، في الخامس والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي، بالتزامن مع إجرائها بمحافظات الضفة الغربية، ضمن قرار رئاسي فلسطيني.
ووجه السراج، وهو مسؤول محلي في «حماس»، رسالة إلى وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية، سامي حجاوي، مؤكداً استعداد المجلس البلدي لبلدية غزة للتعاون والتنسيق الكامل بهذا الخصوص.
وتحدّثت مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط» عن أن دعوة المسؤول المحلي إلى انتخابات لم تصدر عن الحركة بشكل مركزي، ومع ذلك قال مصدران من الحركة إن «حماس» لا ترفضها. وذلك بعد أسابيع من تأييدها تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وجاءت دعوة السراج بعد أيام من تعرض محافظة غزة، كما باقي محافظات القطاع، لغرق شديد إثر المنخفض الجوي الذي استمر نحو 24 ساعة، وتسبب في غرق آلاف الخيام، ومنها مخيمات بأكملها، وعدم قدرة البلدية وبلديات أخرى على تقديم الدعم اللازم للنازحين، في ظل نقص الإمكانات، وهو الأمر الذي يبدو دفع المسؤول المحلي المحسوب على حركة «حماس» في توجيه هذه الدعوة للسلطة الفلسطينية، لإجراء انتخابات محلية.
وكشف مصدر مطلع من المسؤولين عن العمل الإغاثي التنموي بغزة لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الحكم المحلي في السلطة الفلسطينية على اتصال مع رؤساء بلديات غزة.
ونقل مصدران من «حماس» أن الحركة «لا تُمانع في إجراء أي انتخابات محلية أو غيرها في سبيل تغيير الواقع الحالي، بما يخدم السكان ومصالحهم». وقال أحد المصدرين إن «دعوة رئيس بلدية غزة تمت بالمشورة العامة مع الحركة، وليس بإيعاز منها».
«حماس» تُرحب بانتخابات رغم تأييدها التأجيل
وقبل أيام، أثار حازم قاسم، الناطق باسم حركة «حماس»، بعض انتقادات معارضي الحركة، بعد دعوته المتكررة لإجراء انتخابات عامة، رغم أن حركته كانت قد رحّبت بإعلان تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض أن تجري نهاية الشهر الحالي، وذلك بعد أن توافق فصائل فلسطينية.
واتهم قاسم في تصريحاته قيادة السلطة الفلسطينية بتعطيل إجراء الانتخابات منذ أكثر من 20 عاماً، مشدداً على ضرورة إجرائها، وبدا لافتاً أن المنصات الرسمية لـ«حماس» لم تنشر تصريحات قاسم، ولم تشر إليها، وهي المرة الثانية التي تلجأ فيها «حماس» إلى هذا التجاهل لتصريحات من صفوفها تنتقد تأجيل الانتخابات.
وتعليقاً على ذلك، قال مصدر من حركة «حماس» في غزة إن هذه التصريحات تندرج في إطار التذكير بأهمية إجراء الانتخابات، ولا تتعارض مع موقف الحركة الداعي إلى إجراء الانتخابات التشريعية، وتوسيع نطاق الانتخابات المحلية لتشمل مناطق أوسع، بدلاً من اقتصارها على دير البلح. وأضاف أن الحركة منفتحة أيضاً على أي موقف جماعي تتوافق عليه الفصائل، بما في ذلك تبني خيارات أخرى، مثل الدعوة إلى إجراء حوار وطني شامل قبل تحديد موعد جديد للانتخابات.