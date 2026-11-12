«بلومبرغ»: الصينية المتورطة في فضيحة «إنفيديا» تعيش في بكين

ذكرت «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن أليس هوانغ، الصينية المشتبه في أنها جاسوسة والمتورطة في فضيحة تعصف بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، عادت إلى وطنها.
وأضاف التقرير أن أليس هوانغ تعيش حالياً في بكين بعلم مسؤولي الأمن.
وكانت وكالة «رويترز» للأنباء قد نقلت عن مصدر مطلع، إنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة شركة «إنفيديا» لاتخاذ قرار بشأن إقالة الرئيس التنفيذي، في وقت تواجه فيه الشركة الرائدة في توريد رقائق الذكاء الاصطناعي تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج تورط فيهما رئيسها التنفيذي.