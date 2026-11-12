«بلومبرغ»: الصينية المتورطة في فضيحة «إنفيديا» تعيش في بكين

صورة أرشيفية لرئيس «إنفيديا» جنسن هوانغ في مؤتمر لشركته (أ.ف.ب)

قال مصدر لـ«رويترز» إنه من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة شركة «إنفيديا» لاتخاذ قرار بشأن إقالة الرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، في وقت تواجه فيه الشركة الرائدة في توريد رقائق الذكاء الاصطناعي تقارير عن علاقتين خارج إطار الزواج تورط فيهما رئيسها التنفيذي.

ومن شأن رحيل هوانغ ترك فراغ في القيادة في الشركة البالغ قيمتها حوالي أربعة تريليونات دولار، والتي شارك في تأسيسها وبنائها على مدى أكثر من ثلاثة عقود حتى أصبحت المورد الأول للرقائق في قلب الطفرة العالمية للذكاء الاصطناعي والتنافس التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين.

ويمتلك هوانغ (63 عاماً) حوالي 3.6 في المائة من أسهم «إنفيديا». كما أن لديه العشرات من المرؤوسين المباشرين، مما يبرز السيطرة المحكمة التي يمارسها على الشركة.

وانخفض سهم الشركة بنحو ثمانية في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق بعد أن أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» النبأ عن استعداد «إنفيديا» لإقالة هوانغ. وفقدت الشركة حوالي 600 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع منذ أن أعلن مجلس الإدارة فتح تحقيق في علاقته بسيدة أعمال صينية.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن هوانغ كان على علاقة خارج إطار الزواج أيضاً مع إحدى المديرات التنفيذيات في الشركة تعمل تحت إشرافه.

ونقلت «نيويورك تايمز» عن خمسة أشخاص عملوا في الشركة أن العلاقة كانت مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس قسم الرعاية الصحية في «إنفيديا».