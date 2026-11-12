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مقتل العلواني... غموض في بيروت وخلاف ببغداد

الأمن اللبناني يتتبع فارّين إلى سوريا... ومطالبات بكاميرات المطار

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
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مقتل العلواني... غموض في بيروت وخلاف ببغداد

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

تتقصّى أجهزة قضائية في لبنان خلفيات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني الذي عُثر عليه ميتاً داخل شقة في بيروت، الثلاثاء، وسط غموض ومعطيات استبعدت دوافع مالية أو سرقة، وفتحت التحقيق على فرضية الاغتيال السياسي، وفق مصدر لبناني.

وبينما يخضع لبناني موقوف للاستجواب، تشير معلومات أولية إلى مغادرة شخصين آخرين يُشتبه بتورطهما إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة، من دون حسم هويتهما الكاملة أو جنسيتهما.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، في حين دعا رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي إلى «استكمال التحقيق وإظهار النتائج».

وفي بغداد أثيرت خلافات واتهامات. ووجّه المحامي أنور العلواني، ابن عم القتيل، اتهامات إلى «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء الجريمة، من دون أن تتوافر أدلة معلنة، حتى الآن.

وفي رواية أخرى نقلها ناشطون عن زوجة العلواني، فإن شخصية سياسية اتصلت بالعلواني وطلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، في حين طالب مكتب العلواني بمراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومقارنتها ببيانات رحلة العلواني من أربيل إلى بيروت.

(تفاصيل ص6)

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العالم العربي المشرق العربي

مقتل العلواني... غموض في بيروت وخلاف ببغداد

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
TT
TT

مقتل العلواني... غموض في بيروت وخلاف ببغداد

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)
النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

تتقصّى أجهزة قضائية في لبنان خلفيات مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني الذي عُثر عليه ميتاً داخل شقة في بيروت، الثلاثاء، وسط غموض ومعطيات استبعدت دوافع مالية أو سرقة، وفتحت التحقيق على فرضية الاغتيال السياسي، وفق مصدر لبناني.

وبينما يخضع لبناني موقوف للاستجواب، تشير معلومات أولية إلى مغادرة شخصين آخرين يُشتبه بتورطهما إلى سوريا بعد ساعات قليلة من تنفيذ الجريمة، من دون حسم هويتهما الكاملة أو جنسيتهما.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على أن «بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني»، في حين دعا رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي إلى «استكمال التحقيق وإظهار النتائج».

وفي بغداد أثيرت خلافات واتهامات. ووجّه المحامي أنور العلواني، ابن عم القتيل، اتهامات إلى «حزب الله» اللبناني بالوقوف وراء الجريمة، من دون أن تتوافر أدلة معلنة، حتى الآن.

وفي رواية أخرى نقلها ناشطون عن زوجة العلواني، فإن شخصية سياسية اتصلت بالعلواني وطلبت منه التوجه بصورة عاجلة إلى بيروت، في حين طالب مكتب العلواني بمراجعة تسجيلات كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة، ومقارنتها ببيانات رحلة العلواني من أربيل إلى بيروت.

(تفاصيل ص6)

اقرأ أيضاً

النائب السابق في البرلمان العراقي أحمد العلواني (إكس)

العلواني... من اعتصام الأنبار إلى مقتل غامض في بيروت

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العالم العربي المشرق العربي

مقتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت مجمع ناصر الطبي في غزة

فلسطينيون يفرون عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس (أرشيفية - إ.ب.أ)
فلسطينيون يفرون عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس (أرشيفية - إ.ب.أ)
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مقتل 5 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت مجمع ناصر الطبي في غزة

فلسطينيون يفرون عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس (أرشيفية - إ.ب.أ)
فلسطينيون يفرون عقب غارة جوية إسرائيلية استهدفت مستشفى ناصر في خان يونس (أرشيفية - إ.ب.أ)

قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع ‌المدني ‌في ​غزة، اليوم، ⁠إن ​أربعة خمسة أشخاص ‌على الأقل سقطوا ‌قتلى ​بينهم ‌جراح ⁠وأصيب ​20 آخرون ⁠في غارة إسرائيلية على مبنى بمجمع ناصر الطبي في خان يونس ⁠جنوب القطاع في ‌وقت ‌مبكر من اليوم ​الخميس.

وقال بصل بحسب وكالة «رويترز» إن الغارة الجوية الإسرائيلية ‌استهدفت قسم الجراحة في مجمع ناصر الطبي ⁠مما ⁠تسبب في أضرار جسيمة.

وتعرف المسعفون على هوية الجراح القتيل، وهو الطبيب رزق أبو شعيرة من قسم الجراحة العامة.

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العالم العربي المشرق العربي

قاسم: هزيمة ترمب الانتخابية قد تنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا في المنطقة

نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
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TT

قاسم: هزيمة ترمب الانتخابية قد تنعكس إيجاباً على مناهضي أميركا في المنطقة

نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
نعيم قاسم أمين عام «حزب الله» يتحدث خلال كلمة متلفزة عُرضت على شاشة كبيرة في إطار إحياء «يوم الشهيد» السنوي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

عدّ الأمين العام لجماعة «حزب الله»، نعيم قاسم، الأربعاء، أن هزيمة الجمهوريين والرئيس دونالد ترمب في انتخابات التجديد النصفي الأميركية تشكّل «فرصة جيدة» قد تنعكس إيجاباً على الأطراف المناهضة للولايات المتحدة في المنطقة، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتدعم إيران «حزب الله» الذي يواجه ضغوطاً متزايدة لتجريده من سلاحه، بعدما أضعفته حربان متلاحقتان خاضهما ضد إسرائيل، الأولى في عام 2023 دعماً لحركة «حماس» الفلسطينية في قطاع غزة، والثانية بدءاً من مارس (آذار) بعد إطلاقه صواريخ على الدولة العبرية بعيد بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على طهران.

وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال حزبي أقيم في مناطق لبنانية عدة، قال قاسم: «اليوم لدينا فرصة، فرصة جيدة، ترمب هُزِم في الانتخابات... اليوم حصل زلزال في أميركا».

ورأى أن «هذا الذي يُواجه في إيران ولبنان وفلسطين واليمن... خسر، وبالتأكيد لخسارته انعكاس مُعيّن إيجابي بالنسبة إلينا»، عادّاً أن «هذا المشروع لم يعد قادراً أن يستمر كما هو، وهذه نقطة إيجابية».

وأشاد قاسم كذلك بعدم فوز بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية في إسرائيل، إذ كُلّف خصمه غادي آيزنكوت تأليف الحكومة الجديدة. واعتبر قاسم أن نتنياهو «انكسر».

وقرّرت الحكومة اللبنانية العام الماضي تجريد «حزب الله» من سلاحه، قبل أن تبدأ برعاية أميركية مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لإنهاء الحرب واستعادة الأراضي التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان ولعودة الأهالي إلى قراهم التي نزحوا منها.

وجدّد قاسم الأربعاء رفض حزبه تسليم سلاحه، ومخرجات التفاوض المباشر مع إسرائيل.

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