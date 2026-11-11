مقتل 10 أشخاص في غزة بينهم مسؤول أمني رفيع في «حماس»

قتلت غارات إسرائيلية 10 فلسطينيين على الأقل، في هجمات استهدفت مواقع عدة في قطاع غزة، الخميس، كان من بينهم مسؤول أمني رفيع في «حماس» كان في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ فجر الخميس، شنت إسرائيل غارات عدة، لكن أكبرها من حيث عدد الضحايا، وقع فجراً، وأسفر عن مقتل 6 فلسطينيين كانوا داخل مبنى بمجمع ناصر الطبي، وهي الغارة السابعة التي تستهدف المجمع منذ بداية الحرب.

وعلمت «الشرق الأوسط» من 3 مصادر ميدانية في «حماس»، أنه كان من بين ضحايا الغارة، خالد أبو عنزة (53 عاماً)، المسؤول الأمني الأول عن المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، داخل حركة «حماس»، وقال أحد المصادر إن أبو عنزة يدير جميع الأجهزة والملفات الأمنية، ومنها السياسية والعسكرية التابعة لـ«كتائب القسام»، والحكومية مثل جهاز «الأمن الداخلي».

وشرح مصدر آخر من «حماس» أن أبو عنزة مسؤول أمني بارز يوازي في أهميته معين العرابيد، المسؤول الأمني الكبير بالحركة الذي اختُطف على يد قوة خاصة إسرائيلية في سبتمبر (أيلول) الماضي، في عملية أمنية واسعة بمدينة غزة.

خالد أبو عنزة المسؤول الأمني الأول عن المنطقة الجنوبية لقطاع غزة في «حماس» (منصات إعلامية تابعة لحركة حماس)

وأكدت المصادر التي تحدثت بشكل منفصل أن عدداً من مرافقي أبو عنزة قُتلوا في الغارة التي استهدفت الطابق الثاني من مبنى الياسين «الجراحات» في مجمع ناصر الطبي.

وذكر مصدر يعمل في موقع ميداني في صفوف «حماس» أن «مخططاً تخريبياً» حاولت العصابات المسلحة المدعومة إسرائيلياً تنفيذه بتنسيق مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، داخل مجمع ناصر الطبي، قبل أشهر قليلة، كان يهدف لخطف أبو عنزة وشخصيات أخرى.

وقال المصدر إنه «تم إحباط الهجوم في أثناء التخطيط له، بعد اعتقال الحركة لمتخابر مع إسرائيل بعد متابعة حثيثة لتحركاته داخل المجمع، وتم ضبطه والتحقيق معه، ما أسفر عن اعترافه بالمخطط الذي كان يتم التحضير له، والمعلومات التي قدمها لمشغليه في (الشاباك)». وقال إنه تم إحباط محاولات أخرى لاقتحام مجمع ناصر الطبي من العصابات المسلحة خلال الشهرين الماضيين. ولم يقدم المصدر تفسيراً لسبب بقاء أبو عنزة في نفس الموقع رغم محاولات الاستهداف المتكررة.

إصابة قائد لواء خان يونس

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الهجوم على مجمع ناصر الطبي، الخميس، استهدف محمد أبو إسماعيل، قائد لواء خان يونس، وقيادات أخرى من «حماس» خلال الهجوم، دون أن يؤكّد ما إذا كان قد قُتل أم لا.

واتهم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أبو إسماعيل، بأنه كان مسؤولاً عن أسر عدد من المختطفين الإسرائيليين والاحتفاظ بهم خلال الحرب، مدعياً أنه استخدم مجمع ناصر الطبي للتخطيط لهجمات وإعادة بناء لواء خان يونس الذي تعرض لضربات كبيرة خلال الحرب.

وأكد مصدر قيادي في «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن أبو إسماعيل أُصيب في الهجوم بجروح بين المتوسطة والخطيرة. لافتاً إلى أنه تولى مسؤولية اللواء خلفاً لمحمد اليازوري، الذي كان قد اغتيل قبل نحو شهرين في هجوم استهدفه بخان يونس.

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يتفقدون الأضرار داخل مبنى مستشفى ناصر عقب الغارة الإسرائيلية الخميس (رويترز)

ولم تشرح «حماس» سبب وجود عدد من قياداتها الأمنية في مجمع ناصر الطبي، لكنها اكتفت بالقول في بيان، الخميس، إن «المزاعم الصهيونية» بشأن استخدام مجمع ناصر الطبي ومحيطه لأغراض عسكرية، تأتي في إطار محاولة مكشوفة لتبرير استهداف المنشأة الطبية المدنية.

وقالت الحركة، في تصريح صحافي، إن «ادعاءات الاحتلال باتخاذ المقاومة من محيط المجمع مقراً لقيادة عمليات ضد قواته، روايات كاذبة تهدف إلى التغطية على جريمة حرب جديدة». ولفتت إلى أن «طبيعة المكان المستهدف والخسائر التي لحقت بالمرضى والأطباء والطواقم الصحية تكشفان عن بطلان هذه المزاعم»، مشيرة إلى أن «الاحتلال سبق أن روّج الادعاءات ذاتها لتبرير استهداف مجمع ناصر وقتل خمسة صحافيين في 25 أغسطس (آب) 2025«، معتبرة أن «تكرار هذه الروايات يمثل غطاءً لارتكاب الجرائم بحق المدنيين والمنشآت الطبية».

وحمَّلت «حماس» كلاً من «مجلس السلام» وممثله نيكولاي ملادينوف، المسؤولية عن هذه «الجريمة الإرهابية بسبب صمتهما إزاء جرائم الاحتلال وعجزهما التام عن إلزامه بوقفها»، حسب البيان.

مقتل طبيب ومريض

وتسببت الغارة على المجمع الطبي بمقتل الدكتور رزق أبو شعيرة (52 عاماً) الذي يعمل في قسم الجراحة داخل المجمع في أثناء عمله إلى جانب مريض واحد على الأقل.

ونُفذت الغارة، وفق التقديرات الميدانية الأولية، بطائرة حربية باستخدام صاروخ قادر على اختراق الحصون، بعدما نجح في اختراق جدران الطابقين الرابع والثالث وصولاً إلى الثاني الذي كان يوجد به أبو عنزة والآخرون.

وأحدث القصف أضراراً مادية كبيرة بمبنى الياسين في مجمع ناصر الطبي، فيما أُصيب العشرات من المرضى والطواقم الطبية إثر الهجوم.

كما أدانت وزارة الصحة بغزة الهجوم الإسرائيلي الذي قالت إنه استهدف منشأة طبية تضم مرضى يتلقون العلاج وطواقم تؤدي واجبها الإنساني والمهني، معتبرةً أنه يمثل اعتداءً خطيراً على المنظومة الصحية، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها والمرضى، مؤكدةً أن استمرار استهداف المستشفيات ومرافقها الطبية يفاقم من معاناة المرضى والجرحى، ويهدد ما تبقى من قدرة القطاع الصحي على تقديم خدماته، في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.

أحد عناصر الدفاع المدني الفلسطيني في مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)

وتعرض مجمع ناصر الطبي خلال الحرب الإسرائيلية لـ7 غارات سابقة، كانت أولاها في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2023، داخل مبنى الولادة، مما أدى إلى مقتل طفلة رضيعة وإصابة آخرين، بينما كانت من أبرزها في الثالث عشر من مايو (أيار) 2025، باغتيال الصحافي حسن أصليح داخل قسم الحروق في أثناء تلقيه العلاج من غارة سابقة، وآخرها في أغسطس 2025، بقصف المجمع مرتين، مما أدى إلى مقتل 22 فلسطينياً من بينهم صحافيون يعملون لوكالات أجنبية وعربية ومحلية.

وتعرضت المستشفيات في قطاع غزة، خلال الحرب لعمليات اقتحام وتدمير ممنهج، وقصف جوي ومدفعي، مما تسبَّب في وقوع ضحايا داخلها.

وتكثّف إسرائيل عمليات الاغتيال داخل قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 فلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن «مواطناً استشهد وآخرين أصيبوا في غارة شنّتها طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة».

وأضافت أن «طائرة مسيّرة للاحتلال ألقت قنبلة تجاه مجموعة من المواطنين جنوب مدينة خان يونس، فيما ألقت قنابل تجاه مراكب الصيادين في بحر مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة».

وأشارت إلى «استشهاد تسعة مواطنين بنيران الاحتلال منذ فجر الخميس، بينهم ستة استشهدوا في قصف استهدف مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس».