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العالم العربي المشرق العربي

مقتل 10 أشخاص في غزة بينهم مسؤول أمني رفيع في «حماس»

غارة إسرائيلية تستهدف مجمع ناصر الطبي... وإصابة قائد لواء خان يونس ومقتل طبيب ومريض

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)
عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)
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مقتل 10 أشخاص في غزة بينهم مسؤول أمني رفيع في «حماس»

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)
عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يفحصون موقع الهجوم على مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)

قتلت غارات إسرائيلية 10 فلسطينيين على الأقل، في هجمات استهدفت مواقع عدة في قطاع غزة، الخميس، كان من بينهم مسؤول أمني رفيع في «حماس» كان في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب القطاع.

ومنذ فجر الخميس، شنت إسرائيل غارات عدة، لكن أكبرها من حيث عدد الضحايا، وقع فجراً، وأسفر عن مقتل 6 فلسطينيين كانوا داخل مبنى بمجمع ناصر الطبي، وهي الغارة السابعة التي تستهدف المجمع منذ بداية الحرب.

وعلمت «الشرق الأوسط» من 3 مصادر ميدانية في «حماس»، أنه كان من بين ضحايا الغارة، خالد أبو عنزة (53 عاماً)، المسؤول الأمني الأول عن المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، داخل حركة «حماس»، وقال أحد المصادر إن أبو عنزة يدير جميع الأجهزة والملفات الأمنية، ومنها السياسية والعسكرية التابعة لـ«كتائب القسام»، والحكومية مثل جهاز «الأمن الداخلي».

وشرح مصدر آخر من «حماس» أن أبو عنزة مسؤول أمني بارز يوازي في أهميته معين العرابيد، المسؤول الأمني الكبير بالحركة الذي اختُطف على يد قوة خاصة إسرائيلية في سبتمبر (أيلول) الماضي، في عملية أمنية واسعة بمدينة غزة.

خالد أبو عنزة المسؤول الأمني الأول عن المنطقة الجنوبية لقطاع غزة في «حماس» (منصات إعلامية تابعة لحركة حماس)

وأكدت المصادر التي تحدثت بشكل منفصل أن عدداً من مرافقي أبو عنزة قُتلوا في الغارة التي استهدفت الطابق الثاني من مبنى الياسين «الجراحات» في مجمع ناصر الطبي.

وذكر مصدر يعمل في موقع ميداني في صفوف «حماس» أن «مخططاً تخريبياً» حاولت العصابات المسلحة المدعومة إسرائيلياً تنفيذه بتنسيق مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، داخل مجمع ناصر الطبي، قبل أشهر قليلة، كان يهدف لخطف أبو عنزة وشخصيات أخرى.

وقال المصدر إنه «تم إحباط الهجوم في أثناء التخطيط له، بعد اعتقال الحركة لمتخابر مع إسرائيل بعد متابعة حثيثة لتحركاته داخل المجمع، وتم ضبطه والتحقيق معه، ما أسفر عن اعترافه بالمخطط الذي كان يتم التحضير له، والمعلومات التي قدمها لمشغليه في (الشاباك)». وقال إنه تم إحباط محاولات أخرى لاقتحام مجمع ناصر الطبي من العصابات المسلحة خلال الشهرين الماضيين. ولم يقدم المصدر تفسيراً لسبب بقاء أبو عنزة في نفس الموقع رغم محاولات الاستهداف المتكررة.

إصابة قائد لواء خان يونس

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الهجوم على مجمع ناصر الطبي، الخميس، استهدف محمد أبو إسماعيل، قائد لواء خان يونس، وقيادات أخرى من «حماس» خلال الهجوم، دون أن يؤكّد ما إذا كان قد قُتل أم لا.

واتهم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أبو إسماعيل، بأنه كان مسؤولاً عن أسر عدد من المختطفين الإسرائيليين والاحتفاظ بهم خلال الحرب، مدعياً أنه استخدم مجمع ناصر الطبي للتخطيط لهجمات وإعادة بناء لواء خان يونس الذي تعرض لضربات كبيرة خلال الحرب.

وأكد مصدر قيادي في «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن أبو إسماعيل أُصيب في الهجوم بجروح بين المتوسطة والخطيرة. لافتاً إلى أنه تولى مسؤولية اللواء خلفاً لمحمد اليازوري، الذي كان قد اغتيل قبل نحو شهرين في هجوم استهدفه بخان يونس.

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يتفقدون الأضرار داخل مبنى مستشفى ناصر عقب الغارة الإسرائيلية الخميس (رويترز)

ولم تشرح «حماس» سبب وجود عدد من قياداتها الأمنية في مجمع ناصر الطبي، لكنها اكتفت بالقول في بيان، الخميس، إن «المزاعم الصهيونية» بشأن استخدام مجمع ناصر الطبي ومحيطه لأغراض عسكرية، تأتي في إطار محاولة مكشوفة لتبرير استهداف المنشأة الطبية المدنية.

وقالت الحركة، في تصريح صحافي، إن «ادعاءات الاحتلال باتخاذ المقاومة من محيط المجمع مقراً لقيادة عمليات ضد قواته، روايات كاذبة تهدف إلى التغطية على جريمة حرب جديدة». ولفتت إلى أن «طبيعة المكان المستهدف والخسائر التي لحقت بالمرضى والأطباء والطواقم الصحية تكشفان عن بطلان هذه المزاعم»، مشيرة إلى أن «الاحتلال سبق أن روّج الادعاءات ذاتها لتبرير استهداف مجمع ناصر وقتل خمسة صحافيين في 25 أغسطس (آب) 2025«، معتبرة أن «تكرار هذه الروايات يمثل غطاءً لارتكاب الجرائم بحق المدنيين والمنشآت الطبية».

وحمَّلت «حماس» كلاً من «مجلس السلام» وممثله نيكولاي ملادينوف، المسؤولية عن هذه «الجريمة الإرهابية بسبب صمتهما إزاء جرائم الاحتلال وعجزهما التام عن إلزامه بوقفها»، حسب البيان.

مقتل طبيب ومريض

وتسببت الغارة على المجمع الطبي بمقتل الدكتور رزق أبو شعيرة (52 عاماً) الذي يعمل في قسم الجراحة داخل المجمع في أثناء عمله إلى جانب مريض واحد على الأقل.

ونُفذت الغارة، وفق التقديرات الميدانية الأولية، بطائرة حربية باستخدام صاروخ قادر على اختراق الحصون، بعدما نجح في اختراق جدران الطابقين الرابع والثالث وصولاً إلى الثاني الذي كان يوجد به أبو عنزة والآخرون.

وأحدث القصف أضراراً مادية كبيرة بمبنى الياسين في مجمع ناصر الطبي، فيما أُصيب العشرات من المرضى والطواقم الطبية إثر الهجوم.

كما أدانت وزارة الصحة بغزة الهجوم الإسرائيلي الذي قالت إنه استهدف منشأة طبية تضم مرضى يتلقون العلاج وطواقم تؤدي واجبها الإنساني والمهني، معتبرةً أنه يمثل اعتداءً خطيراً على المنظومة الصحية، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها والمرضى، مؤكدةً أن استمرار استهداف المستشفيات ومرافقها الطبية يفاقم من معاناة المرضى والجرحى، ويهدد ما تبقى من قدرة القطاع الصحي على تقديم خدماته، في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.

أحد عناصر الدفاع المدني الفلسطيني في مستشفى ناصر الطبي جنوب غزة عقب غارة إسرائيلية الخميس (رويترز)

وتعرض مجمع ناصر الطبي خلال الحرب الإسرائيلية لـ7 غارات سابقة، كانت أولاها في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2023، داخل مبنى الولادة، مما أدى إلى مقتل طفلة رضيعة وإصابة آخرين، بينما كانت من أبرزها في الثالث عشر من مايو (أيار) 2025، باغتيال الصحافي حسن أصليح داخل قسم الحروق في أثناء تلقيه العلاج من غارة سابقة، وآخرها في أغسطس 2025، بقصف المجمع مرتين، مما أدى إلى مقتل 22 فلسطينياً من بينهم صحافيون يعملون لوكالات أجنبية وعربية ومحلية.

وتعرضت المستشفيات في قطاع غزة، خلال الحرب لعمليات اقتحام وتدمير ممنهج، وقصف جوي ومدفعي، مما تسبَّب في وقوع ضحايا داخلها.

وتكثّف إسرائيل عمليات الاغتيال داخل قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 فلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن «مواطناً استشهد وآخرين أصيبوا في غارة شنّتها طائرة مسيّرة للاحتلال الإسرائيلي أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة».

وأضافت أن «طائرة مسيّرة للاحتلال ألقت قنبلة تجاه مجموعة من المواطنين جنوب مدينة خان يونس، فيما ألقت قنابل تجاه مراكب الصيادين في بحر مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة».

وأشارت إلى «استشهاد تسعة مواطنين بنيران الاحتلال منذ فجر الخميس، بينهم ستة استشهدوا في قصف استهدف مجمع ناصر الطبي غرب خان يونس».

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ناشط في السويداء يتحدث عن تحضيرات لجر المحافظة إلى مواجهة مع الأمن السوري

عناصر من المسلحين الموالين للشيخ حكمت الهجري خلال دورية في السويداء (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من المسلحين الموالين للشيخ حكمت الهجري خلال دورية في السويداء (أرشيفية - أ.ف.ب)
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ناشط في السويداء يتحدث عن تحضيرات لجر المحافظة إلى مواجهة مع الأمن السوري

عناصر من المسلحين الموالين للشيخ حكمت الهجري خلال دورية في السويداء (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من المسلحين الموالين للشيخ حكمت الهجري خلال دورية في السويداء (أرشيفية - أ.ف.ب)

تحدث قيادي ناشط في محافظة السويداء السورية، ذات الأغلبية الدرزية، عن وجود محاولات حالياً من قبل ما يُعرف بـ«الحرس الوطني» لـ«جر المحافظة إلى مواجهة جديدة واسعة» مع قوى الأمن الداخلي الحكومية، وذلك «بتوجيه من سياسي إسرائيلي عضو سابق في الكنيست، وسياسيين سوريين دروز يقيمون خارج البلاد». ولم يستبعد مصدر متابع في داخل مدينة السويداء الأمر، لافتاً إلى أن «هؤلاء يدفعون إلى ذلك في سياق محاولات إفشال تشكيل حكومة إسرائيلية بقيادة غادي آيزنكوت».

وقال القيادي الناشط المناهض لسياسة شيخ العقل حكمت الهجري و«الحرس الوطني» التابع له، في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «حالياً هناك من يحاول زرع فتنة من جديد وخلق بلبلة مع القرى التي تنتشر فيها قوى الأمن الداخلي (الحكومية)، فبعد كل هدوء يحصل وظهور إمكانية للوصول إلى بدء حوار، يوجد من يسعى لتوتير الموقف من جديد»، في إشارة إلى هدوء حذر تشهده الجبهات في المحافظة منذ نحو ثلاثة أسابيع بين عناصر قوى الأمن الداخلي و«الحرس الوطني»، وصمت الهجري عن أي تصريح قد يثير التوترات.

وتحدث المصدر عن أن مخطط إعادة التوتر إلى المحافظة يتضمن أيضاً «ضرب المواقع التي يحتجز فيها (الحرس الوطني) الموقوفين، وذلك بهدف التغطية على الأسرى الذين تم تسليمهم مقابل مبالغ مالية».

وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن مخطط إعادة إشعال التوتر في المحافظة له أكثر من غاية، بينها «التأثير على الدور الإيجابي الذي يقوم به الأردن تجاه سوريا الجديدة ومساعي حل أزمة السويداء»، والتسبب في «إحراج معين» لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف تشكيل الحكومة آيزنكوت.

الشيخ حكمت الهجري يتوسط أتباعه (أرشيفية - السويداء 24)

وفي رأي المصدر، فإن «الحرس الوطني» الذي يسيطر على مساحات واسعة من المحافظة بما فيها مدينة السويداء «لديه الإمكانات لإعادة التوتر» مع قوى الأمن الداخلي الحكومية، «خصوصاً أنه يعمل دون توقف على زيادة الاحتقان لدى الأهالي ضد الحكومة، وهذا الأمر يساهم في إنجاح مشروعه». وأضاف: «عند بدء المعركة سيفرض على كل مدني حمل السلاح»، مشدداً على ضرورة «تفويت الفرصة على زيادة الشرخ وتخفيف الاحتقان حتى نصل إلى حل وطني».

مصدر يقيم في مدينة السويداء ، ومتابع للتطورات السياسية والميدانية المتعلقة بملف المحافظة، لم يستبعد ما كشف عنه القيادي في الفصيل المسلح. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أدوات حزب (الليكود) يدفعون إلى جر المحافظة إلى مواجهة مع الأمن السوري، من أجل إيجاد مبرر لدخول إسرائيل على الخط ضد الدولة السورية تحت حجة حماية الدروز».

من مظاهرة سيّارات لأتباع الهجري في السويداء (أرشيفية - متداولة)

وسبق لمحافظ السويداء مصطفى البكور أن وجّه دعوات عدة إلى أهالي السويداء للحوار من أجل حل أزمة المحافظة المستمرة منذ أحداث يوليو (تموز) الدامية عام 2025، لكن لم تتم الاستجابة لها.

ووفق مصادر عدة في السويداء، فإن السبب في ذلك هو «سياسة القمع والتخوين القائمة في مناطق نفوذ الهجري، و(الحرس الوطني)، الذين يرفضون الحوار مع الحكومة، ويطالبون بحق تقرير المصير، وسعوا بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المنتهية ولايته، إلى انفصال المحافظة عن سوريا وإقامة ما يُسمى (دولة باشان)» فيها.

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العالم العربي المشرق العربي

عون يؤكد تطلع لبنان إلى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع تركيا

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل بلال إردوغان والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل بلال إردوغان والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)
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عون يؤكد تطلع لبنان إلى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع تركيا

الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل بلال إردوغان والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل بلال إردوغان والوفد المرافق (الرئاسة اللبنانية)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية - التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية.

كلام عون جاء خلال استقباله رئيس «جمعية نشر العلم» التركية بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي قال إن أنقرة تدعم ما تقوم به السلطة اللبنانية بهدف بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها المسلحة.

ويقوم بلال إردوغان بزيارة إلى لبنان تمتد لثلاثة أيام، بدأت على المستوى الرسمي، الخميس، بزيارة الرئيس اللبناني ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة، والرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. ومن المقرر أن ينتقل إردوغان، الجمعة، إلى طرابلس في شمال لبنان، ويزور، السبت، قرى تركمانية في عكار في شمال لبنان، قبل أن يختتم زيارته بلقاء رئيس الحكومة نواف سلام في بيروت، السبت.

بلال إردوغان والمطران إلياس عودة خلال لقائهما في بيروت (الوكالة الوطنية)

وأكد عون، خلال اللقاء، أن لبنان يولي أهمية خاصة لعلاقته مع الجمهورية التركية، التي تربطه بها أواصر تاريخية وإنسانية وثقافية عميقة. وقال: «نحن نتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصالح الشعبين اللبناني والتركي، ويعزز أواصر الصداقة والتعاون بينهما».

وإذ استذكر عون المحادثات التي أجراها مع الرئيس إردوغان في زيارته الرسمية أنقرة، أكد أن «لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية - التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، ولا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية». وثمّن «الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا في دعم استقرار لبنان والمنطقة، انطلاقاً من أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة».

وأعرب إردوغان عن سعادته بزيارة لبنان، مقدراً «القيمة الحضارية والثقافية والتربوية التي يمثلها»، وعارضاً ما تقوم به الجمعية التي يرأسها من نشاطات تربوية وثقافية وفكرية، مؤكداً الرغبة في التعاون مع الهيئات التربوية والجامعية والمؤسسات الثقافية اللبنانية.

وأكد أن بلاده «تدعم ما تقوم به السلطة اللبنانية بهدف بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها المسلحة».

مفتي الجمهورية

واستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، بلال إردوغان، وقدم له ميدالية دار الفتوى عربون محبة وتقدير. وبادله إردوغان بتحفة رمزية صناعة تركية.

وأشاد دريان بزيارة بلال إردوغان إلى لبنان وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وثمن الجهود والمساعي التي تقوم بها تركيا تجاه لبنان وشعبه.

من جانبه، قال إردوغان: «نحن سعداء جداً بوجودنا في لبنان ونوجه تحية محبة للشعب اللبناني الذي ندعو له بالرفاهية والسلام، وتركيا جارة وصديقة للبنان وستكون دائماً موجودة من أجل إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون في لبنان، ونحن نريد أن نرى لبنان مزدهراً ومستقراً».

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وبلال إردوغان بعد لقائهما في دار الفتوى في بيروت (المركزية)

ويلتقي بلال إردوغان عدداً من المسؤولين اللبنانيين والمرجعيات الدينية وشخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال زيارته التي تشمل طرابلس وعكار وبيروت.

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العالم العربي المشرق العربي

المخاوف من زجّ لبنان بحروب المنطقة تخترق جلسة تشريعية «خدماتية» للبرلمان

مجلس النواب اللبناني منعقداً في جلسة تشريعية (إعلام البرلمان)
مجلس النواب اللبناني منعقداً في جلسة تشريعية (إعلام البرلمان)
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المخاوف من زجّ لبنان بحروب المنطقة تخترق جلسة تشريعية «خدماتية» للبرلمان

مجلس النواب اللبناني منعقداً في جلسة تشريعية (إعلام البرلمان)
مجلس النواب اللبناني منعقداً في جلسة تشريعية (إعلام البرلمان)

اخترقت المخاوف من زجّ لبنان في أي حرب يمكن أن تندلع في المنطقة، جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني، ناقشت 31 بنداً غلب عليها الطابع المالي والخدماتي والاقتصادي، وسط رفض من «القوات اللبنانية» لحوارات ثنائية يدفع باتجاهها رئيس البرلمان نبيه بري في محاولة لإيجاد حل للأزمة السياسية العالقة وانقطاع التواصل المباشر بين «حزب الله» والرئيس اللبناني جوزيف عون منذ تجدد الحرب في مارس (آذار) الماضي.

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس الجلسة التشريعية في مجلس النواب (إعلام البرلمان)

قرار الحرب والسلم

ورغم أن بنود الجلسة غلب عليها الطابع التقني، فإن الملف الأمني والعسكري، على خلفية المخاوف من الحرب وانخراط «حزب الله» فيها، حضر في الجلسة. وتوجّه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، في بداية الجلسة إلى القول: «كفاكم مع رئيسي الجمهورية (جوزيف عون) والحكومة (نواف سلام) إضاعة وقت مع (حزب الله) بطلب ضمانات منه بعدم الدخول في حرب إسناد جديدة؛ لأن الرد أتاكم مباشرة من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الذي أعلن أن (لبنان وإيران في جبهة واحدة في السلم والحرب، وأن أي دولة إسلامية تتعرض لاعتداء إسرائيلي ستلقى رداً من الجميع)».

وطالب الجميّل برّي بـ«الرد على هذا الكلام»، مذكّراً بأنه «لا يجوز لأي جهة خارجية أن تقرر عن لبنان في مسألتي الحرب والسلم».

وردّ بري على الجميّل بالقول: «نحن أحرار، نحن أحرار».

واستبق نواب الجلسة باستحضار ملف «حزب الله» كأولوية؛ إذ قال النائب فادي كرم: «يجب ألا نغض النظر عن المشاكل الأساسية وهي وجود (حزب الله) المسلّح الذي يُعتبر أساس كلّ مصائبنا». وأضاف: «لسلاح الحزب مشروع سياسي يريد فرضه على اللبنانيين»، مضيفاً: «قضية توقيف 5 أشخاص منه تدلّ على أنه يتجاهل قرارات الحكومة ويُتابع نشاطاته المسلحة في كلّ لبنان ولكن تحضيراً لماذا؟ هذا هو الأهم».

من جهته، قال النائب وضاح الصادق: «سنطرح الموضوع الأمني والعسكري خصوصاً عدم زجّ لبنان في الحرب، وشعار بيروت منزوعة السلاح لم يطبّق».

في المقابل، قال النائب قاسم هاشم إن «رئيس المجلس نبيه برّي هو أوّل من دعا إلى الحوار، وهو جاد في فتح كلّ الأبواب الموصدة، والحوار الثنائي قد يكون الأكثر جدوى في هذه الفترة».

«القوات» يرفض الحوار

ومن خارج الجلسة، أعلن حزب «القوات اللبنانية» أن «المطلوب، منذ الأمس البعيد، أي منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني قبل 36 عاماً وحتى اليوم، هو بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية، وهذا أمر لا مساومة عليه ولا نقاش فيه، لا من قريب ولا من بعيد»، مضيفاً: «أي كلام عن حوار حول قرارات سبق أن اتُّخذت هو إمعان في الالتفاف عليها وضربها وصولاً إلى إسقاطها، فيما المطلوب واضح ولا يحتمل التأجيل، هو الشروع فوراً في تنفيذها».

وطالب «القوات» بـ«الكفّ عن انتظار تطورات الخارج وربط مصير لبنان بمساراتها؛ لأن هذا الانتظار لا يفعل سوى إطالة معاناة اللبنانيين». وقال في البيان: «يخطئ من يعتقد أن بإمكانه إعادة لبنان إلى زمن غابر، أو إبقاءه رهينة حسابات المحاور ومشاريعها. والمطلوب من الجميع الالتفاف حول الدولة، لا إضعاف صورتها وهيبتها من خلال إعادة طرح الحوار وسواه من العناوين التي تُستخدم للتهرّب من التنفيذ، بل الدفع في اتجاه تطبيق قراراتها فوراً ومن دون انتقائية أو مساومة».

وقال في البيان: «التنفيذ، لا الحوار بشأن ما أُقرّ داخل المؤسسات الدستورية، هو الطريق الوحيد لإنهاء معاناة اللبنانيين، واستعادة الدولة سيادتها وقرارها، ووضع لبنان على سكة المستقبل».

إقرار اقتراحات ومشاريع قوانين

وبمعزل عن السجالات السياسية حول ملف «حزب الله»، أقر مجلس النواب فتح اعتماد إضافي بقيمة 100 مليون دولار لتسديد مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لكهرباء لبنان، كما أقر اتفاقية التعاون المالي العسكري وبروتوكول الدعم النقدي بين لبنان وتركيا.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون المعجل الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 20 مليون دولار في الموازنة العامة لعام 2026 في باب احتياطي الموازنة العامة لإعطاء قروض مشاريع الطاقة الشمسية التي تعطى للأفراد.

وأقر مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والدعم لتنفيذ مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وبناء الأنظمة.

كما أقر القانون الوارد بالمرسوم 3139 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي.

وردّ المجلس النيابي القانون الوارد بالمرسوم 3323 الرامي إلى إلغاء 3 قروض مخصصة لتمويل 3 مشاريع (مشروع تشييد طريق الساحل الجنوبي، مشروع زيادة تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب - سد بسري، ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية) إلى الحكومة.

النائب جبران باسيل يتحدث في مجلس النواب (إعلام البرلمان)

وحول الملف الأخير، طالب رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء الطلب بإلغاء هذه القروض، محذّراً من تداعيات القرار على المشاريع الحيوية والأموال التي سبق أن أنفقتها الدولة اللبنانية.

وشدّد على أن إلغاء القرض يعني عملياً التفريط بالمبالغ التي سبق أن صُرفت على المشروع، داعياً إلى مقاربة الملف بالأرقام والوقائع بعيداً عن الحسابات السياسية.

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