وقت الشاشة واضطربات النوم وزيادة السمنة... علاقة تبادلية لدى الأطفال

أشارت دراسة حديثة لباحثين من عدة جامعات إسبانية -سوف يتم نشرها بالكامل في مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الحالي في المجلة العالمية لطب الأطفال السريري «the World Journal of Clinical Pediatric»- إلى وجود علاقة ارتباطية وتبادلية ثلاثية الأبعاد (حلقة مفرغة) بين زيادة وقت الشاشة ونقص عدد ساعات النوم من جهة وارتفاع معدلات السمنة لدى الأطفال من جهة أخرى. وهذه العلاقة ليست خطية في اتجاه واحد، ولكنها علاقة تبادلية بمعنى أن كل عامل فيها يؤدي إلى تفاقم العاملَين الآخرَين.
وقد شهدت معدلات السمنة لدى الأطفال ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ما يشكّل تحدياً جدياً للصحة العامة، ففي حين كان اللعب والتمارين البدنية المنظمة يُشكّلان جزءاً كبيراً من حياة الأطفال، فإن الاستخدام المتزايد للأجهزة اللوحية والهواتف الذكية أدى إلى تغيير الطريقة التي يقضي بها الكثير من الأطفال أوقات فراغهم.
مخاطر السمنة
أجرى الباحثون الدراسة على 70 طفلاً، كانوا يترددون على عيادة متخصصة في الغدد الصماء للأطفال في إسبانيا، وكانت نسبة الفتيات متساوية مع نسبة الفتيان، وجميعهم تراوحت أعمارهم بين 3 و15 عاماً بمتوسط عمر بلغ 10.8 سنة، وبعد ذلك قُسّم المشاركون إلى مجموعتَين؛ المجموعة الأولى من ذوي الوزن الطبيعي، وضمت 26 طفلاً، والمجموعة الأخرى من المصابين بالسمنة، وضمت 44 طفلاً.
جمع الباحثون عينات من دم الأطفال بعد صيام ليلي استمر لمدة 12 ساعة كاملة، ثم قارنوا بين الأطفال المصابين بالسمنة وأقرانهم ذوي الوزن الطبيعي، من حيث الوقت المخصص للشاشات لأغراض ترفيهية وخصائص النوم، وقُيّمت السلوكيات الخاملة والنشاط البدني خارج ساعات الدراسة، وأيضاً قُيّمت جودة النظام الغذائي باستخدام مؤشر جودة حمية البحر الأبيض المتوسط للأطفال والمراهقين (KIDMED).
كما تم قياس مستويات عدة هرمونات مثل الهرمون المحفز للغدة الدرقية (TSH)، والإنسولين، والكورتيزول، بالإضافة إلى قياس عدة مؤشرات حيوية أخرى، مثل: الغلوكوز، والكوليسترول الكلي، والدهون الثلاثية، والكوليسترول الضار (منخفض الكثافة LDL)، والكوليسترول الحميد (عالي الكثافة HDL)، وأيضاً وظائف الكبد.
وتم استخدام استبيان تناول جوانب مختلفة تتعلق بالنوم، شملت الوقت المعتاد للنوم ومدته، واضطرابات وأعراض اضطرابات النوم المزمنة، بالإضافة إلى العمر الذي بدأت فيه هذه الاضطرابات والعمر الذي انتهت فيه. كما تم تقييم الوقت اليومي الذي يقضيه كل طفل أمام الشاشات في أوقات الفراغ، من خلال أسئلة ركزت على عدد الساعات المخصصة لمشاهدة التلفاز أو استخدام الهواتف الذكية أو الأجهزة اللوحية، أو ممارسة الألعاب الإلكترونية.
وأخيراً ثبّت الباحثون كل العوامل التي يمكن أن تؤثر في النتيجة النهائية، مثل المرضى الذين يعانون من أمراض يمكن أن تسبب السمنة، وكذلك الأطفال الذين يتلقون علاجاً دوائياً مزمناً بأدوية معروفة بتأثيرها على جودة النوم، وتحديداً تلك التي تؤثر على بدء النوم أو استمراريته (مثل المنبهات النفسية أو المهدئات).
أظهر الأطفال المصابون بالسمنة نسباً أعلى بشكل ملحوظ من الدهون في الجسم ومساحة أكبر من الدهون الحشوية، كما تبيّن أن نسبة أكبر من الأطفال المصابين بالسمنة لديهم تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري، بالإضافة إلى انخفاض المستوى التعليمي للأمهات مقارنة بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي.
كما سجلت مجموعة الأطفال المصابين بالسمنة مستويات أعلى بشكل ملحوظ في ضغط الدم الانقباضي، ومستويات الإنسولين، ما يشير إلى وجود مقاومة لعمله، مما يمهد بعد ذلك للإصابة بمرض السكري، وكانت مستويات الكوليسترول الحميد (HDL) لديهم أقل مقارنة بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي (مستويات الكوليسترول عالي الكثافة كلما كانت مرتفعة أكثر كان ذلك مؤشراً جيداً، لأن هذه النوعية من الدهون لا تخترق جدار الشرايين بسبب حجمها، وبالتالي لا تسبب تصلبها).
النوم ووقت الشاشة
أشار الباحثون إلى وجود تغير في جودة النوم بشكل واضح، حيث بلغت نسبة اضطرابات النوم المزمنة في الأطفال الذين يعانون من السمنة 39 في المائة، وفي المقابل بلغت النسبة 8.3 في المائة فقط في مجموعة الأطفال ذوي الوزن الطبيعي، وفي المجمل كانت مدة النوم لدى الأطفال المصابين بالسمنة أقل بمتوسط (8.4 ساعة) مقارنة بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي بمتوسط (9.1 ساعة).
وتبيّن أن نسبة أكبر من مجموعة الأطفال المصابين بالسمنة تتبع نظاماً غذائياً منخفض الجودة للغاية، مقارنة بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي، وفي المجمل كان معظم الأطفال يتبعون أنظمة غذائية تحتاج إلى تحسين.
وأظهرت النتائج انخفاضاً ملحوظاً في مستوى النشاط البدني في مجموعة الأطفال المصابين بالسمنة مقارنة بمجموعة ذوي الوزن الطبيعي، حيث مارس 58 في المائة من أطفال مجموعة الوزن الطبيعي نشاطاً بدنياً بمستوى عالٍ أو متوسط، وفي المقابل بلغت هذه النسبة 34 في المائة فقط لدى مجموعة الأطفال المصابين بالسمنة.
كما كان معدل الوقت اليومي المخصص للشاشات لأغراض ترفيهية أعلى بشكل ملحوظ لدى مجموعة الأطفال المصابين بالسمنة (2.9 ساعة يومياً)، مقارنة بالأطفال ذوي الوزن الطبيعي (2.1 ساعة يومياً)، وارتبط ارتفاع الوقت المخصص للشاشات باحتمالية أكبر للإصابة بالسمنة تبلغ ثلاثة أضعاف تقريباً.
في النهاية، أكدت الدراسة أن مرض السمنة في الأطفال يُعدّ نتيجة وسبباً في الوقت نفسه للسلوكيات الخاطئة، مثل تناول الأغذية غير الصحية منخفضة القيمة الغذائية والحياة الخاملة، ويجب أن يتم التعامل مع هذه المشكلة بالاهتمام الكافي حتى يمكن حماية الأطفال من المشكلات الصحية في المستقبل.
• استشاري طب الأطفال