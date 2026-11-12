ناشط في السويداء يتحدث عن تحضيرات لجر المحافظة إلى مواجهة مع الأمن السوري

تحدث قيادي ناشط في محافظة السويداء السورية، ذات الأغلبية الدرزية، عن وجود محاولات حالياً من قبل ما يُعرف بـ«الحرس الوطني» لـ«جر المحافظة إلى مواجهة جديدة واسعة» مع قوى الأمن الداخلي الحكومية، وذلك «بتوجيه من السياسي الإسرائيلي من الطائفة الدرزية، العضو السابق في الكنيست، أيوب قرّا، وسياسيين سوريين دروز يقيمون خارج البلاد». ولم يستبعد مصدر متابع في داخل مدينة السويداء الأمر، لافتاً إلى أن «قرّا وهؤلاء السياسيين يدفعون إلى ذلك في سياق محاولات إفشال تشكيل حكومة إسرائيلية بقيادة غادي آيزنكوت».

أيوب قرّا (متداولة)

وقال القيادي الناشط المناهض لسياسة شيخ العقل حكمت الهجري و«الحرس الوطني» التابع له، في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «حالياً هناك من يحاول زرع فتنة من جديد وخلق بلبلة مع القرى التي تنتشر فيها قوى الأمن الداخلي (الحكومية) بتوجيه من أيوب قرّا، فبعد كل هدوء يحصل وظهور إمكانية للوصول إلى بدء حوار، يوجد من يسعى لتوتير الموقف من جديد»، في إشارة إلى هدوء حذر تشهده الجبهات في المحافظة منذ نحو ثلاثة أسابيع بين عناصر قوى الأمن الداخلي و«الحرس الوطني»، وصمت من قِبل الهجري عن أي تصريح قد يثير التوترات.

وتحدث المصدر عن أن مخطط إعادة التوتر إلى المحافظة يتضمن أيضاً «ضرب المواقع التي يحتجز فيها (الحرس الوطني) الموقوفين، وذلك بهدف التغطية على الأسرى الذين تم تسليمهم مقابل مبالغ مالية».

وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن مخطط إعادة إشعال التوتر في المحافظة له أكثر من غاية، بينها «التأثير على الدور الإيجابي الذي يقوم به الأردن تجاه سوريا الجديدة ومساعي حل أزمة السويداء»، والتسبب في «إحراج معين» لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف تشكيل الحكومة آيزنكوت.

الشيخ حكمت الهجري يتوسط أتباعه (أرشيفية - السويداء 24)

وفي رأي المصدر، فإن «الحرس الوطني» الذي يسيطر على مساحات واسعة من المحافظة بما فيها مدينة السويداء «لديه الإمكانات لإعادة التوتر» مع قوى الأمن الداخلي الحكومية، «خصوصاً أنه يعمل دون توقف على زيادة الاحتقان لدى الأهالي ضد الحكومة، وهذا الأمر يساهم في إنجاح مشروعه». وأضاف: «عند بدء المعركة سيفرض على كل مدني حمل السلاح»، مشدداً على ضرورة «تفويت الفرصة على زيادة الشرخ وتخفيف الاحتقان حتى نصل إلى حل وطني».

مصدر يقيم في مدينة السويداء ، ومتابع للتطورات السياسية والميدانية المتعلقة بملف المحافظة، لم يستبعد ما كشف عنه القيادي في الفصيل المسلح. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أيوب قرّا وأمثاله هم أدوات لحزب (الليكود) ويدفعون إلى جر المحافظة إلى مواجهة مع الأمن السوري، من أجل إيجاد مبرر لدخول إسرائيل على الخط ضد الدولة السورية تحت حجة حماية الدروز».

من مظاهرة سيّارات لأتباع الهجري في السويداء (أرشيفية - متداولة)

وسبق أن وجّه محافظ السويداء مصطفى البكور دعوات عدة إلى أهالي السويداء للحوار من أجل حل أزمة المحافظة المستمرة منذ أحداث يوليو (تموز) الدامية عام 2025، لكن لم تتم الاستجابة لها.

ووفق مصادر عدة في السويداء، فإن السبب في ذلك هو «سياسة القمع والتخوين القائمة في مناطق نفوذ الهجري، و(الحرس الوطني)، الذين يرفضون الحوار مع الحكومة، ويطالبون بحق تقرير المصير، وسعوا بدعم من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المنتهية ولايته، إلى انفصال المحافظة عن سوريا وإقامة ما يُسمى (دولة باشان)» فيها.