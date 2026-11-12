عون يؤكد تطلع لبنان إلى مرحلة جديدة من التعاون والشراكة مع تركيا

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية - التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية.

كلام عون جاء خلال استقباله رئيس «جمعية نشر العلم» التركية بلال إردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي قال إن أنقرة تدعم ما تقوم به السلطة اللبنانية بهدف بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها المسلحة.

ويقوم بلال إردوغان بزيارة إلى لبنان تمتد لثلاثة أيام، بدأت على المستوى الرسمي، الخميس، بزيارة الرئيس اللبناني ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة، والرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط. ومن المقرر أن ينتقل إردوغان، الجمعة، إلى طرابلس في شمال لبنان، ويزور، السبت، قرى تركمانية في عكار في شمال لبنان، قبل أن يختتم زيارته بلقاء رئيس الحكومة نواف سلام في بيروت، السبت.

بلال إردوغان والمطران إلياس عودة خلال لقائهما في بيروت (الوكالة الوطنية)

وأكد عون، خلال اللقاء، أن لبنان يولي أهمية خاصة لعلاقته مع الجمهورية التركية، التي تربطه بها أواصر تاريخية وإنسانية وثقافية عميقة. وقال: «نحن نتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات وتطويرها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يخدم مصالح الشعبين اللبناني والتركي، ويعزز أواصر الصداقة والتعاون بينهما».

وإذ استذكر عون المحادثات التي أجراها مع الرئيس إردوغان في زيارته الرسمية أنقرة، أكد أن «لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية - التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، ولا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية». وثمّن «الدور الذي يمكن أن تؤديه تركيا في دعم استقرار لبنان والمنطقة، انطلاقاً من أهمية التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة».

الرئيس جوزاف عون، خلال استقباله نجل الرئيس التركي بلال أردوغان: لبنان يتطلع إلى أن تشهد العلاقات اللبنانية - التركية مرحلة جديدة من التعاون والشراكة، لا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية.- بلال أردوغان: تركيا تدعم ما تقوم به السلطة... pic.twitter.com/0VY93RSBpw — Lebanese Presidency (@LBpresidency) November 12, 2026

وأعرب إردوغان عن سعادته بزيارة لبنان، مقدراً «القيمة الحضارية والثقافية والتربوية التي يمثلها»، وعارضاً ما تقوم به الجمعية التي يرأسها من نشاطات تربوية وثقافية وفكرية، مؤكداً الرغبة في التعاون مع الهيئات التربوية والجامعية والمؤسسات الثقافية اللبنانية.

وأكد أن بلاده «تدعم ما تقوم به السلطة اللبنانية بهدف بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها المسلحة».

مفتي الجمهورية

واستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، بلال إردوغان، وقدم له ميدالية دار الفتوى عربون محبة وتقدير. وبادله إردوغان بتحفة رمزية صناعة تركية.

وأشاد دريان بزيارة بلال إردوغان إلى لبنان وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وثمن الجهود والمساعي التي تقوم بها تركيا تجاه لبنان وشعبه.

من جانبه، قال إردوغان: «نحن سعداء جداً بوجودنا في لبنان ونوجه تحية محبة للشعب اللبناني الذي ندعو له بالرفاهية والسلام، وتركيا جارة وصديقة للبنان وستكون دائماً موجودة من أجل إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون في لبنان، ونحن نريد أن نرى لبنان مزدهراً ومستقراً».

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وبلال إردوغان بعد لقائهما في دار الفتوى في بيروت (المركزية)

ويلتقي بلال إردوغان عدداً من المسؤولين اللبنانيين والمرجعيات الدينية وشخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال زيارته التي تشمل طرابلس وعكار وبيروت.