اغتيال مسؤول أمني رفيع في «حماس» وإصابة لواء خان يونس في غارة إسرائيلية استهدفت مجمع ناصر الطبي

قتلت غارة إسرائيلية، نُفذت بعد منتصف الليل، 6 فلسطينيين كانوا داخل مبنى في مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهي الغارة السابعة التي تستهدف المجمع منذ بداية الحرب.

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإن الهجوم استهدف محمد أبو إسماعيل، قائد لواء خان يونس، وقيادات أخرى من «حماس» خلال الهجوم. دون أن يؤكّد ما إذا كان قد قُتل أم لا.

واتهم الجيش الإسرائيلي في بيان له، أبو إسماعيل، بأنه كان مسؤولاً عن أسر عديد من المختطفين الإسرائيليين والاحتفاظ بهم خلال الحرب، مدعياً أنه استخدم مجمع ناصر الطبي للتخطيط لهجمات وإعادة بناء لواء خان يونس الذي تعرض لضربات كبيرة خلال الحرب.

وأكد مصدر قيادي في «حماس» تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن أبو إسماعيل أُصيب في الهجوم بجروح ما بين المتوسطة والخطيرة. لافتاً إلى أنه تولى مسؤولية اللواء خلفاً لمحمد اليازوري، الذي كان قد اغتيل قبل نحو شهرين في هجوم استهدفه بخان يونس.

لم تتضح على الفور الظروف التفصيلية التي كان يوجد فيها جميع الضحايا داخل المبنى لحظة القصف (رويترز)

وعلمت «الشرق الأوسط» من 3 مصادر ميدانية في «حماس»، أنه كان من بين ضحايا الغارة، خالد أبو عنزة (53 عاماً)، المسؤول الأمني الأول عن المنطقة الجنوبية لقطاع غزة، داخل حركة «حماس»، وقالت المصادر إنه يدير جميع الأجهزة والملفات الأمنية ومنها السياسية والعسكرية التابعة لـ«كتائب القسام»، والحكومية مثل جهاز «الأمن الداخلي».

ووفقاً للمصادر، فإن أبو عنزة مسؤول أمني بارز يوازي في أهميته معين العرابيد، المسؤول البارز الذي اختُطف على يد قوة خاصة إسرائيلية في الأول من سبتمبر (أيلول) الماضي، في عملية أمنية واسعة بمدينة غزة.

وأشارت المصادر إلى أن عدداً من مرافقي أبو عنزة قُتلوا في الغارة التي استهدفت الطابق الثاني من مبنى الياسين «الجراحات» في مجمع ناصر الطبي.

وكشف أحد المصادر أن «مخططاً تخريبياً» حاولت العصابات المسلحة تنفيذه بتنسيق مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي «الشاباك»، داخل مجمع ناصر الطبي، قبل أشهر قليلة، كان يهدف لخطف أبو عنزة وشخصيات أخرى.

وأشار المصدر إلى أنه تم إحباط ذلك الهجوم في أثناء التخطيط له بعد اعتقال متخابر مع إسرائيل كان معتقلاً لديها خلال الحرب وأُفرج عنه، وبعد متابعة حثيثة لتحركاته داخل المجمع تم ضبطه والتحقيق معه والاعتراف بالمخطط الذي كان يتم التحضير له والمعلومات التي قدمها لمشغليه في جهاز «الشاباك».

وقال إنه تم إحباط محاولات أخرى لاقتحام مجمع ناصر الطبي من العصابات المسلحة خلال الشهرين الماضيين.

مصادر طبية ذكرت أن من بين القتلى شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة (رويترز)

وتسببت الغارة بمقتل الدكتور رزق أبو شعيرة (52 عاماً) الذي يعمل في قسم الجراحة داخل مجمع ناصر الطبي وكان يقوم بعلاج ومتابعة المرضى، إلى جانب مريض واحد على الأقل، حيث نُفذت الغارة وفق التقديرات الميدانية الأولية بطائرة حربية باستخدام صاروخ قادر على اختراق الحصون، بعدما نجح في اختراق جدران الطابقين الرابع والثالث وصولاً إلى الثاني الذي كان يوجد به أبو عنزة والآخرون.

وأحدث القصف أضراراً مادية كبيرة بمبنى الياسين في مجمع ناصر الطبي، فيما أُصيب العشرات من المرضى والطواقم الطبية إثر الهجوم.

وعدَّت حركة «حماس» القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر «جريمة حرب مكتملة الأركان وسلوكاً إرهابياً غير مسبوق»، معتبرةً «تمادي الاحتلال في جرائمه، وتجاوزه جميع المحرمات الإنسانية باستهدافه المستشفيات، نتيجة طبيعية لتخاذل المجتمع الدولي عن محاسبة قادة العدو المجرمين». وفق بيان للناطق باسمها في غزة حازم قاسم.

وحمَّلت «حماس» كلاً من «مجلس السلام» وممثله نيكولاي ملادينوف، المسؤولية عن هذه «الجريمة الإرهابية بسبب صمتهما إزاء جرائم الاحتلال وعجزهما التام عن إلزامه بوقفها»، حسب البيان. ودعت الدول العربية والإسلامية المشاركة في المجلس إلى اتخاذ موقف جاد وحازم يمنع إسرائيل من استغلال مشاركتها في المجلس غطاءً لجرائمه. كما جاء في نص البيان.

وأضافت: «الاحتلال لا يكترث بمساعي الوسطاء والدول الضامنة والإدارة الأميركية ويتصرف بصورة منفلتة من أي مساءلة، وهذا الأمر يضع هذه الأطراف جميعاً أمام مسؤولية كبيرة تستوجب تحركاً حقيقياً وفاعلاً لوقف انتهاكات الاحتلال المستمرة وضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار».

كما أدانت وزارة الصحة بغزة الهجوم الإسرائيلي الذي قالت إنه استهداف منشأة طبية تضم مرضى يتلقون العلاج وطواقم تؤدي واجبها الإنساني والمهني، معتبرةً أنه يمثل اعتداءً خطيراً على المنظومة الصحية، وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المنشآت الطبية والعاملين فيها والمرضى. مؤكدةً أن استمرار استهداف المستشفيات ومرافقها الطبية يفاقم من معاناة المرضى والجرحى، ويهدد ما تبقى من قدرة القطاع الصحي على تقديم خدماته، في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.

فيما رأى المكتب الإعلامي الحكومي أن استهداف مجمع ناصر الطبي يندرج ضمن سلسلة مستمرة من الاعتداءات الممنهجة، مشيراً إلى أنه وثَّق تنفيذ جيش الاحتلال 793 هجوماً استهدفت خدمات الرعاية الصحية، شملت المرافق، والمركبات، والكوادر الطبية، وسلاسل الإمداد. وأدت هذه السياسة إلى مقتل 1725 من الطواقم الطبية.

وتعرض مجمع ناصر الطبي خلال الحرب الإسرائيلية لـ7 غارات سابقة، كانت أولاها في السابع من ديسمبر (كانون الأول) 2023، داخل مبنى الولادة، مما أدى إلى مقتل طفلة رضيعة وإصابة آخرين، بينما كان من أبرزها في الثالث عشر من مايو (أيار) 2025، باغتيال الصحافي حسن اصليح داخل قسم الحروق في أثناء تلقيه العلاج من غارة سابقة، وآخرها في أغسطس (آب) 2025، بقصف المجمع مرتين مما أدى إلى مقتل 22 فلسطينياً من بينهم صحافيون يعملون لوكالات أجنبية وعربية ومحلية.

وتعرضت المستشفيات في قطاع غزة، خلال الحرب لعمليات اقتحام وتدمير ممنهج، وقصف جوي ومدفعي، مما تسبَّب في وقوع ضحايا داخله.

وتكثّف إسرائيل عمليات الاغتيال داخل قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1600 فلسطيني.