الألعاب الأولمبية للشباب في دكار تختبر عودة روسيا إلى الساحة الأولمبية

عُزف النشيد الوطني الروسي ​خلال حفل توزيع الميداليات في اليوم الأول من دورة الألعاب الأولمبية للشباب، في مركز للألعاب المائية بدكار عاصمة السنغال، في انتصار صغير لكنه رمزي في مساعي موسكو للعودة إلى الساحة الرياضية الدولية.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد علقت عضوية اللجنة الأولمبية الروسية في عام 2023 بعد أن اعترفت اللجنة الأولمبية الروسية بالمجالس الأولمبية الإقليمية في المناطق الأوكرانية التي تحتلها روسيا.

لكن بعد عامين، قالت اللجنة الأولمبية الدولية إن الرياضيين الشبان لا ينبغي أن يحاسبوا على تصرفات حكوماتهم، وحثت الاتحادات على إعادة قبول الرياضيين الشبان الروس في الفعاليات الدولية دون أي قيود.

وظهرت ثمار تلك التوجيهات جليَّة خلال دورة الألعاب ‌في دكار، حيث شارك ‌13 رياضياً روسياً في تسع مسابقات، بما في ذلك ​السباحة ‌والجودو والتزلج ⁠على الألواح.

واحتلت ​سيرافيما ⁠فوكينا، السباحة البالغة من العمر 17 عاماً، المركز الأول في سباق 100 متر فراشة للسيدات في اليوم الافتتاحي. ووقفت على منصة التتويج وميداليتها الذهبية معلقة حول عنقها، وشاركت في غناء النشيد الوطني الروسي بابتسامة تعلو وجهها.

وقالت السباحة الواعدة لـ«رويترز» الأسبوع الماضي قبل فوزها بميدالية ذهبية أخرى في سباق 50 متر فراشة للسيدات: «بالطبع كنت سعيدة، كيف لا أكون كذلك؟ كنت فخورة بنفسي وببلدي».

لكن لم يكن جميع الحاضرين سعداء. فقد رفض أحد المتفرجين الوقوف أثناء عزف النشيد الروسي.

وقال جان-بابتيست جيجان، الخبير الفرنسي في الجغرافيا السياسية للرياضة، ⁠لـ«رويترز»: «الأوروبيون، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، يعارضون بشدة هذه العودة».

وأعلنت الاتحادات الوطنية ‌في دول مثل النرويج والدنمارك والسويد أن فرقها لن تلعب ‌ضد روسيا في المسابقات الدولية، وترى الحكومة الروسية مشاركة ​الروس انتصاراً سياسياً.

وفي منشور على تطبيق «تلغرام» ‌الشهر الماضي، وصف وزير الرياضة ميخائيل ديغتياريف الألعاب الأولمبية للشباب في السنغال بأنها «خطوة مهمة نحو ‌العودة الكاملة لجميع الرياضات الروسية إلى الساحة الدولية دون أي قيود».

وشارك الرياضيون الروس بصفة محايدة في أولمبياد باريس 2024 ودورة الألعاب الشتوية في ميلانو/كورتينا 2026.

ورفعت اللجنة الأولمبية الدولية الحظر المفروض على اللجنة الأولمبية الروسية مؤقتاً في يوليو (تموز)، في خطوة أخرى نحو عودة روسيا إلى الساحة الرياضية الدولية.

لكن لا يزال يتعين عليها أن ‌تقرر ما إذا كان بإمكان روسيا رفع علمها وعزف نشيدها الوطني في دورة ألعاب لوس أنجليس 2028.

وتحاول موسكو، التي تعاني من العقوبات، ⁠إقناع كل اتحاد ⁠رياضي دولي بالسماح لرياضييه بالمشاركة. وتحركت اتحادات رياضية، بما في ذلك رياضات الألعاب المائية والجودو، لتخفيف أو رفع القيود المفروضة على الرياضيين الروس، في حين لا يزال اتحاد ألعاب القوى يحظر مشاركتهم.

وفي السنغال، كما هو الحال في دول أفريقية أخرى، ينظر الكثير من الناس إلى روسيا نظرة أكثر إيجابية مقارنة بالغرب. فمن بين الشباب الأفارقة الذين يصفون روسيا بأنها دولة ذات نفوذ، يقول 83 في المائة إن هذا النفوذ إيجابي، وفقاً لاستطلاع نشرته في يوليو (تموز) مؤسسة تتخذ من جوهانسبرغ مقراً لها.

وقال سبنسر هاريس، أستاذ علوم إدارة الرياضة بجامعة كولورادو إن ذلك أدى إلى تقليل احتمالية ظهور معارضة سياسية منظمة أو انتقادات عامة.

وأضاف أن الألعاب الأولمبية للشباب لا تحظى باهتمام عالمي كبير مقارنة بالمسابقات الأولمبية الأخرى.

وأتاحت دورة الألعاب في دكار للمسؤولين داخل اللجنة الأولمبية الدولية وخارجها فرصة لاختبار ​ردود فعل الجمهور تجاه تغيير محتمل في ​وضع الرياضيين الروس.

وقال هاريس لـ«رويترز»: «يبدو أن عدداً من هؤلاء القادة مهتمون بإيجاد سبل لعودة الرياضيين الروس تدريجياً إلى المنافسات الدولية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التوازن بين التعقيدات السياسية والقانونية المحيطة بغزو روسيا لأوكرانيا».