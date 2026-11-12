عوائد السندات الأوروبية تتراجع مع ترقب مسار التضخم والفائدة الأميركية

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل طفيف، الخميس، مع التقاط المستثمرين أنفاسهم بعد تصاعد المخاوف بشأن التضخم وتوقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد معياراً لأسواق الدين في منطقة اليورو، بمقدار 1.6 نقطة أساس خلال تعاملات اليوم، إلى 3.3077 في المائة. ومع ذلك، ظل العائد متجهاً لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنحو 5 نقاط أساس، بعدما تراجع أربعة أسابيع متتالية، وفق «رويترز».

وكانت بيانات التضخم الأميركية، التي جاءت أعلى من المتوقع يوم الثلاثاء، قد دفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع، وعززت رهانات المتعاملين على احتمال لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى رفع أسعار الفائدة. وانتقلت تداعيات ارتفاع العوائد وزيادة توقعات الفائدة من الولايات المتحدة إلى الأسواق الأوروبية في اليوم نفسه، قبل أن تستقر في الجلسة التالية.

غير أن التداولات في أسواق السندات العالمية اتسمت أيضاً بقدر أكبر من الهدوء يوم الأربعاء، بسبب إغلاق أسواق السندات الأميركية بمناسبة عطلة يوم المحاربين القدامى.

وقال إريك ليم، استراتيجي أسعار الفائدة لدى «كومرتس بنك»، إن نشاط التداولات مرشح للارتفاع مجدداً يوم الخميس مع عودة المستثمرين الأميركيين إلى مكاتبهم، مشيراً إلى أن تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا تزال محل متابعة.

وأضاف أنه سيكون من اللافت رصد انعكاس أي تصريحات جديدة تميل إلى التشدد على توقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي.

وكان مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أشاروا في وقت سابق من الأسبوع إلى إمكانية تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، محذرين من مخاطر التضخم. كما طرح عضو المجلس كريستوفر والر احتمال رفع الفائدة بمقدار أكبر يبلغ 50 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، رغم أن أسواق المال لا تزال ترجح احتمالاً ضعيفاً لمثل هذه الخطوة.

وفي منطقة اليورو، تتوقع الأسواق أيضاً أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في ديسمبر، إذ تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يبلغ نحو 80 في المائة لزيادة قدرها 25 نقطة أساس. كما باتت الأسواق تسعّر بالكامل زيادتين في أسعار الفائدة من جانب البنك بحلول منتصف عام 2027.

وفي سوق السندات الألمانية، تراجع عائد السندات لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 1.4 نقطة أساس إلى 3.1091 في المائة. ومع ذلك، ظل متجهاً لتسجيل ارتفاع أسبوعي يقارب 13 نقطة أساس، بعد تراجعه على مدى الأسابيع الأربعة السابقة.