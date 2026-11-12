سابالينكا متمسكة بآمال التأهل إلى قبل نهائي الدورة الختامية رغم خسارتها أمام أندرييفا

قالت أرينا سابالينكا إنها ما زالت تؤمن بقدرتها على بلوغ الدور ​قبل النهائي للدورة الختامية لموسم تنس السيدات رغم خسارتها 11 شوطاً متتالياً خلال هزيمتها أمام الروسية الشابة ميرا أندرييفا بنتيجة 6- 4 و6- صفر، الأربعاء.

وكانت المصنفة الثانية عالمياً في طريقها لحسم المجموعة الأولى بعدما تقدمت 4- 1، لكن أندرييفا، ‌حاملة لقب ‌فرنسا المفتوحة والبالغة من العمر ​19 ‌عاماً، ⁠قلبت ​المباراة رأساً ⁠على عقب وسيطرت عليها بالكامل، لتحسم الفوز وتضمن صدارة المجموعة الثانية.

وقالت سابالينكا للصحافيين: «لعبت بشكل رائع بالفعل. الإيجابي في الأمر أن فرصتي في التأهل ما زالت قائمة، أما الجانب السلبي فهو أنني سأحتاج ⁠إلى بعض الوقت للتعافي بعد ‌خسارة هذا ‌العدد الكبير من الأشواط المتتالية، والذي ​لا أعرف حتى ‌كم بلغ».

وبدأت لاعبة روسيا البيضاء، ‌البالغة من العمر 28 عاماً، المباراة بصورة مثالية بعدما كسرت إرسال أندريفا في الشوط الرابع وتقدمت 3 -1، غير أن الروسية الشابة سرعان ‌ما قلبت موازين اللقاء، مستفيدة من تراجع مستوى منافستها وكثرة أخطائها.

وأضافت ⁠سابالينكا: «ليس ⁠من السهل اللعب أمامها على أي أرضية. الأمر لا يتعلق فقط بما فعلته في إنديان ويلز. إنها تتحرك بشكل ممتاز وتسدد بشكل رائع».

وأكدت سابالينكا أنها عازمة على استعادة توازنها في مباراتها الأخيرة بدور المجموعات أمام إيلينا سفيتولينا، التي أنعشت آمالها في التأهل بعد فوزها على كارولينا موخوفا بنتيجة 3 -6 و6- 2 ​و6 -2.

وقالت: «رغم أن الأمور ​لم تسر كما كنت أريد اليوم، فإن حماسي لا يزال كبيراً جداً».