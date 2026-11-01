معلومات إسرائيلية تعزز مخاوف اللبنانيين من خطر حرب جديدة

في وقت يترقّب فيه لبنان احتمال اندلاع حرب ثالثة، وسط مخاوف من تداعيات أي مواجهة إقليمية جديدة، وانعدام الثقة بما قد يقدم عليه «حزب الله» في ضوء التجارب السابقة التي انتهت بإدخال البلاد في حروب إسناد، جاءت المعلومات التي نشرتها صحيفة «معاريف» الإسرائيلية لتزيد منسوب القلق لدى اللبنانيين والمسؤولين من خطر حرب جديدة، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وتصاعد التوتر السياسي الداخلي، بما يضع البلاد أمام مشهد بالغ الخطورة.

وكشفت «معاريف» عن استعدادات للجيش الإسرائيلي لاحتمال احتلال ثلاث مدن رئيسية في جنوب لبنان، هي صور وصيدا والنبطية، في حال استئناف الحرب مع إيران وتدخل «حزب الله» في المواجهة، مشيرة إلى أن التقديرات الإسرائيلية تفترض احتمال لجوء طهران إلى تفعيل جبهات عدة في وقت واحد، بينها الجبهة اللبنانية.

وبحسب الصحيفة، تأخذ إسرائيل سيناريو مشاركة «حزب الله» في أي مواجهة مقبلة على محمل الجد، رغم تقديرها أن وضعه العسكري ليس جيداً، ولذلك تستعد لاستخدام «قوة نارية كثيفة للغاية».

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على إعادة تأهيل الفرقة المدرعة السابعة وتجهيزها، بعد إخراجها من لبنان إثر نحو عام من العمليات العسكرية، لتكون مستعدة للتحرك مجدداً بقدرات قتالية متجددة.

آليات عسكرية إسرائيلية تعبر شارعاً في قرية لبنانية بالجنوب (أرشيفية الجيش الإسرائيلي)

ولفت التقرير إلى أن سلاح البحرية الإسرائيلي قد يؤدي دوراً محورياً في أي مواجهة مقبلة، في ظل انشغال سلاح الجو بالعمليات ضد إيران، مع احتمال تكثيف الضربات على مناطق واسعة من الضاحية الجنوبية لبيروت، وفرض حصار بحري على مرفأي بيروت وطرابلس، فضلاً عن استهداف المدن الساحلية والتقدم نحوها.

قلق لبناني

وتكتفي مصادر وزارية لبنانية بالتعليق على هذه المعلومات بالقول: «لا شك أن الوضع مقلق ولا يمكن استبعاد أن تشن إسرائيل حرباً جديدة على لبنان، لا سيما إذا لم يلتزم (حزب الله) بوعده كما فعل سابقاً، ودخل مجدداً في الحرب».

وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «التهديدات الإسرائيلية ليست جديدة وكررها مرات عدة مسؤولون في تل أبيب، وهو ما يضعنا أمام خطر حقيقي، وللأسف قد نصل إلى تنفيذ الخطط التي يتم الحديث عنها في الإعلام».

من جهته، يرى الدكتور رياض قهوجي، الباحث والكاتب في شؤون الأمن والدفاع، أن التهديدات الإسرائيلية التي نشرتها صحيفة «معاريف» يجب أن تؤخذ على محمل الجد.

وقال قهوجي لـ«الشرق الأوسط»: «يجب قراءة تقرير (معاريف) بجدية، فهذه الصحيفة لا يمكن الاستهانة بمصادرها. والتهديد يتحدث بوضوح عن كامل الجنوب، من دون التمييز بين جنوب الليطاني وشماله، وصولاً إلى احتلال كل الجنوب، وتلقائياً أجزاء من البقاع الغربي، في حال أقدم (حزب الله) على الدخول في المواجهة».

جدية التهديد

وأضاف أن «إسرائيل تدرك تماماً أن (حزب الله) سيدخل في المواجهة، وهي تحضّر لعملية من هذا النوع. والحزب لم يخيّب آمال الإسرائيليين حتى الآن، ولا سيما بنيامين نتنياهو وحكومته، إذ يتصرف في كل مرة كما يتوقع الطرف الآخر، ما يتيح لإسرائيل توسيع دائرة الاحتلال. ولاحقاً، إذا قررت إسرائيل الانسحاب، فسيكون ذلك وفق شروطها، وعلينا أن نقبل بالنتيجة التي ستُفرض وفق هذه الشروط».

وشدد قهوجي على ضرورة التعامل مع التهديد الإسرائيلي بجدية، معتبراً أنه «يجب أن يكون محفزاً للحكومة اللبنانية كي تسرّع وتيرة عملها وتنشط أداءها في ملف حصر السلاح، كما يجب أن يشكل حافزاً لقيادات الطائفة الشيعية لاتخاذ قرار حاسم من (حزب الله) وسلاحه. فلا يمكن تجاهل هذا التهديد وانتظار وقوع المصيبة مرة جديدة».

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، قال قهوجي: «يبدو أن الحرب باتت مقبلة لا محالة بعد الانتخابات الأميركية». وربط ذلك بالتصريح الذي صدر عن مجتبى خامنئي السبت، وما تضمنه من تأكيد على وحدة الساحات، معتبراً أن «هذا الكلام يكذّب ما نُقل عن (حزب الله) لجهة أنه لن يتدخل في أي مواجهة مقبلة».

الراعي: لتحييد لبنان

وفي ظل القلق من الحرب الثالثة، تتواصل الدعوات الداخلية إلى تحييد لبنان عن أي مواجهة إقليمية. وفي هذا الإطار، شدّد البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، خلال قداس الأحد، على أن «تجنيب لبنان خطر الانجرار إلى حرب جديدة يشكّل اليوم مسؤولية وطنية كبرى».

وأكد أن اللبنانيين لا يحتملون حرباً جديدة، وأن قرار الحرب والسلم يجب ألا يخضع لتعدد المرجعيات، بل أن يكون مسؤولية وطنية، مع التشديد على حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية.

ولا تأتي التهديدات الإسرائيلية من فراغ، إذ تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق جنوب لبنان، في مشهد يعكس استمرار الضغط العسكري رغم المخاوف من تصعيد أوسع.

ورغم ذلك، قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد بزيارة إلى بلدة فرون في قضاء بنت جبيل، حيث جرى افتتاح مركز وتسليم عدد من البيوت السكنية الجاهزة المخصصة لإيواء النازحين.

وخلال إلقاء حنين السيد كلمتها في حفل الافتتاح، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة بصاروخين على بلدة القصير، ما دفعها إلى قطع كلمتها فور سماع دوي الانفجار وتوثيق الغارة بهاتفها، قبل أن تعود وتستأنف كلمتها.

وأكدت حنين السيد أهمية مواكبة أوضاع النازحين وتعزيز المساعدات الإنسانية والاجتماعية، وتأمين مراكز إيواء واحتياجات العائلات المتضررة.

غارات إسرائيلية

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، الأحد، خمس غارات على بلدة فرون، واستهدف بسلسلة غارات كفر تبنيت والقنطرة ووادي الحجير، فيما طاول القصف المدفعي أطراف عيتا الجبل وبرعشيت - كونين وبني حيان. كما انفجرت مسيّرة إسرائيلية في غرفة تقع على سطح مزرعة لتربية الأغنام على طريق ميفدون - زوطر الشرقية، من دون تسجيل إصابات.

وطاول القصف الإسرائيلي فجراً بلدة المنصوري وأطراف حداثا، فيما نفّذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً في بلدة عيناثا. كذلك، ترددت أصداء انفجارات في مدينة صيدا ومحيطها نتيجة القصف المدفعي الذي استهدف عدداً من البلدات الجنوبية، بالتزامن مع تحليق مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق مدينة جزين ومنطقتها، وقيام مسيّرة بتفتيش أحد المباني في بلدة تولين المأهولة بالسكان.

آليات إسرائيلية ثقيلة تهدم منازل في بلدة المنصوري بجنوب لبنان في شهر سبتمبر الماضي (رويترز)

هجوم مستجد على رئيس الجمهورية

لكن اللافت سياسياً، بالتوازي مع المخاطر الأمنية والعسكرية، والقلق مما سيكون عليه الوضع في لبنان في المرحلة المقبلة، يواصل «حزب الله» وشخصيات محسوبة عليه الهجوم على رئيس الجمهورية جوزيف عون، على خلفية مواقفه الداعية إلى حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الشرعية.

وفي أحدث حلقات هذا التصعيد، شنّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان هجوماً حاداً على رئيس الجمهورية والحكومة من دون أن يسمّيهما مباشرة، مستخدماً في بيانه عبارات سياسية بالغة الحدة، إذ قال إن «مَن يقوم فوق رأس السلطة ليس أكثر من إقطاعي، همّه تنفيذ لعبة المال ولوائح واشنطن وتل أبيب».

وذهب قبلان أبعد من ذلك، موجّهاً اتهامات واسعة إلى السلطة التنفيذية، ومحمّلاً إياها مسؤولية الفساد المالي والإداري وتدهور الأوضاع المعيشية، ومتهماً إياها بتنفيذ سياسات تخدم الخارج على حساب لبنان، قبل أن يدعو إلى «صرخة شعبية شاملة لمحاسبة هذا الفريق الذي يهدد أصل وجود لبنان».