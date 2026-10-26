رسالة من «حماس» للوسطاء: لا نخطط لهجمات... وننتظر نتائج انتخابات إسرائيل

أظهرت حركة «حماس» اهتماماً بانتخابات البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) التي تجري الثلاثاء، وسط آمال بأنها قد تكون بداية لنهاية أزمة تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وخاصةً فيما يتعلق بإعادة الإعمار وتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، الحكم في القطاع.

وكشف مصدران في «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، عن أن قيادة الحركة وجَّهت للوسطاء و«مجلس السلام» رسالة، في إطار الرسائل الدورية التي توجهها بشأن الانتهاكات الإسرائيلية، تؤكد فيها تطلعها أن «يتم المضي قدماً في خطة الرئيس الأميركي، وكذلك خريطة الطريق التي تم التوافق عليها منذ أشهر في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد انتخابات الكنيست».

ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار المفترض في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، ترفض إسرائيل الانسحاب من المواقع التي تحتلها في القطاع وتنفذ غارات يومية أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 فلسطيني.

ويبدو أن «حماس» تعوّل على سقوط رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، والذي ترى أنه يعطّل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها، في وقت يواصل فيه الحرب على القطاع، من خلال الاغتيالات وعمليات القتل والقصف والتدمير بشكل يومي.

وقال أحد المصدَرَين، إن «حماس» تقدم بشكل دوري رسائل للوسطاء وممثلين عن «مجلس السلام» بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع؛ في محاولة لتأكيد عدم التزام حكومة نتنياهو بما تم التوصل إليه وتهربها من تنفيذه.

وأوضح المصدر، أن الرسالة الأخيرة أكدت على موقف «حماس» من الالتزام الكامل بالاتفاقات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك «خريطة الطريق» التي كان قدمها الممثل الأعلى لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، والتي تم التوافق عليها بعد سلسلة من التعديلات عليها.

وبيَّن الآخر في إفادة منفصلة أن «حماس» نفت في رسالتها الأخيرة بشدة المزاعم الإسرائيلية حول نيتها تنفيذ هجمات جديدة تضاهي هجمات السابع من أكتوبر 2023، نافيةً أن يكون تم نقل أي رسائل بهذا الخصوص عبر مسؤول أممي أو غيره من الأطراف التي تتابع شأن الأوضاع في قطاع غزة.

فلسطينيون يحتفلون فوق دبابة إسرائيلية على الجدار العازل قرب خان يونس جنوب قطاع غزة 7 أكتوبر 2023 (أ.ب)

ونقلت وسائل إعلام عبرية مزاعم عن تهديدات من مسؤولين في «حماس» بتكرار «هجوم 7 أكتوبر»، وذلك خلال لقاء مع مسؤول أممي في غزة، غير أن الحركة نفت ذلك علانية.

ولفت المصدر إلى أن «حماس» أكدت أن زيارة المسؤولين الأمميين المتكررة مؤخراً إلى القطاع تأتي في إطار متابعة الوضع الإنساني بشكل بحت، والاطلاع على حياة السكان واحتياجاتهم في ظل نقص المساعدات وعدم التزام إسرائيل بإدخالها بشكل دائم وكافٍ بما يسد الاحتياجات الإنسانية.

وأكدت «حماس» في رسالتها، حسب ما أفاد المصدران، التزامها والفصائل الفلسطينية باتفاق وقف النار، والتطبيق الكامل لخطة ترمب، و«خريطة الطريق» بما يسمح بدخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع، لتولي مهامها، والمضي قدماً في عملية «حصر السلاح» وانسحاب إسرائيل الكامل من القطاع، وفتح المعابر، وإدخال المعدات الثقيلة، وبدء إعادة إعمار القطاع من دون شروط، وبدء مسار سياسي شامل بشأن القضية الفلسطينية.

وعشية الانتخابات الإسرائيلية، تواصل التصعيد العسكري في قطاع غزة، حيث قتل 3 فلسطينيين إثر سلسلة من الاستهدافات طالت منطقة «الإقليمي» في مواصي خان يونس جنوب القطاع، بعدما حاولت عناصر من عصابة مسلحة التسلل إلى خيام النازحين، إلا أنهم فوجئوا بكمين نصبه عناصر من أمن «حماس».

ومن بين الضحايا الثلاثة، طفل، قُتل إثر الغارات العنيفة التي هزت المنطقة فجر الاثنين، في حين أصيب أكثر من 6 مواطنين في القصف الإسرائيلي الذي وقع بهدف تأمين انسحاب عناصر العصابة المسلحة.

مشيّعون خلال جنازة 3 فلسطينيين قُتلوا بغارة إسرائيلية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة الأحد (رويترز)

وقتل فلسطيني آخر وأصيب آخرون، قبل ظهر الاثنين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت خيمة بمنطقة مواصي خان يونس. بينما أصيب آخرون أحدهم بحالة حرجة في غارة استهدفت خيمة غرب مدينة غزة.

وأقدمت طائرات مسيَّرة، فجر الاثنين، على إحراق خيام النازحين في محيط مفترق حي الشجاعية شرق مدينة غزة؛ ما أدى إلى نزوح أكثر من 800 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال، تحت القصف المدفعي العنيف الذي نفَّذته القوات الإسرائيلية. وكانت العصابات المسلحة اقتحمت المنطقة منذ يومين وأحرقت خياماً عدة.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن اعتراضه ليلاً طائرة مسيَّرة بوسائل تكنولوجية، كانت في طريقها إلى داخل قطاع غزة. في حين ذكرت «القناة 12» العبرية، أن الطائرة كانت تحمل كمية كبيرة من المخدرات.

وذكر المراسل العسكري للقناة العبرية، أن الطائرة المسيَّرة من طراز DJI Flycart القادرة على حمل 80 كيلوغراماً، متسائلاً عما يمكن أن يحصل في حال وقعت هذه الطائرة بأيدي عناصر «حماس» واستخدموها بشكل عكسي من خلال تفخيخها وتوجيهها لمواقع عسكرية إسرائيلية أو مستوطنات وبلدات في الغلاف؛ ما قد يؤدي إلى وقوع قتلى وجرحى. وأشار المراسل إلى أن التحقيق في الجيش الإسرائيلي يركز على الطائرة نفسها والجهة التي استخدمتها، وليس عن كمية المخدرات التي كانت تحملها.