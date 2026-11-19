حذّرت منظمة غير حكومية بارزة، يوم الخميس، من أن الأطفال في قطاع غزة يواجهون مخاطر غير مسبوقة بعد 3 أعوام من الحرب؛ حيث يعانون النزوح المتكرر وفقدان أفراد الأسرة والافتقار إلى الرعاية الصحية والتعليم وظروفاً معيشية بالغة السوء، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت منظمة «إنقاذ الطفل» إن نحو ثلث عشرات آلاف الهجمات والانتهاكات التي تم تسجيلها ضد الأطفال في أنحاء العالم العام الماضي وقعت في الأراضي الفلسطينية.

وقال أحمد الهنداوي، المدير الإقليمي للمنظمة لوكالة «أسوشييتد برس»، إن التداعيات النفسية والجسدية على الأطفال الفلسطينيين في غزة» سوف تستمر لأعوام مقبلة».

وفي تقريرها السنوي العالمي، قالت المنظمة إن واحداً من بين كل 4 أطفال، أي نحو 589 مليون طفل، كانوا يعيشون في مناطق الصراع عام 2025، فيما يعد أعلى رقم يتم تسجيله منذ انتهاء الحرب الباردة عام 1990. وتقيم الأغلبية الكبرى من الأطفال في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومن المتوقع ارتفاع العدد هذا العام، في ظل الحرب المستمرة في إيران ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع نطاقاً وتجدد الحرب في لبنان واليمن خلال العام الحالي.

ووثقت منظمة «إنقاذ الطفل» نحو 12500 واقعة انتهاك للأطفال في الأراضي الفلسطينية، معظمها تمثلت في هجمات على المستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى الحرمان من المساعدات. وأضافت المنظمة أن الوضع كان حرجاً بصورة خاصة في غزة؛ حيث تواصل إسرائيل الهجوم على القطاع، على الرغم من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وعلى الرغم من أن أحدث تقرير يركز على إحصاءات 2025، قال الهنداوي إن الظروف تحسنت قليلاً هذا العام.

وقال الهنداوي: «الكثير من الأطفال الذين نجوا يعانون هم أنفسهم إصابات وليس لديهم آباء على قيد الحياة». وأضاف: «هذا التقرير يظهر بوضوح أن ما حدث ومستمر في الحدوث في غزة يمثل انتهاكات على مستوى لم نشهده من قبل، ويجب أن يمنحه المجتمع الدولي أولوية».