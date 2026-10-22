«فرار ومحاولات اغتيال»... ماذا يحدث في مناطق عصابات غزة؟

أظهرت بيانات لعائلات في غزة وإفادات لمصادر من حركة «حماس» متغيرات لافتة؛ بينها حالات فرار ومحاولات اغتيال تجري في أوساط العصابات المسلحة التي تدعمها إسرائيل وتنشط في المناطق التي تحتلها، شرق الخط الأصفر الافتراضي الفاصل مع المواقع الخاضعة لسيطرة الفصائل الفلسطينية وأبرزها «حماس».

ومنذ إعلان اتفاق وقف النار بين «حماس» وإسرائيل، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، اخترقه الجيش الإسرائيلي بشكل شِبه يومي ونفّذ غارات واغتيالات عدة ووسّع المناطق التي يحتلها، واستخدم، في كثير من عملياته، عناصر العصابات المسلحة ووفّر لهم غطاء نارياً ودعماً بالمُسيّرات والمدفعية.

وكشف مصدران ميدانيان من الفصائل الفلسطينية، يتابعان نشاطات العصابات المسلحة بقطاع غزة، لـ«الشرق الأوسط»، أن عنصرين مسلّحين أحدهما كان ينشط في «كتائب القسام»، الجناح المسلّح لحركة «حماس» وانشق عنها، وهما من سكان جباليا البلد شمال القطاع، قد حاولا، منذ نحو أسبوعين، اغتيال شوقي أبو نصيرة الذي يقود عصابة تتمركز شمال خان يونس وشرق دير البلح وسط القطاع.

وأشار المصدران، اللذان تحدّثا بشكل منفصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن محاولة اغتيال أبو نصيرة فشلت «لأسباب لم تتضح، على الأقل، للجانب الفلسطيني»، وفق قول أحد المصدرين الذي أضاف أنه «جرى اعتقال الشابين وتسليمهما لضباط (الشاباك) الإسرائيلي للتحقيق معهما».

وقال المصدر الثاني إن «المؤكد، بالنسبة لنا، أن العنصرين حاولا اغتيال أبو نصيرة بشكل فردي»، مضيفاً: «لم يتضح بعدُ ما إذا كانت المحاولة بسبب خلافات مع أبو نصيرة ومحيطه، أو بهدف التراجع عن انشقاقهما والانضمام للعصابات، خاصةً مع تكرار فرار كثير من عناصر العصابات من مواقعها والعودة إلى مناطق عائلاتهم غرب الخط الأصفر».

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

وتحدثت «الشرق الأوسط» مع مصدر أمني في الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة «حماس» في غزة، ويتابع ملف العصابات المسلحة، فقال إنه «جرى رصد حالة من الخلافات ذات أسباب مختلفة داخل تلك العصابات، خلال الأونة الأخيرة، منها ما أدى لإطلاق نار متبادل بين بعض العناصر والشخصيات المسؤولة داخلها»، وفق قوله.

وأشار المصدر إلى أنه «وفق معلوماتنا، فإن بعض هذه الخلافات جاءت نتيجة خلافات على تجارة المخدرات، أو لأسباب مرتبطة برغبة بعض العناصر في الانشقاق والفرار والعودة إلى عائلاتهم»، كما قال.

ونقل المصدر أن «هناك بعضاً من أفراد تلك العصابات تواصلوا مع أُسرهم في الأشهر الماضية، وطلبوا التنسيق مع الجهات الأمنية والعشائر للسماح لهم بعودتهم وضمان سلامتهم، ومنهم من طلب العمل المزدوج بنقل معلومات لجهات (أمن المقاومة)، أو عرض تنفيذ عمليات ضد العصابات».

واستشهد المصدر بأن عنصراً حاول، قبل شهرين، اغتيال حسام الأسطل وهو قائد عصابة مسلحة في جنوب خان يونس.

وذكر المصدر أنه «في الأسبوعين الأخيرين فقط، جرى توثيق 5 حالات محاولات فرار لعناصر مسلّحة من مناطق العصابات المسلحة» باتجاه مناطق سيطرة الفصائل الفلسطينية غرب الخط الأصفر، غير أنه أضاف أنه «جرى قتل الفارّين باستخدام طائرات مُسيرة (كواد كابتر) ألقت قنابل عليهم وقتلتهم».

وقال أحد المصادر الميدانية في رفح بجنوب غزة إن «طائرات إسرائيلية مُسيرة قتلت، قبل 3 أيام، شابين في رفح أثناء محاولتهم الفرار من عصابة ياسر أبو شباب (قُتل في أواخر عام 2025) ويقودها حالياً غسان الدهيني، في حين قتلت أخرى 3 شبان، في حدثين منفصلين، خلال محاولتهم الفرار من جنوب وشرق خان يونس».

وأصدرت عائلات في وسط وجنوب قطاع غزة؛ منها أبو شمخة والعصار والشاعر، خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية، بيانات تنعى فيها بعض أفرادها ممن قُتلوا أثناء محاولتهم العودة إلى عوائلهم بعدما «قرروا الانفصال» عن العصابات المسلحة.

وقبل أسابيع، فوجئت الأجهزة الأمنية في «حماس» بفرار عائلات بأكملها من مناطق العصابة المسلحة التي يقودها ضابط الأمن الفلسطيني السابق أشرف المنسي، في شمال قطاع غزة، حيث وصل المئات منهم إلى مناطق سيطرة «حماس». واستجوبت أجهزة أمنية، تابعة لـ«حماس»، تلك العائلات الفارة، وأنشأت مخيماً لها ووضعتها «تحت المراقبة عن بُعد».