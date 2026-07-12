رئيس الوزراء العراقي يزور واشنطن غداً

قال حيدر العبودي المتحدث باسم الحكومة العراقية اليوم الأحد إن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه إلى واشنطن على رأس وفد رسمي غداً الاثنين بناء على دعوة رسمية.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد أضاف العبودي في مؤتمر صحافي: «التفاهمات التي ستوقع ستتضمن عدداً من مذكرات التفاهم في مجال النفط والغاز، حيث يستعد العراق لإدخال شركات أميركية مختلفة، والتي ستوفر زخماً لرفع الطاقة الإنتاجية للنفط». وكغيره من الدول المنتجة للنفط، تضرر العراق بشدة جراء الحرب.
ويعتمد اقتصاد العراق بنحو 90 في المائة على إيرادات النفط ويمر الجزء الأكبر من نفطه الخام عبر مضيق هرمز.