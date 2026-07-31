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العالم العربي

العراق يرفع مستوى الإنذار في قواعده العسكرية

ناطق رسمي يشدد على «حصر السلاح والقرار بيد الدولة»

تصاعد الدخان بعد انفجارات قرب مطار أربيل بكردستان العراق في 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان بعد انفجارات قرب مطار أربيل بكردستان العراق في 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
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العراق يرفع مستوى الإنذار في قواعده العسكرية

تصاعد الدخان بعد انفجارات قرب مطار أربيل بكردستان العراق في 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)
تصاعد الدخان بعد انفجارات قرب مطار أربيل بكردستان العراق في 24 يوليو 2026 (أ.ف.ب)

رفع العراق مستوى الإنذار والجاهزية إلى أقصى درجة في جميع المعسكرات والقواعد العسكرية، مشدداً على الإسراع في تجهيز وتسليح منظومات الرادار والكشف المبكر.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، الجمعة، إن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي أصدر توجيهات برفع مستوى الإنذار والجاهزية إلى أقصى درجة في جميع المعسكرات والقواعد العسكرية، بما في ذلك المقرات الرسمية لتشكيلات «الحشد الشعبي»، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

وأضاف النعمان، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن التوجيهات تشمل تحديث الخطط الاستخبارية الوقائية لإحباط أي هجمات أو محاولات اختراق، إلى جانب إعادة توزيع وتأمين المواقع الحيوية للحد من آثار أي اعتداءات محتملة.

وقال إن الإجراءات الحكومية تتضمّن أيضاً الإسراع في تنفيذ خطة تجهيز وتسليح منظومات الرادار والكشف المبكر والدفاع الجوي الحديثة، بالتزامن مع تعزيز انتشار المنظومات المتوفرة حالياً لحماية المناطق الحيوية والمقرات العسكرية.

وأضاف أن حماية الأمن الداخلي «مسؤولية حصرية لمؤسسات الدولة العسكرية والأمنية»، مشدداً على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومنع أي تحركات أمنية خارج إطار أوامر القيادة العامة للقوات المسلحة.

علي الزيدي القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء العراقي (واع)

«حصر السلاح»

وأضاف النعمان أن تقييم الأجهزة الأمنية يشير إلى أن القوات العسكرية والأمنية تعمل بدرجة عالية من الجاهزية والانضباط، وأن استقرار الوضع الداخلي يعتمد على توحيد القرار الأمني تحت إشراف القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأوضح أن الحكومة تتحرك عبر مسارَيْن؛ الأول دبلوماسي وقانوني، يشمل التواصل مع المؤسسات الدولية ومجلس الأمن لتوثيق ما وصفه بالانتهاكات للسيادة العراقية، وإجراء اتصالات مع أطراف إقليمية ودولية لتأكيد أن العراق لن يكون طرفاً في الصراع أو منطلقاً لأي هجمات.

وأضاف أن المسار الآخر أمني وميداني، ويشمل تشديد السيطرة على القرار الأمني، وتنفيذ خطة «مسك الأرض»، وتكثيف الانتشار الاستخباري، مع تأكيد حصر السلاح بيد الدولة.

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