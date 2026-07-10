تقرير: ألمانيا تعتزم سحب قواتها من أربيلhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5294490-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%85-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%E2%80%8B%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84
جنود ألمان في معسكر تدريبي للبيشمركة بأربيل (أرشيفية - رويترز)
برلين:«الشرق الأوسط»
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برلين:«الشرق الأوسط»
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تقرير: ألمانيا تعتزم سحب قواتها من أربيل
جنود ألمان في معسكر تدريبي للبيشمركة بأربيل (أرشيفية - رويترز)
أوردت مجلة «دير شبيغل» الألمانية، اليوم الجمعة، أن برلين تعتزم سحب قواتها من مدينة أربيل في شمال العراق وغلق معسكر ميداني هناك، وذلك بعد تحركات أميركية لسحب قوة حماية في إطار خططها الخاصة لتقليص عدد القوات.
وأضافت المجلة، استناداً إلى إحاطة للجنة الدفاع في البرلمان، أن القوات ستنسحب بحلول نهاية سبتمبر (أيلول).
وأضافت أن نحو 30 جندياً ألمانياً موجودون حالياً في المعسكر الذي يقع على مشارف مطار في أربيل.
وسبق لألمانيا أن قلصت وجود قواتها في الشرق الأوسط بسبب مخاوف أمنية ناجمة عن حرب إيران، وفق وكالة «رويترز».
الرئيس اللبناني جوزيف عون يبحث مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل التحضيرات الجارية لتنفيذ ما ورد في صيغة الإطار في المناطق التجريبية (الرئاسة اللبنانية)
نعى الرئيس اللبناني جوزيف عون محاولات ربط ملف لبنان بمسار المفاوضات الإيرانية، قائلاً: «أصبحنا الآن منفصلين عن الوضع الإيراني واتفاقية إسلام آباد»، وطالب بـ«إعطاء فرصة لـ(اتفاق الإطار)»، متهماً طهران وتل أبيب بمحاولة خربطة الأمور، كما أكد أنه إذا لم يتجاوب «حزب الله» مع الجهد المبذول لإنهاء الحرب في الجنوب «فسيتحمّل مسؤولية قراره ويثبت أن خياره إيراني وليس لبنانياً».
وتمضي الدولة اللبنانية بمسار التفاوض مع إسرائيل برعاية أميركية، بمعزل عن اعتراضات «حزب الله» الذي لم يتوقف عن مهاجمة «اتفاق الإطار»، وتأكيد تمسكه بسلاحه، في مقابل دعم دولي للمسار اللبناني، ودعم سياسي مسيحي للمسار نفسه، تجدد الجمعة بإعلان حزب «القوات اللبنانية» بأنه «لا حلّ آخر لدينا في الوقت الحاضر إلا المفاوضات».
الرئيس جوزاف عون لوفد كتلة «الجمهورية القوية» برئاسة سمير جعجع:- الانتقادات حول التفاوض المباشر مع إسرائيل، لا تستحق الرد عليها، لأن لبنان دخل أكثر من مرة في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، بدءا من العام 1949.- أؤكد لكم انني لن اتراجع عن قرار التفاوض الذي اتخذته، مع اصراري على ان... pic.twitter.com/h4Tfgi2o1T
وأكد عون في جلسة مع عدد من الإعلاميين، الجمعة، أن «خيار الحرب أثبت أن لا نتيجة منه»، وبالتالي خيار المفاوضات هو الأفضل بضمانة أميركية. وأوضح أن «الأهداف التي يضعها (حزب الله) هي ذاتها الأهداف التي طرحها لبنان في المفاوضات مع إسرائيل برعاية واشنطن»، محدداً هذه الأهداف بالانسحاب من الجنوب، واسترداد الجثامين، وإعادة الإعمار... إلا أنه قال: «الاختلاف هو في الوسيلة»، مكرراً أن «الحرب ليست خياراً جيداً». وطالب الجميع بـ«إعطاء فرصة لـ(اتفاق الإطار)»، محذراً من أن «رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو دائماً يريد أن يخربط الأمور»، وكذلك تفعل إيران.
مستقبل السلاح
ووجَّه الرئيس عون رسالة مباشرة حول مستقبل السلاح، قائلاً: «ما دام أن خيار الحزب هو إيراني فلن يكون هناك جدوى، فالأمور تُحلّ عندما يصبح خيار الحزب لبنانياً وليس إيرانياً». وأكد أنه «لا يمكن مقاربة موضوع الحزب بالقوة»، وشرح أن «الحزب ليس فقط سلاحاً، بل هو بيئة أيضاً»؛ لذلك «لا يمكن حل الأمور بهذه السهولة كما يتصور البعض». وأكد عون أنه إذا لم يتجاوب «حزب الله» مع الجهد المبذول لإنهاء الحرب في الجنوب فسيتحمّل مسؤولية قراره ويثبت أن خياره إيراني وليس لبنانياً.
لقاء عون - ترمب
وكشف عون عن أنه سيشرح للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي سيلتقيه في واشنطن في 21 يوليو (تموز) الحالي، «الواقع الحالي اللبناني الحقيقي في لبنان»، مؤكداً أن «الجانب الأميركي سيساعد الجيش اللبناني». كما أعلن أنه «سيطالب بمؤتمر دعم»، مشدداً «على أن الجميع مستعد لمساعدة لبنان بهذا الإطار». وعدّ أن دعوة الرئيس ترمب له لزيارة البيت الأبيض ستعطي «دفعاً إيجابياً»، مشيراً إلى أنه سيسافر «ليقول له وجهاً لوجه» ويشرح تاريخ لبنان منذ عام 1949 حتى اليوم.
وأكد أن الزيارة تمثل «فرصة ذهبية» للقول للإدارة الأميركية إن «مصداقية أميركا على المحك في تنفيذ (الاتفاق الإطاري)»، داعياً واشنطن إلى أن يكون لها «دافع كبير واهتمام أكبر» لإلزام الأطراف بالاتفاق.
كما شدد على أنه سيشرح في أميركا «كيف يجب أن يكون التعاون مع (حزب الله) للانتهاء من موضوع السلاح»، وليس الكلام عن «نزع السلاح»؛ لأنه «عملية شاقة وخاصة أن السلاح ليس موجوداً في ثكنات محددة والجميع يعلم مكانها، فهي مخبأة في كل مكان».
فصل المسارات
من جهة أخرى، كشف عون عن أن لبنان لم يسمّ ممثله في اللجنة المنبثقة من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بعد مفاوضات إسلام آباد في انتظار ورود طلب التسمية من الجانب الأميركي، لا سيما وأن إيران لم تسمّ ممثلها بعد.
وشدد على أنه والرئيسين سلام وبري «لا يريدون الفتنة ولا نريد الاقتتال الداخلي»، مؤكداً أنه «أصبحنا الآن منفصلين عن الوضع الإيراني واتفاقية إسلام آباد». لكنه عبّر عن «خوف من بعض الظروف التي تحيط بالمنطقة» إذا حصل أي نزاع سيكون له تأثير على الداخل اللبناني.
وبالانتقال إلى ملف الحدود، أكد الرئيس عون أن «النقاش في موضوع الحدود مع إسرائيل سيكون محصوراً فقط بالنقاط الثلاث عشرة المتنازع عليها»، كاشفاً عن أنه «أرسل إلى سوريا ملفاً بشأن الحدود أيضاً، لكنه ما زال في انتظار الرد».
التزام إسرائيل شرطاً
وفي السياق، أكد عون خلال لقائه وفداً من حزب «القوات اللبنانية» برئاسة رئيسه سمير جعجع، أنه «لن يتراجع» عن قرار التفاوض الذي اتخذه، «مع إصراري على أن تتضمن كل مواقفي توضيحات للشعب اللبناني حول أهمية المسار الذي نسير فيه، وتمسك لبنان بسيادته في كل الخطوات التي نقوم بها». وقال إن «صيغة الإطار ستعيد إلى لبنان حقوقه بالطرق الدبلوماسية، في حال التزام إسرائيل ببنودها ونجاح تنفيذها».
وشدد عون على أن «الأمور في طور الحلحلة تباعاً، وكل الانتقادات التي تستهدف هذا المسار، تنطلق من رغبة في إعادة الملف اللبناني ورقة بيد إيران».
من جهته، أكد جعجع أنه «لا يمكننا القيام بأي شيء من دون قيام دولة فعلية في لبنان، وهذا يتطلّب أن يكون هناك جيش وسلاح واحد». وأشار إلى أن «هناك دولة لبنانية ممثلة برئيسَي الجمهورية والحكومة نواف سلام هي من تقرّر ماذا تفعل في المواضيع المصيريّة وما يتعلق بالوجود الإسرائيلي، وليس أيّ حزب آخر»، موضحاً أننا «تمنّينا على الرئيس عون الاستمرار باتفاق الإطار» و«ما حداً منّا مغروم بالاتفاق»، ولكن «لا حلّ آخر لدينا في الوقت الحاضر إلا المفاوضات».
ورداً على سؤال عن أن «الدولة تتخذ قرارات أحاديّة»، قال: «هكذا يجب أن تفعل، فليس (الحزب) من يقرّر ما يجب أن تفعله الدولة».
رفض «حزب الله»
في المقابل، أعلن عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية (الوفاء للمقاومة) النائب حسين الحاج حسن أن «هذا الاتفاق أملته أميركا على إسرائيل وعلى السلطة في لبنان التي لا تمتلك أي خبرة في التفاوض والعلاقات الدولية، وهمّها فقط البقاء في السلطة».
وأكد أن «السلطة في لبنان لا تستطيع أن تقول إنها تمثل الناس في هذه الأوقات، فهي تمثل جزءاً من اللبنانيين وليس أجمعهم، ونحن لا نتحدث عن بيئة الثنائي الوطني (حزب الله وحركة أمل)، وإنما باتت هناك قوى سياسية كبيرة تتحدث بالإعلام عن هذا الاتفاق الذي يتباهى به من في السلطة». وقال: «إنهم يهددون المقاومة وشعبها باستقدام قوات أجنبية لتساعدهم بنزع السلاح، ولكن لن يستطيعوا ومعهم القوات الأجنبية أن ينزعوا سلاح المقاومة».
إسرائيل تقصف في الشمال السوري وأنقرة تنصب بطاريات صواريخ في مطار دمشقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5294505-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%81%D9%8A
إسرائيل تقصف في الشمال السوري وأنقرة تنصب بطاريات صواريخ في مطار دمشق
قوات إسرائيلية تنشط بمنطقة جبل الشيخ في سوريا يوم 9 ديسمبر 2024 وهو اليوم التالي لسقوط نظام الأسد (رويترز)
في أعقاب التصريحات الرسمية ضد تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان، حذرت أوساط أمنية وخبراء استراتيجيون الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، بنيامين نتنياهو، من مغبة فتح جبهة حربية ثامنة لخدمة مصالحه الحزبية الانتخابية، وأوضحوا له أن «تركيا ليست دولة لبنان ولا سوريا ولا إيران، وتحويلها إلى عدو مغامرة ستكون كلفتها باهظة».
وقال المحرر العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هاريئيل، إن تصعيد الخطاب تجاه تركيا «غير ضروري، وزائد ومبالغ فيه، ويأتي ضمن أجواء سياسية وأمنية متوترة، مع اقتراب الانتخابات»، وسط اتهامات للحكومة بالسعي إلى إبراز التهديدات الخارجية وتعزيز صورة نتنياهو في الملف الأمني.
وكان نتنياهو قد صرح، الجمعة والخميس، لوسائل إعلام عبرية، بأنه يسعى إلى «الحفاظ على التفوق الجوي الإسرائيلي، بوصفه أمراً حيوياً وضرورياً لمواجهة المحاور الجديدة»، وذلك في إشارة إلى تركيا.
وخلال كلمة ألقاها في حفل تخريج طيارين في سلاح الجو الإسرائيلي، ألمح إلى التوترات الشديدة مع تركيا، وإلى إمكانية بيع الولايات المتحدة مقاتلات «إف-35» إلى أنقرة، وقال في هذا السياق إن «هناك محاور تسقط ومحاور أُخرى تنشأ، والحرب لم تنتهِ بعدُ، وهناك تحديات جديدة». وشدد على أن «الحفاظ على التفوق الجوي ركن أساسي من أركان عقيدة الأمن القومي»، عاداً ذلك «مفتاحاً للحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط المضطرب، ونحقق ذلك من خلال التطوير المستمر للأفراد والآلات على حد سواء».
وجاءت أقوال نتنياهو بعدما أعرب هو وغيره من المسؤولين في تل أبيب عن القلق من احتمال أن يوافق الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف-35» وتزويدها بأسلحة أخرى حساسة.
وتتركز المخاوف الإسرائيلية حول توسّع الدور التركي في المنطقة، خصوصاً في سوريا. وحسب مصادر عسكرية، فإن لتركيا في سوريا ألوية وفرقاً، وقريباً ستبدأ أيضاً بنشر منظومات رادار مع بطاريات صواريخ متطورة في مطار دمشق الدولي.
وحسب أحد المسؤولين فإنه «ليس سراً أن سوريا، التي ما زالت حتى الآن فارغة من منظومات دفاع جوي، تمثل ممراً لسلاح الجو الإسرائيلي نحو إيران. أما نشر منظومات كشف تركية، فسيسد هذا المسار ويحرم إسرائيل من القدرة على مفاجأة إيران».
وقال الخبير الاستراتيجي أرئيل: «الأنباء الأكثر سوءاً بالنسبة لنا وفرها ترمب هذا الأسبوع من أنقرة. فالصداقة الجديدة والحبيبة مع إردوغان تمثل صعود المحور الجديد في الشرق الأوسط: حلف (الإخوان المسلمين) - تركيا وقطر على الرأس وسوريا و(حماس) في الخلف. بعد حربين ضد إيران، بقي المحور الشيعي على حاله وإلى جانبه حصلنا على محور قوي ومقلق بقدر لا يقل عنه. سوريا هي تفويت ذريع للفرصة من جانب حكومتنا العمياء. عندما استولى أحمد الشرع على الحكم، سعى للتقرب من إسرائيل، انطلاقاً من الإيمان بأننا نحوز المفاتيح لواشنطن. أراد اتفاقاً حتى لو كان يسمح للجيش الإسرائيلي بالبقاء في سوريا، وإسرائيل تجاهلت. وبالغ وزير الدفاع المحرج خاصتنا، الذي صعد إلى كل قمة تغطيها الثلوج في سوريا، كي يعلن أننا لن ننسحب منها أبداً. وبينما يغرق نتنياهو ووزراؤه في الخيالات، عن كيف سيهودون كل تلة، فهم الشرع أن المفتاح لواشنطن يوجد في أنقرة... فتح الباب لإردوغان، واليوم تركيا هي التي تبني الجيش السوري وتزوده بالعتاد. ذلك الجيش الذي دمرناه قبل سنة ونصف السنة».
وقال المراسل العسكري لصحيفة «معاريف»، ألون بن دافيد، إن النشاط العسكري التركي في سوريا وصفة للاحتكاك بيننا وبين الأتراك. أنا لست ممن يتوقعون صداماً عسكرياً بين تركيا وإسرائيل. فمن الصعب أن نتخيل عضواً في الناتو يشن حرباً على إسرائيل. لكن في الاحتكاك العسكري توجد مخاطرة، ومع الأخذ في الحسبان الحليف الجديد للرئيس الأميركي، ليس مؤكداً أن يحل الاحتكاك في صالحنا. على مدى أكثر من سنتين ونصف السنة أظهرت إسرائيل قوتها في المنطقة وكانت مبهرة لكنها لم تحقق الحسم، بغياب تفكير سياسي يرافقها. تركيا، مع خطابها العنيد واللاسامي، هي دولة معادية لكن محظور علينا أن نجعلها عدواً لدوداً».
وأضاف: «بعد نحو ثلاث سنوات تحدثت فيها إسرائيل بلغة القوة التي لم تحل أياً من مشاكلنا الأمنية، فإننا ملزمون بأن نعيد تكييف خطابنا الدبلوماسي. محور (الإخوان المسلمين) أصبح أمراً واقعاً، وهو مدعوم، لأسفنا، من الرئيس الأميركي. نحن ملزمون بأن نجد الطريق للحديث مع هذا المحور، إذ مثلما فهم كل إسرائيلي له عينان في رأسه: توجد حروب لا يمكن الانتصار فيها».
التصعيد الأميركي - الإيراني يجدد القلق اللبناني من عودة الحربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5294500-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8
التصعيد الأميركي - الإيراني يجدد القلق اللبناني من عودة الحرب
لبناني ينقل مواد بناء خلال ترميم منزله الذي تضرر جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صور في جنوب لبنان (رويترز)
أعاد التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران خلط الأوراق في المنطقة، بعدما استأنفت واشنطن ضرباتها على أهداف إيرانية، وردّت طهران باستهداف قواعد أميركية في المنطقة، في وقت يتزامن فيه تعثر تنفيذ اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب، ما يزيد القلق اللبناني من تجدد الحرب.
وبينما تتمسك تل أبيب بالبقاء فيما تسميه «المنطقة الأمنية»، تتجه الأنظار إلى انعكاس أي تطور في العلاقة الأميركية-الإيرانية على الجبهة اللبنانية، التي بقيت خلال الأشهر الماضية ضمن سقف تصعيد مضبوط رغم استمرار الغارات والاغتيالات وعمليات النسف.
رهانات على الوساطات
ورغم التصعيد، رأى العميد المتقاعد حسن جوني أن ما يجري لا يعني بالضرورة انهيار الاتفاق الأميركي- الإيراني أو توقف المفاوضات بصورة نهائية، بل قد يشكل مرحلة ضغط متبادل تسبق العودة إلى الالتزام به بعد معالجة بعض النقاط الخلافية.
وقال جوني لـ«الشرق الأوسط»: «استخدمت الولايات المتحدة القوة العسكرية أكثر من مرة وعلى نطاق واسع خلال نحو أربعين يوماً، وهذه هي النتيجة التي أفضت إليها تلك القوة»، معتبراً أن ذلك يدفع الطرفين إلى مواصلة المناورة ضمن حدود الاتفاق بدلاً من إسقاطه بالكامل.
وربط جوني بصورة مباشرة بين مستقبل العلاقة الأميركية-الإيرانية والجبهة اللبنانية، مؤكداً أن «الجبهة اللبنانية مرتبطة بالكامل بجبهة إيران وبالصراع القائم بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل». وأضاف: «إذا عادت الحرب بين إيران والولايات المتحدة، فلا أعتقد أن (حزب الله) سيبقى مكتوف اليدين، ولا سيما أن الواقع الميداني الذي استقر عليه في جنوب لبنان لا يصب في مصلحته، وبالتالي قد يرى في تجدد المواجهة فرصة لإعادة خلط الأوراق وتغيير المعادلات القائمة».
ورأى أنّ «رفض (حزب الله) لمسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل ونتائج هذا المسار يعكس ارتباط موقفه بالتفاهم الأميركي – الإيراني»، مضيفاً: «إذا تعطل الاتفاق بين واشنطن وطهران وعادت الحرب، فمن المرجح أن يعود الحزب إلى المواجهة أيضاً، في محاولة لإعادة تثبيت مكاسبه أو تحسين موقعه ضمن أي تسوية لاحقة».
واشنطن أكثر جدية في تنفيذ تفاهم لبنان
من جهته، رأى العميد المتقاعد ناجي ملاعب، أن التطورات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران لا تعني بالضرورة انهيار مسار التفاهم بينهما، معتبراً أن ما يجري لا يزال يقع ضمن حدود الضغوط المتبادلة، في وقت تظهر فيه واشنطن اهتماماً متزايداً بملف تنفيذ التفاهم الخاص بلبنان.
وقال ملاعب لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن انتهاء الاتفاق مع إيران لا يعني بالضرورة سقوطه نهائياً، لأن «طهران نفسها معنية بالإبقاء على مساحة للتفاهم إذا توافرت الظروف»، مشيراً إلى أن «الردود بقيت حتى الآن ضمن مستويات محسوبة».
وفيما يتعلق بالملف اللبناني، اعتبر أن «التململ الرسمي الذي بدأ يظهر تجاه نتائج المفاوضات يعكس شعوراً بأن ما تحقق حتى الآن لا يلبّي الطموحات اللبنانية، وأن الضمانات الأميركية لم تكن بالمستوى المطلوب».
وأشار إلى أن رفض لبنان المشاركة في الجولة المقبلة من المفاوضات في روما كان مرتبطاً بطبيعة الاجتماع، إذ «لم يكن مقبولاً أن يظهر وكأنه لقاء لبناني - إسرائيلي مباشر بمستوى أميركي منخفض»، مضيفاً أن «الموقف تبدل بعدما أبلغت واشنطن الجانب اللبناني أن الاجتماعات ستُعقد داخل السفارة الأميركية في روما، وبحضور رسمي أميركي يتولى إدارة المفاوضات، ما دفع لبنان إلى الموافقة، لكن مع ربط مشاركته بتنفيذ الجزء الأول من التفاهم، وفي مقدمته تطبيق تجربة المنطقتين التجريبيتين قبل انعقاد الاجتماعات المقررة في 15 و16 من الشهر الحالي».
ورأى ملاعب أن الحراك الأميركي خلال الأيام الأخيرة يعكس اهتماماً مباشراً بملف لبنان، مشيراً إلى أن «جولات السفير الأميركي على المسؤولين اللبنانيين، ولقاءه المطول مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزيارة قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال براد كوبر إلى لبنان، تشكل مؤشرات على ذلك».
وأضاف أن تعيين الجنرال الأميركي كليرفيلد للإشراف على تنفيذ التفاهم، مع معلومات عن انتقاله للإقامة في لبنان والعمل من داخل السفارة الأميركية لمتابعة تنفيذ ترتيبات المنطقتين التجريبيتين، «يشكل مؤشراً إضافياً على وجود درجات مرتفعة من الجدية الأميركية في إدارة هذا الملف».
واعتبر ملاعب أنّ «إيران تدرك أنها لن تحصل على ضمانات دائمة مهما كان الموقف الأميركي، ولذلك ستواصل الحفاظ على أذرعها الإقليمية ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً»، كاشفاً أن تشدد «حزب الله» في مواقفه «يعكس الموقف الإيراني»، مضيفاً: «حتى الآن لا أتوقع تطوراً كبيراً في العمليات، إلا إذا أوعزت إيران إلى الحزب بالخروج من إطار وقف إطلاق النار والاستمرار في مقاومة الوجود الإسرائيلي، علماً أن الذرائع الميدانية متوافرة، وقد شهدت بنت جبيل مؤخراً اشتباكات ميدانية، وبالتالي يبقى القرار النهائي مرتبطاً بكيفية استخدام إيران لأذرعها خلال المرحلة المقبلة».