غزة تعيش ليلة جديدة من ليالي الحرب

عاش سكان قطاع غزة ليلة عصيبة، مساء الخميس وفجر الجمعة، بعد سلسلة من الغارات الجوية التي أعادت مشاهد الحرب بفعل كثافة القصف وتدمير المنازل واستهداف نقاط الشرطة والأمن.

وقبيل ظهر الجمعة، قصفت طائرة إسرائيلية شقة سكنية خالية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، من دون أن تقع إصابات، حيث كان سكانها عند أقاربهم في زيارة عيد الأضحى.

فيما أصيب 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية نفذتها طائرة مروحية في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، طالت شقة سكنية ومخزناً في منطقة اليرموك شرق مدينة غزة، حيث وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

فلسطينيون يعاينون مكاناً استهدفته غارة جوية إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة الجمعة (د.ب.أ)

وقتل قبل منتصف الليل، اثنان من عناصر أمنية تتبع لحركة «حماس» كانوا ينتشرون على حاجز أمني في منطقة مواصي القرارة شمال خان يونس، جنوب قطاع غزة، نتيجة غارة من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفتهم بشكل مباشر، فيما أصيب في الحدث عنصر ثالث وصفت حالته بالخطيرة.

وسبق ذلك في ساعة متأخرة من الخميس، قصف بركس وأرض زراعية في المنطقة نفسها، ما أدى لإصابة عائلة تقطن في المنطقة بجروح متفاوتة، فيما تم تدمير البركس الذي كان يحوي مواد غذائية، بينما تضررت عشرات من خيام النازحين الذين يقطنون في أراضٍ مجاورة.

وأمهلت القوات الإسرائيلية، العائلة التي تملك البركس عدة دقائق، لإخلاء المكان، لكنها سارعت لتنفيذ الهجوم، ما أدى لإصابة الغزيين الذين يملكون المكان بعدما كان دمر منزلهم خلال الحرب في وسط خان يونس.

وتعرضت خان يونس طوال ساعات الليل لقصف مدفعي وإطلاق نار، وسط عمليات نسف شديدة نفذتها القوات الإسرائيلية قرب الخط الأصفر الذي وسعته مؤخراً على مسافة أمتار من شارع صلاح الدين الرئيسي.

ركام مبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية في دير البلح وسط قطاع غزة الجمعة (أ.ب)

وفي ساعات المساء، تعرضت أرض زراعية تحتوي على منزل مكون من طابقين في محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة، لقصف من طائرة حربية إسرائيلية، وذلك بعد أن طلب من سكان المكان إخلاءه بالكامل، ما تسبب في تدمير المنزل بشكل كامل وتسويته بالأرض، وإحداث حفرة هائلة في الأرض الخالية.

وقبل وقت قصير من الهجوم وسط القطاع، تعرض مربع سكني في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، لقصف من طائرة حربية إسرائيلية، ما تسبب في تدمير كامل لـ3 منازل، وتضرر ما لا يقل عن 7 منازل أخرى منها بشكل بالغ، ولم تعد تصلح للسكن، حيث كانت القوات الإسرائيلية طلبت إخلاء المربع بشكل كامل قبل قصفه، فيما لم تسعف سكانه سوى دقائق معدودة لحمل احتياجاتهم المهمة منه مثل أوراقهم الثبوتية وأموالهم إذا توافرت.

فلسطينيون يعاينون مبنى استهدفته غارة جوية إسرائيلية في مخيم الشاطئ للاجئين بمدينة غزة الجمعة (أ.ب)

وتزامن هذا التصعيد بالقصف للمنازل واستهداف رجال الأمن والشرطة وقيادات في «حماس» خلال الأيام الماضية، مع تحركات ميدانية على الأرض من خلال توسيع الخط الأصفر في أكثر من مكان مؤخراً، وكذلك خلال نهار الجمعة.

وأفاد شهود عيان بتقدم آليات إسرائيلية على طريق صلاح الدين الرئيسي، تحديداً قرب محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن وسطه وجنوبه، والذي كانت إسرائيل اتخذته محوراً لها خلال الحرب وفصلت تلك المناطق بعضها عن بعض، وأجبرت سكان الشمال على النزوح جنوباً.

وأطلقت تلك الآليات النار باتجاه فلسطيني وأصابته بجروح خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، فيما امتنع السكان عن التحرك على طول شارع صلاح الدين، بسبب خطورة الوضع الأمني قبالة محور نتساريم وسط القطاع، وكذلك في منطقة دوار بني سهيلا بخان يونس (جنوب)، حيث تتمركز أيضاً آليات إسرائيلية عند الشارع نفسه.

رجل إطفاء يشارك في إخماد نيران بمستودع استهدفته غارة إسرائيلية بخان يونس جنوب قطاع غزة مساء الخميس (رويترز)

ويخشى سكان قطاع غزة أن تقطع الآليات الإسرائيلية مجدداً الطريق ما بين شمال وجنوب القطاع، خصوصاً في ظل التصريحات التي تشير إلى وجود خطط من قبل حكومة بنيامين نتنياهو بشأن الوضع في غزة، خصوصاً أنها تأتي على وقع تصاعد الغارات وعمليات تدمير المنازل والمربعات السكنية، والتلميح مجدداً إلى إمكانية فتح باب الهجرة الطوعية خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، في تصريح متلفز خلال زيارته مستوطنة في غور الأردن بالضفة الغربية، إنه أوعز إلى قواته بالسيطرة على 70 في المائة من قطاع غزة، قائلاً: «نحن نحاصر حالياً (حماس)، ونسيطر على 60 في المائة من أراضي القطاع، وكنا قبل عند 50 في المائة، وتوجيهاتي حالياً أننا سننتقل إلى 70 في المائة... نحن نحاصرهم ونضغط عليهم حالياً من كل الجبهات، وسنتولى أمر الباقي».

وتقول مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، إن الآليات الإسرائيلية موجودة على مسافة أمتار من شارع صلاح الدين ومحور نتساريم من جهته الشرقية، ويستبعد حالياً أن تقطع الطريق بشكل واضح، رغم أنه يعدّ فعلياً أنها فعلت ذلك في ظل امتناع السكان عن التحرك عبر الشارع سواء بالمركبات أو سيراً على الأقدام خشية قتلهم.

ولم تستبعد تلك المصادر أن تقوم القوات الإسرائيلية بمثل هذه الخطوة في ظل التصعيد المتواصل داخل القطاع خلال الأيام الماضية، وفي ظل تصريحات نتنياهو الأخيرة، مرجحةً أن تركز العمليات على مناطق وسط القطاع لتوسيع الخط الأصفر فيها بما يضمن لإسرائيل تحقيق هذه الفرصة بالسيطرة على أراضٍ تقع شرق شارع صلاح الدين قبالة مناطق الوسط، وهي مناطق لم تدمجها حتى الآن ضمن هذا الخط على عكس مناطق أخرى في جنوب القطاع وشماله.