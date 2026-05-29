«الشرق الأوسط» تنشر رسالة «حماس» للوسطاء ولقاء مرتقب في القاهرة

حصلت «الشرق الأوسط» على وثيقة أرسلتها حركة «حماس» مؤخراً إلى الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يشهد انتهاكات إسرائيلية متصاعدة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 930 فلسطينياً منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

ونقلت القناة الـ13 العبرية، مساء الخميس، عن دبلوماسي إقليمي التقى مؤخراً قيادات من «حماس»، أن الحركة لن تقبل بنزع سلاحها، وأنها مقتنعة بأن الولايات المتحدة ستمنع إسرائيل من القيام بأي تحركات عسكرية كبيرة في قطاع غزة، وأن الحركة زادت قوةً واكتسبت ثقةً بنفسها وتزداد سيطرتها على القطاع، خصوصاً بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

أرشيفية للممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف يتحدث أمام مجلس الأمن بنيويورك (الأمم المتحدة)

وقال مصدر قيادي من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك الأنباء عاريةٌ عن الصحة تماماً، مشيراً إلى أنه تم إرسال وثيقة للوسطاء مؤخراً بشأن الخروقات الإسرائيلية وموقف الحركة بشأن حالة الجمود السياسي، في ظل المواقف السلبية لحكومة بنيامين نتنياهو في التعاطي مع مقترحات الوسطاء مؤخراً، وكذلك خريطة الطريق التي طرحها «مجلس السلام» عبر ممثله الأعلى في غزة، نيكولاي ملادينوف.

وأشار إلى أن «حماس» لم تعقد لقاءات مع مسؤولين دبلوماسيين في المنطقة مؤخراً، سوى اللقاءات التي كانت تعقد في إطار جولات التفاوض، بمشاركة ملادينوف وبعض الشخصيات التي تمثل الإدارة الأميركية و«مجلس السلام».

وكشف المصدر أن الجولة التفاوضية، التي كان من المفترض أن تجري قبل عيد الأضحى، تم تأجيلها إلى ما بعد إجازة العيد، مبيناً أنه لا يوجد موعد محدد لعقد الجولة، لكن وفداً من قيادة الحركة يتجهز لزيارة القاهرة بدعوة من مصر خلال الأيام المقبلة بعد إجراء الترتيبات اللازمة.

وأشار إلى أنه خلال الفترة الماضية تم توجيه رسائل احتجاج على استمرار عمليات تصعيد القتل واستهداف الناس، ولم تكن هناك أي مواقف جديدة.

وأرسلت «حماس» الوثيقة للوسطاء في مصر، ووجهت منها نسخة لقطر وتركيا، وعبر تلك الدول نقلت لجهات أخرى منها «مجلس السلام» والإدارة الأميركية.

مضمون الرسالة

أشير في بداية الوثيقة المؤرخة بالعشرين من مايو (أيار) الحالي إلى الجهود التي بذلت من الوسطاء لتقريب وجهات النظر، خلال جولات التفاوض الأخيرة في القاهرة وإسطنبول، التي نجحت في تقليص الفجوات، مشيرةً إلى أن إجراءات إسرائيل وتوسيع عدوانها والاغتيالات واستهداف الفلسطينيين والوفد المفاوض وعائلاتهم ومن له علاقة بالمفاوضات، خلقت بيئة سلبية، وأثرت بقوة على مسار المفاوضات، مما يجهض محاولات الوسطاء إبقاء المفاوضات في مسارها الطبيعي.

وانتقدت الوثيقة إحاطة ملادينوف أمام مجلس الأمن مؤخراً، معتبرةً أنه حمل مضامين مغلوطة وحمل «حماس» المسؤولية عن تعطيل مسار المفاوضات، بينما يدرك الجميع التزام الحركة بشكل كامل بكل ما ورد في اتفاق شرم الشيخ، وأن إسرائيل هي الجهة التي تعطل الاتفاق وتعمد لتخريب جهود الوسطاء.

وأكدت الوثيقة التزام «حماس» والفصائل الفلسطينية بمسار المفاوضات وأهميته، وأنها تعمل بجد على اجتراح أفكار تقود إلى تجاوز حالة الانسداد، وأنها ترى بأهمية تكثيف التعاون ما بينها وبين الوسطاء من أجل التوصل إلى مقاربات معقولة.

وطالبت «حماس» الوسطاء بضرورة الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها اليومية بحق الاتفاق، التي تعوق إنجاز المهام المطلوبة.

ولفتت إلى أنه في الوقت الذي كانت تجري فيه مشاورات من أجل التوصل إلى صيغة مناسبة لعرضها على الوسطاء، نفذت إسرائيل عملية اغتيال بحق عز الدين الحداد، قائد «كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، لافتةً إلى أن ذلك عطل عملية التواصل والتشاور.

نتنياهو يصافح ملادينوف في القدس 9 يناير 2026 (إ.ب.أ)

وأعربت عن أملها بعد انتهاء التشاور في أن تتواصل مع الوسطاء في الأيام المقبلة لإيجاد صيغة مناسبة لاستكمال عملية التفاوض.

كانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أكثر من شهر تفاصيل المقترح بشكل كامل، الذي صنف على أنه خريطة طريق، ويهدف لاستكمال ما تبقى من المرحلة الأولى، بالتزامن مع التفاوض على بنود المرحلة الثانية.

وعرقلت الشروط التي وضعتها «حماس» وإسرائيل تنفيذ خريطة الطريق، وتبادل الطرفان الردود عبر الوسطاء، وسط محاولات لتقريب وجهات النظر، وهو الأمر الذي حصل لاحقاً، إلا أن اشتراط حكومة نتنياهو الحصول على وثيقة موقعة لنزع سلاح غزة، قبل المضي في أي خطوات، عرقل التقدم في الاتفاق مجدداً، خاصةً وأنها امتنعت أيضاً عن إدخال لجنة إدارة غزة إلى القطاع لتولي مهامها.