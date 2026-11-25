أعلنت وزارة الدفاع الكويتية مقتل المصابَين الإيطاليَّين في الاستهداف الذي تعرّض له أحد المواقع الحيوية في البلاد جرّاء العدوان الإيراني، الخميس.

كانت الوزارة أفادت في وقت سابق، الخميس، بتمكُّن القوات المسلحة من رصد والتعامل مع طائرات مسيّرة إيرانية معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد، موضحة أن الهجوم استهدف أحد المواقع الحيوية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة، العقيد الركن سعود العطوان، إلى سقوط شظايا أسفرت عن وقوع أضرار مادية، وإصابة 4 أشخاص؛ وهم مواطن كويتي، ومقيمان إيطاليان، وآخر باكستاني، مبيناً أنه جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

واستنكرت السعودية بأشدّ العبارات العدوان على الكويت، وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيداً من التوتر وزعزعة الاستقرار»، مُجدِّدة تأكيد المملكة على أن «هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة». وحمَّلت السعودية إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات الغاشمة، وطالبتها بالوقف الفوري لانتهاكاتها، مُجدِّدة التضامن الكامل مع الكويت فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها.

من جانبه، أدان جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بأشد العبارات هذا العدوان، مجدِّداً التأكيد على التضامن الكامل والمطلق مع الكويت، ودعم حقها المشروع في الدفاع عن نفسها، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها، وأمنها، ومقدراتها.

وشدَّد البديوي على أن استمرار إيران في اعتداءاتها على الكويت، واستهداف منشآتها الحيوية، وتعريض حياة المدنيين للخطر، كلها تُشكِّل تصعيداً بالغ الخطورة، وغير مقبول تحت أي ذريعة، أو مبرر، وتهدد الأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين، مُحمِّلاً طهران كامل المسؤولية عن تداعيات تلك الهجمات، وعواقبها.

وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الخارجية أنطونيو تاياني، خلال جلسة أسئلة في مجلس الشيوخ عصر الخميس: «وقع انفجار قوي، وللأسف، توفي مواطنان من مواطنينا».وأضاف أن «السفارة (في مدينة الكويت) ووحدة إدارة الأزمات تتابعان الوضع لحظة بلحظة»، قائلاً: «تعازينا باسم الحكومة لأسر الضحايا».وقالت وزارة الخارجية الإيطالية إن القتيلين فنيان يعملان لدى شركة «راينميتال إيطاليا»، وكانا يجريان أعمال صيانة لهوائيات الرصد التابعة لمنظومة الدفاع الجوي «سكاي غارد» التي تستخدمها القوات المسلحة الكويتية.وأضافت، في بيان، أن «انفجاراً ناجماً عن هجوم بالطيران المسيّر... وقع في موقع كان يعمل فيه» الفنيان.وأوضحت أن السفارة الإيطالية في الكويت على اتصال دائم بالسلطات المحلية لمتابعة تطورات الوضع وإطلاع عائلتي القتيلين على المعلومات اللازمة.وقال مصدر مطلع لـ«رويترز» إن الفنيين يعملان لدى مجموعة الصناعات الدفاعية الألمانية «راينميتال».

ولم تكشف البيانات الكويتية والإيطالية موقع المنشأة المستهدفة أو عدد المسيّرات ونوعها، ولا ما إذا كانت معدات الدفاع الجوي قد تضررت.ودعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى تكثيف الضغوط على إيران، وكتبت على منصة «إكس»: «تُذكّرنا أحداث اليوم، مرة أخرى، بأن الأمن في منطقة الخليج قضية تعنينا جميعاً».