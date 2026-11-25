أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الحديدة استخدمتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتدائها على مصفاة جازان، الخميس.
وكان التحالف أعلن، في وقت سابق، تعرُّض مصفاة جازان لاعتداء من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، مؤكداً أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية سيقابله رد عسكري حازم.
واعترضت الدفاعات الجوية ودمَّرت صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض، وطائرتين مسيَّرتين في المنطقة الشرقية.
كانت الدفاعات الجوية قد اعترضت ودمَّرت، يوم الأربعاء، 8 طائرات مسيَّرة؛ بينها 3 في الشرقية، و4 بمحافظة رأس تنورة، ما أدى إلى سقوط شظايا نتيجة عملية الاعتراض، دون وجود إصابات، وفق التقييم الأولي.
وأضاف اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، أن المسيَّرة الثامنة جرى اعتراضها وتدميرها في محيط ميناء جدة الإسلامي، الأربعاء، مؤكداً عدم وجود إصابات بين المدنيين جراء سقوط شظايا الاعتراض.
وأشار اللواء المالكي إلى سقوط مقذوف أطلقته الميليشيا الحوثية على ميناء جازان، الأربعاء، ما أدى إلى أضرار طفيفة، دون تسجيل إصابات بين المدنيين، منوهاً بأن العمل جارٍ على تحديد نوعه.
وذكر المتحدث باسم التحالف أن الدفاع الجوي اعترض ودمَّر صاروخ طوَّاف «كروز» أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الغربية، الأربعاء.