الدفاعات السعودية تعترض باليستيّين و5 مسيّرات باتجاه الرياض والشرقية ومكة

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الجوية على البحرين، مؤكدة تضامنها الكامل مع المنامة، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على دول المنطقة، والمضي بخطوات جادة نحو تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، الأحد، تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية» وتدميرها قبل أن تحقق أهدافها.

وبينما نددت القيادة العامة بمواصلة إيران نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين، فقد أكدت أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

إلى ذلك، أكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن استمرار هذه الأعمال العدائية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين، واستخفافاً خطيراً بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحدياً سافراً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار.

وشدد على أن إصرار إيران على تكرار اعتداءاتها على البحرين يشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار، وتمثل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجدد البديوي وقوف دول مجلس التعاون وتضامنها الكامل مع البحرين، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي المشترك، وأن المساس بسيادة أي دولة عضو هو مساس بأمن دول المجلس كافة.