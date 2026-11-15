الدفاعات السعودية تعترض باليستيّين و5 مسيّرات باتجاه الرياض والشرقية ومكة

أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم (الأحد)، اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية، وذلك غداة اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين «بمنطقتي الرياض والجنوبية أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية» تجاه السعودية.
التحالف:الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض. pic.twitter.com/95NUYNoKlk
— المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) November 15, 2026
وفي وقت لاحق، أعلن اللواء المالكي أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين باتجاه الرياض، ومسيرتين بمنطقة مكة المكرمة أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية.
تنبيه زال الخطر عن مدينة الرياض، لسلامتك الاستمرار في اتباع تعليمات #الدفاع_المدني وتجنب التجمهر والتصوير نهائيًا. في حالة الطوارئ اتصل بالرقم (911).Alert: The danger has passed in Riyadh City. For your safety, continue following #CivilDefense instructions and avoid gathering... pic.twitter.com/oJY6hKZLMM
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 15, 2026
وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن زوال الخطر عن مدينة الرياض، عقب وقت قصير من إطلاق الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر.