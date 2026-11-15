القوات الجنوبية تعيد انتشارها في محيط باب المندب

أعلنت القوات الجنوبية اليمنية، الأحد، سحب قواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب، غرب محافظة تعز جنوب غربي البلاد، في خطوة قالت إنها تأتي ضمن عملية إعادة انتشار تستهدف تعزيز حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، ومواجهة التطورات العسكرية الأخيرة على جبهات القتال.
وقالت القوات إن قرار إعادة التموضع يأتي في ضوء المستجدات الميدانية والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف عدن والمحافظات المجاورة، موضحةً أن الخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم انتشار قواتها وتعزيز حضورها في المناطق والمحاور التي تقتضيها المرحلة.
بيان صادر عن القوات المسلحة الجنوبية بشأن المعركة الوجودية ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية الماضية دون توقف حتى اجتثاث المليشيات
تؤكد القوات المسلحة الجنوبية أن مواجهة ميليشيات الحوثي الإرهابية، المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، مستمرة، وأن التزامها بالدفاع عن الوطن، ثابت لا يتغير... pic.twitter.com/aclAE32ILs
— القوات المسلحة الجنوبية (@SouthArmed) November 15, 2026
وأضافت أن تأمين العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات، والتعامل مع التهديدات القائمة، تمثل أولويات هذه الخطوة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، بدعم ومساندة التحالف بقيادة السعودية.
وأكدت القوات الجنوبية استمرار مواجهتها الجماعة الحوثية، مشددةً على أن التزامها بالدفاع عن البلاد واستعادة مؤسسات الدولة لا يتأثر بالتغيرات والظروف الميدانية، وأن مسؤولية مواجهة التهديدات لا ترتبط بموقع جغرافي محدد.
في المقابل، شدد الناطق الرسمي باسم القوات الحكومية اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، على أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية، وفك الحصار عن تعز، يمثلان مسؤولية وطنية وأخلاقية مشتركة، مثمناً دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة والمحافظات المجاورة والمشاركة في جهود فك الحصار عن المدينة.
ناطق القوات المسلحة: نثمن دور القوات الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة عدن وفك الحصار عن تعز
سبتمبر نت:
أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، أن البيان الصادر من القوات الجنوبية هو امتداد للمواقف البطولية للمقاومة الشعبية والقوات الجنوبية في حماية... pic.twitter.com/2q1LyUH7hC
— سبتمبر نت (@septnet26) November 15, 2026
وأكد النزيلي أهمية تحرير باب المندب والساحل الغربي، بوصفهما من المناطق الحيوية لحماية الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن القوات الحكومية تقف صفاً واحداً في مواجهة تهديدات الجماعة الحوثية، وأن عملية «فجر اليمن» مستمرة حتى تحقيق أهدافها.
كانت القوات الحكومية قد استعادت السيطرة على منطقة باب المندب ومطار ذوباب مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن عملية «فجر اليمن» العسكرية، وذلك بعد أسابيع من سيطرة الحوثيين على الموقعين الاستراتيجيين.