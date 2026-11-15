السعودية: الاعتداء الإيراني على البحرين انتهاك للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار

أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية الجوية على البحرين، مؤكدة تضامنها الكامل مع المنامة، في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددة على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على دول المنطقة، والمضي بخطوات جادة نحو تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أعلنت، الأحد، تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية» وتدميرها قبل أن تحقق أهدافها.

وبينما نددت القيادة العامة بمواصلة إيران نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين، فقد أكدت أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.