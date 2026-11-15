البحرين: التصدي لاعتداءات جوية إيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الأحد، تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية» وتدميرها قبل أن تحقق أهدافها.

وبينما نددت القيادة العامة بمواصلة إيران نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين، فقد أكدت أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين.https://t.co/XJbdf7MMVp pic.twitter.com/HbU0hzAZNs — قوة دفاع البحرين (@BDF_Bahrain) November 15, 2026

وأعلنت إيران في وقت سابق أنها هاجمت بالمُسيَّرات قاعدة أميركية في البحرين. ودوت صافرات الإنذار، بينما نشرت السلطات تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت فيها السكان إلى التوجه نحو أماكن آمنة، من دون تحديد مصدر التهديد.

وحضت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة «إكس»، «المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء، والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة التحديثات الرسمية».

An alert of potential threat. The Ministry of Interior urged citizens and residents to remain calm, proceed to the nearest safe location, and follow news through official channels for the protection of public safety.#Bahrain #MOI — وزارة الداخلية - Ministry of Interior (@moi_bahrain) November 15, 2026

وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه استهدف نظام رادار الدفاع الجوي الأميركي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين بست طائرات مُسيَّرة.

وكان «الحرس الثوري» قد أعلن الجمعة مسؤوليته عن هجوم استهدف نظام رادار أميركياً في البحرين، في أول ضربة من نوعها ضد دولة خليجية منذ مطلع سبتمبر (أيلول). من جانبها، أكدت القوات الأميركية أنها تمكنت من اعتراض وإسقاط مُسيَّرتين أطلقتهما القوات الإيرانية.