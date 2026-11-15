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العالم العربي الخليج

البحرين: التصدي لاعتداءات جوية إيرانية

«الحرس الثوري» أعلن مهاجمة قاعدة أميركية بالمسيَّرات

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
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TT

البحرين: التصدي لاعتداءات جوية إيرانية

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الأحد، تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية» وتدميرها قبل أن تحقق أهدافها.

وبينما نددت القيادة العامة بمواصلة إيران نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين، فقد أكدت أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وأعلنت إيران في وقت سابق أنها هاجمت بالمُسيَّرات قاعدة أميركية في البحرين. ودوت صافرات الإنذار، بينما نشرت السلطات تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت فيها السكان إلى التوجه نحو أماكن آمنة، من دون تحديد مصدر التهديد.

وحضت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة «إكس»، «المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء، والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة التحديثات الرسمية».

وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه استهدف نظام رادار الدفاع الجوي الأميركي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين بست طائرات مُسيَّرة.

وكان «الحرس الثوري» قد أعلن الجمعة مسؤوليته عن هجوم استهدف نظام رادار أميركياً في البحرين، في أول ضربة من نوعها ضد دولة خليجية منذ مطلع سبتمبر (أيلول). من جانبها، أكدت القوات الأميركية أنها تمكنت من اعتراض وإسقاط مُسيَّرتين أطلقتهما القوات الإيرانية.

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العالم العربي الخليج

البحرين: التصدي لاعتداءات جوية إيرانية

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT
TT

البحرين: التصدي لاعتداءات جوية إيرانية

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الأحد، تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية» وتدميرها قبل أن تحقق أهدافها.

وبينما نددت القيادة العامة بمواصلة إيران نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين، فقد أكدت أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وأعلنت إيران في وقت سابق أنها هاجمت بالمُسيَّرات قاعدة أميركية في البحرين. ودوت صافرات الإنذار، بينما نشرت السلطات تحذيرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعت فيها السكان إلى التوجه نحو أماكن آمنة، من دون تحديد مصدر التهديد.

وحضت وزارة الداخلية البحرينية في منشور على منصة «إكس»، «المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء، والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة التحديثات الرسمية».

وأعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه استهدف نظام رادار الدفاع الجوي الأميركي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين بست طائرات مُسيَّرة.

وكان «الحرس الثوري» قد أعلن الجمعة مسؤوليته عن هجوم استهدف نظام رادار أميركياً في البحرين، في أول ضربة من نوعها ضد دولة خليجية منذ مطلع سبتمبر (أيلول). من جانبها، أكدت القوات الأميركية أنها تمكنت من اعتراض وإسقاط مُسيَّرتين أطلقتهما القوات الإيرانية.

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حرب إيران إيران البحرين
العالم العربي الخليج

الدفاع المدني السعودي يعلن «زوال الخطر» عن الرياض بعد إطلاق الإنذار المبكر

الدفاع المدني السعودي يعلن «زوال الخطر» عن الرياض بعد إطلاق الإنذار المبكر
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الدفاع المدني السعودي يعلن «زوال الخطر» عن الرياض بعد إطلاق الإنذار المبكر

الدفاع المدني السعودي يعلن «زوال الخطر» عن الرياض بعد إطلاق الإنذار المبكر

أعلن الدفاع المدني السعودي، فجر اليوم (الأحد)، زوال الخطر عن مدينة الرياض، عقب وقت قصير من إطلاق الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر.

ودعا الدفاع المدني السعودي عبر حسابه على منصة «إكس»، الأهالي والسكان إلى الاستمرار في اتباع التعليمات، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والتواصل مع رقم الطوارئ «998» عند الحاجة.

كان الدفاع المدني قد أعلن إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في الرياض، للتحذير من خطر، مطالباً السكان بالالتزام بالهدوء واتباع التعليمات الرسمية.

ووفق الإرشادات التي نشرها، دعا السكان إلى التوجه فوراً إلى أقرب مكان آمن، سواء داخل مبنى أو في غرفة داخلية بعيداً عن النوافذ، والبقاء فيه حتى زوال الخطر، وعدم مغادرة المنازل أو المباني خلال فترة التحذير.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الأماكن المفتوحة والنوافذ والزجاج، وعدم الوقوف في الشرفات أو على أسطح المباني، موضحاً أنه في حال وجود الشخص خارج المنزل، فعليه الدخول إلى أقرب مبنى أو الاحتماء خلف ساتر صلب.

كما حذّر من التجمهر والتصوير، والاقتراب من المواقع الخطرة، داعياً قائدي المركبات، عند تلقي رسالة تحذيرية في أثناء القيادة، إلى التوقف على جانب الطريق بعيداً عن الجسور والأنفاق والمباني الشاهقة.

وأكد الدفاع المدني أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، محذراً من تداول الشائعات والمقاطع مجهولة المصدر، ومشدداً على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية.

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أخبار السعودية حرب اليمن السعودية اليمن
العالم العربي الخليج

الدفاعات السعودية تعترض باليستيّين و3 مسيّرات باتجاه الرياض والشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
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الدفاعات السعودية تعترض باليستيّين و3 مسيّرات باتجاه الرياض والشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن (الشرق الأوسط)

أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم (الأحد)، اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية، وذلك غداة اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين «بمنطقتي الرياض والجنوبية أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية» تجاه السعودية.

وفي وقت لاحق، أعلن اللواء المالكي أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أعلن زوال الخطر عن مدينة الرياض، عقب وقت قصير من إطلاق الإنذار المبكر في حالات الطوارئ، ضمن الإجراءات المتبعة للتحذير من خطر.

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