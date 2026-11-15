غوارديولا يرفض تدريب أميركا ويتمسك بالابتعاد عن كرة القدم

يعتزم الإسباني جوسيب غوارديولا رفض أي محاولة من «الاتحاد الأميركي لكرة القدم» للتعاقد معه خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي يستعد لمغادرة منصبه لتولي تدريب مانشستر يونايتد؛ إذ يتمسك المدرب الإسباني بالحصول على عام من الراحة بعد رحيله عن مانشستر سيتي الصيف الماضي، رغم رغبته المعلنة منذ مدة طويلة في قيادة أحد المنتخبات الوطنية خلال بطولة كبرى.

ووفق صحيفة «تلغراف» البريطانية، فإن «الاتحاد الأميركي» يتوقع أن يتواصل مع غوارديولا لبحث إمكانية توليه قيادة المنتخب، لكن مصادر مقربة من المدرب تؤكد أنه لا ينوي العودة إلى العمل في الوقت الحالي، رغم وجود اهتمام أميركي بالتعاقد معه، وقضائه وقتاً في الولايات المتحدة.

ويبلغ غوارديولا 55 عاماً، ولم يُخفِ يوماً رغبته في خوض تجربة تدريب منتخب وطني، بعدما اقتصرت مسيرته التدريبية حتى الآن على الأندية؛ إذ قاد برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، وسبق أن دخل في محادثات مع «الاتحاد الإيطالي» قبل أن يرفض العرض الصيف الماضي، ليعود روبرتو مانشيني إلى قيادة المنتخب بدلاً منه.

كما أبدى «الاتحاد الإنجليزي» اهتماماً بالتعاقد معه قبل اختياره الألماني توماس توخيل مدرباً للمنتخب في عام 2024.

ويحظى تدريب إنجلترا باهتمام غوارديولا، إلى جانب افتتانه الطويل بالمنتخب البرازيلي وقميصه الأصفر الشهير، الذي لطالما ارتبط في ذهنه بتاريخ كرة القدم العالمية.

وتبدو الولايات المتحدة وجهة جذابة لغوارديولا من الناحية الشخصية أيضاً، بعدما تحدث في مناسبات سابقة عن إعجابه بالبلاد وتجربته في العيش بنيويورك، حيث أقام بالقرب من «سنترال بارك» خلال فترة ابتعاده عن التدريب عقب رحيله عن برشلونة عام 2012، وقبل انتقاله إلى بايرن ميونيخ.

لكن هذه العوامل لا تبدو كافية لتغيير خططه الحالية؛ إذ تشير المصادر إلى أنه حسم قراره بالحصول على عام كامل بعيداً عن كرة القدم، ولا يعتزم الاستجابة لأي عروض خلال هذه الفترة.

في المقابل، يستعد بوكيتينو لإنهاء مهمته مع المنتخب الأميركي يوم الأربعاء، قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد لخلافة مايكل كاريك، على أن يخوض مباراته الأخيرة أمام هايتي في إياب ربع نهائي «دوري الأمم»، بعدما فاز المنتخب الأميركي ذهاباً بـ6 أهداف دون مقابل. ومن المنتظر أن يبدأ بوكيتينو مهمته الجديدة بمواجهة ليفربول خارج أرضه الأحد المقبل.