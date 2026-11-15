فينغر يقرر عدم منافسة إنفانتينو على رئاسة «فيفا»

قرر الفرنسي أرسين فينغر، المدرب السابق لآرسنال الإنجليزي، عدم خوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، متراجعاً عن فكرة منافسة الرئيس الحالي السويسري جياني إنفانتينو، الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية رابعة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن فينغر، الذي كان يدرس إمكانية الترشح، حسم موقفه، وقرر عدم دخول السباق الانتخابي، في خطوة سبق أن أشارت إليها صحيفة «ليكيب» الفرنسية، السبت.

وكان من المتوقع أن يحظى المدرب الفرنسي، الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا»، بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، في ظل ما يتمتع به من مكانة ومصداقية واسعة في الأوساط الكروية الدولية.

ويأتي قرار فينغر في وقت يواجه فيه إنفانتينو انتقادات على خلفية خطته التي لم يُكتب لها النجاح، لبيع حصص تجارية من بطولة كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.

وقد يشكل انسحاب فينغر من السباق دفعة مهمة لإنفانتينو، بعدما كان يُنظر إلى المدرب الفرنسي بوصفه أحد أبرز الأسماء القادرة على منافسته في الانتخابات المقبلة.

ورغم ذلك، فلا يزال الاتحاد الأوروبي يأمل في إيجاد مرشح بديل قبل إغلاق باب الترشيحات، الأربعاء المقبل.

وكان المدافع السابق لتوتنهام الإنجليزي رامون فيغا أول من أعلن ترشحه لرئاسة «فيفا» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قبل أن يكشف كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، عن نيته دخول السباق.

لكن «بي بي سي» أفادت بأن تاشيما (68 عاماً) لم يتمكن حتى الآن من تأمين تأييد 5 اتحادات وطنية، وهو الحد الأدنى المطلوب لقبول ترشحه، مشيرة إلى أنه لا يزال يبذل جهوداً مكثفة لاستكمال الإجراءات قبل انتهاء المهلة المحددة، الأربعاء.