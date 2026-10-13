«التحالف»: تدمير باليستيين و5 صواريخ «كروز» و6 مسيّرات حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين باتجاه مركز حرض التابع لمحافظة الأحساء ومدينة الظهران (شرق السعودية)، و4 صواريخ مجنحة «كروز» في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، وواحد في محافظة الخرج.

وأشار المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، الثلاثاء، إلى سقوط أجزاء من شظايا الاعتراض بمنطقة سكنية في الظهران، وجارٍ مباشرة الموقع.

وأضاف المالكي أنه جرى اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة شمال العاصمة السعودية، و3 مسيّرات بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية، الثلاثاء.

من جانبه، أفاد مصدر مسؤول بوزارة الطاقة، بأن مبنى إداري تابع لشركة أرامكو السعودية في الظهران تعرّض لاستهداف، الثلاثاء، أسفر عن نشوب حريق محدود.

وأوضح المصدر، أن الجهات المختصة باشرت التعامل مع الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً عدم وقوع أي إصابات أو وفيات.

إلى ذلك، أوضح الدفاع المدني أنه باشر سقوط شظايا صاروخين من نوع كروز، بعد اعتراضهما وتدميرهما بمدينة الرياض، الثلاثاء، نتج عنهما 4 إصابات لامرأتين ورجل وطفل، وأضرار مادية محدودة في 15 منزلاً سكنياً، مضيفاً أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

جانب من الأضرار التي لحقت بمنزل في الرياض (واس)

كان المتحدث باسم التحالف، أعلن، الاثنين، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه مدينة الرياض، واثنين آخرين نحو محافظة خميس مشيط.