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العالم العربي الخليج

هجمات إيرانية تستهدف الكويت والبحرين وسوريا والأردن... وواشنطن تحذر رعاياها في المنامة

الكويت العاصمة (رويترز)
الكويت العاصمة (رويترز)
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هجمات إيرانية تستهدف الكويت والبحرين وسوريا والأردن... وواشنطن تحذر رعاياها في المنامة

الكويت العاصمة (رويترز)
الكويت العاصمة (رويترز)

أعلن الجيش الكويتي، اليوم، التصدي لهجمات إيرانية بالمسيرات، بينما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار، تحذيرا من تهديدات جوية.

من جهته أكد «الحرس الثوري» الإيراني، الاثنين، أنه شن هجوما على «مركز قيادة للعدو» في منطقة التنف السورية، واستهدف طائرات للجيش الأميركي في مطار العقبة بالأردن.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» على تلغرام أن «الحرس الثوري» نفذ «هجوما مباغتا على مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنف السورية، انتقاما لدماء الجنود الذين استشهدوا في مدينة إيرانشهر» في جنوب شرق إيران.

وقال الجيش الكويتي عبر منصة «إكس»: «تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة».

وفي المنامة، حثت السفارة الأميركية «جميع الأميركيين على التحلي باليقظة واتباع تعليمات السلطات المحلية ومراجعة أحدث التوجيهات».

وقالت السفارة الأميركية في البحرين عبر منصة «إكس»: «لدينا معلومات تشير إلى أن إيران قد تسعى لاستهداف مواقع غير محددة في وسط المنامة»

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية البحرينية أنه «تم إطلاق صافرة الإنذار»، مضيفا «نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية».

وتعرضت مملكة البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأميركي، لسلسلة ضربات إيرانية في الأيام الأخيرة.

وتحمّلت الكويت والبحرين اللتان تستضيفان منشآت عسكرية أميركية، العبء الأكبر من الهجمات التي تشنها إيران على جاراتها الخليجية منذ استئناف الأعمال العدائية هذا الشهر، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران.

واتهمت البحرين إيران باستهداف المدنيين في هجماتها.

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الأمير محمد بن سلمان والرئيس جوزيف عون (الخارجية السعودية)
الأمير محمد بن سلمان والرئيس جوزيف عون (الخارجية السعودية)
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ولي العهد السعودي والرئيس اللبناني يستعرضان آخر مستجدات لبنان والمنطقة

الأمير محمد بن سلمان والرئيس جوزيف عون (الخارجية السعودية)
الأمير محمد بن سلمان والرئيس جوزيف عون (الخارجية السعودية)

تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتصالًا هاتفيًا، من الرئيس اللبناني جوزيف عون.
وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار.
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محمد بن سلمان ولي العهد السعودي السعودية لبنان
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وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً جهود احتواء التصعيد بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
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وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً جهود احتواء التصعيد بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظرائه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والأردني أيمن الصفدي، والمصري الدكتور بدر عبد العاطي، سبل تعزيز التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات الإقليمية.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية تلقاها الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، تناولت دعم تلك الجهود بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

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العالم العربي الخليج

الكويت تُحمّل إيران تداعيات وعواقب استهداف منشآتها

شددت الكويت على أن تعمد إيران استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً» (كونا)
شددت الكويت على أن تعمد إيران استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً» (كونا)
TT
TT

الكويت تُحمّل إيران تداعيات وعواقب استهداف منشآتها

شددت الكويت على أن تعمد إيران استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً» (كونا)
شددت الكويت على أن تعمد إيران استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً» (كونا)

حملت الكويت، الأحد، إيران، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استهداف منشآتها الحيوية والمدنية، وما ينجم عنه من تداعيات وعواقب، مشددة على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ضد أي عدوان أو تهديد، استناداً للمادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وشددت الكويت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، على أن تعمد إيران استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً»، وعدّته تصعيداً بالغ الخطورة وتهديداً جسيماً لسلامة المدنيين وأمنهم، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، محمّلةً طهران كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الاعتداءات الخطيرة.

وأعربت عن إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، للعدوان الإيراني الآثم الذي وقع بالكويت صباح الأحد، وطال مجدداً محطةً من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، في اعتداءٍ مباشرٍ على منشأةٍ مدنيةٍ حيوية.

كما أدانت الكويت واستنكرت الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتهما وسلامة أراضيهما، وخرقٍ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن، مؤكدة تضامنها مع البلدين، ووقوفها إلى جانبهما، ودعمها كل الإجراءات التي يتخذانها لحماية أمنهما وسيادتهما واستقرارهما.

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