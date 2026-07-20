استهداف إيراني لأجهزة الملاحة في البحرين دون التأثير على حركة الطيران

استهدفت إيران، الاثنين، أجهزة الملاحة الجوية المدنية البحرينية بهجوم بطائرات مُسيَّرة، من دون أن يؤثر ذلك في حركة الطيران، في وقت تصدت فيه الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات بطائرات مُسيَّرة معادية. وجددت المنامة إدانتها للهجمات الإيرانية، مؤكدة حقها في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها، بينما رفعت قواتها المسلحة مستوى الجاهزية، وسط تحذيرات رسمية للمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بإرشادات السلامة.

وقالت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، الاثنين، إن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مؤكدة أن هذه الهجمات تأتي ضمن نهج عدائي يستهدف المدنيين ويهدد أمن المملكة واستقرارها.

تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.https://t.co/w5fVlL0UOM pic.twitter.com/FzNT2MZG6s — قوة دفاع البحرين (@BDF_Bahrain) July 19, 2026

وفي تطور متصل، أوضحت شؤون الطيران المدني البحرينية، أن أجهزة الملاحة الجوية المدنية التابعة لإدارة إقليم البحرين لمعلومات الطيران، تعرضت للاستهداف بطائرات مُسيَّرة إيرانية، مؤكدة أن الحادث لم يؤثر في سير عمليات الملاحة الجوية ولا حركة الرحلات.

وأشارت إلى أن الجهات المختصة تعاملت مع الحادث فور وقوعه وفق الإجراءات التشغيلية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الملاحية وسلامة الحركة الجوية، مؤكدة أن الرحلات الجوية وحركة الطيران العابرة عبر إقليم البحرين تسير بصورة طبيعية، مع استمرار التنسيق مع المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة.

مملكة البحرين تُدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية المتكررة على المنشآت المدنية والحيوية في المملكةhttps://t.co/2NmftIITxR pic.twitter.com/DEO7TDMB0m — وزارة الخارجية (@bahdiplomatic) July 20, 2026

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية المتكررة التي استهدفت المنشآت المدنية والحيوية في المملكة بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة، معتبرة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين وأمنها واستقرارها، وتهديداً مباشراً للمدنيين، وخرقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وقرارات الشرعية الدولية.

كما أدانت الوزارة استهداف أجهزة الملاحة الجوية المدنية، مؤكدة أن ذلك يشكل تهديداً خطيراً لسلامة الطيران المدني الدولي وحياة الركاب وأطقم الطائرات، وانتهاكاً لاتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وقرارات منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وعدَّته خرقاً جسيماً للأعراف والمواثيق الدولية التي تحظر استهداف المنشآت المدنية.

وأكدت الخارجية البحرينية حق المملكة في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية، استناداً إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

بدورها، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن جميع الأسلحة والوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد للدفاع عن المملكة، داعية المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلَّفات الهجمات، والإبلاغ عنها فوراً، مشيرة إلى جاهزية وحدة هندسة الميدان الملكية للتعامل معها بما يضمن السلامة العامة.

وشددت القيادة العامة على أن استخدام الصواريخ والطائرات المُسيَّرة لاستهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

وفي السياق ذاته، دعت السفارة الأميركية لدى البحرين رعاياها إلى التحلي باليقظة، واتباع تعليمات السلطات المحلية، مشيرة إلى معلومات تفيد باحتمال سعي إيران لاستهداف مواقع غير محددة في وسط العاصمة المنامة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت في وقت سابق إطلاق صافرات الإنذار، داعية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن، واتباع التعليمات الصادرة عبر القنوات الرسمية.

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم.تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن... pic.twitter.com/ZlPcNIezhJ — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 19, 2026

وفي الكويت، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لعدة هجمات بطائرات مُسيَّرة معادية، خلال يوم الاثنين، موضحة أن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع ناتجة عن عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي. ودعت الجميع إلى الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.