اعتقال رجل أشعل عبوة حارقة أمام مبنى فيدرالي في نيويورك

اعتُقل رجل بعدما أشعل عبوة حارقة أمام مبنى في نيويورك يضم مكاتب لسلطات الهجرة الفيدرالية، وفق ما أعلن مسؤولون.

وأظهرت لقطات صوّرها شهود ونُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تصاعد دخان على الرصيف أمام المبنى الواقع في مانهاتن.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) كاش باتيل على منصة «إكس»: «أقدم شخص صباحاً على استخدام عبوة حارقة أمام مبنى 26 فيدرال بلازا في نيويورك»، مضيفاً أن «المشتبه به قيد الاحتجاز».

وأشار إلى تعرّض شخصين لإصابات طفيفة، وأعلن أن القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي تتولى التحقيق في الحادث.

عناصر من الشرطة الأميركية (رويترز)

ويضم المبنى محاكم مختصة بقضايا الهجرة والمكتب الميداني في نيويورك التابع لإدارة الهجرة والجمارك (آيس)، وهي الوكالة التي تتولى تنفيذ حملة الرئيس دونالد ترمب الواسعة النطاق لمكافحة الهجرة غير النظامية.

وندّد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بالواقعة.

وجاء في بيان لجيفريز وهو نائب عن ولاية نيويورك «إن الأعمال الإرهابية والعنف لا مكان لهما في مدينتنا، ولن يتم التسامح معهما أبداً». وأضاف: «يجب ملاحقة المسؤول عن هذا الفعل قضائياً وإنزال أقصى العقوبات التي يجيزها القانون بحقه».