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غرق عبارة قبالة سواحل غويانا يخلّف 27 قتيلاً و83 مفقوداً

تتواصل جهود الإنقاذ بعد غرق العبارة إم في باريما التي كانت تقلّ ركاباً قبالة سواحل غويانا في أميركا الجنوبية (رويترز)
تتواصل جهود الإنقاذ بعد غرق العبارة إم في باريما التي كانت تقلّ ركاباً قبالة سواحل غويانا في أميركا الجنوبية (رويترز)
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غرق عبارة قبالة سواحل غويانا يخلّف 27 قتيلاً و83 مفقوداً

تتواصل جهود الإنقاذ بعد غرق العبارة إم في باريما التي كانت تقلّ ركاباً قبالة سواحل غويانا في أميركا الجنوبية (رويترز)
تتواصل جهود الإنقاذ بعد غرق العبارة إم في باريما التي كانت تقلّ ركاباً قبالة سواحل غويانا في أميركا الجنوبية (رويترز)

لقي ما لا يقل عن 27 شخصاً حتفهم إثر غرق عبارة قبالة سواحل غويانا، بينما لا يزال 83 شخصاً في عداد المفقودين، حسبما قال رئيس الوزراء مارك فيليبس أمس الاثنين، في وقت تواصلت فيه عمليات البحث، والإنقاذ.

وقال فيليبس إنه تم إنقاذ 69 شخصاً من العبارة، التي كانت تقل نحو 180 شخصاً، حسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

أفراد عائلات ضحايا كارثة العبارة إم في باريما (رويترز)

وغرقت العبارة القديمة إم في باريما في المحيط الأطلسي مساء السبت أثناء إبحارها من العاصمة جورج تاون إلى منطقة بورت كايتوما النائية في منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط في غويانا، بالقرب من الحدود مع فنزويلا.

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ولم يعرف على الفور سبب غرق العبارة. وقالت السلطات إن قبطانها، الذي نجا من الحادث، ثبتت إيجابية تحاليله لتعاطي القنب.

وقال الرئيس عرفان علي في خطاب متلفز: «أؤكد للشعب أنه سيتم إجراء تحقيق كامل وشامل ومستقل في هذه المأساة».

تتواصل جهود الإنقاذ بعد غرق العبارة إم في باريما التي كانت تقلّ ركاباً قبالة سواحل غويانا في أميركا الجنوبية (رويترز)

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن العبارة أطلقت نداء استغاثة بعد نحو ثماني ساعات من رحلتها التي كان من المقرر أن تستغرق 24 ساعة. وقال أحد الناجين لموقع «نيوز سورس» إنه سمع صوتاً عالياً قبل أن يرى المياه تندفع إلى داخل العبارة، التي بدأت بعد ذلك في الميلان والغرق.

العبارة إم في باريما التي كانت متجهة من العاصمة جورج تاون إلى قرية بورت كايتوما شمال غربي البلاد وانقلبت قبالة الساحل خلال عطلة نهاية الأسبوع (رويترز)

وقالت الحكومة إن فرق البحث تمكنت لاحقاً من تحديد موقع العبارة في قاع البحر على بعد نحو 15 كيلومتراً قبالة الساحل.

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