تسيفرين غاب عن نهائي المونديال لاستيائه من «فيفا»

أفادت وسائل إعلام بريطانية، الاثنين، بأن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تسيفرين قاطع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، الأحد، تعبيراً عن استيائه من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وتشهد العلاقة بين الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أوروبا والاتحاد العالمي للعبة توتراً متزايداً.

ومن أسباب ذلك، قرار الاتحاد الدولي غير المبرر بإلغاء عقوبة البطاقة الحمراء التي تلقاها المهاجم الأميركي فولارين بالوغون قبل مباراة الولايات المتحدة أمام بلجيكا في كأس العالم، بعدما طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من رئيس «فيفا» جاني إنفانتينو «مراجعة» قرار الطرد.

وأبدى «ويفا» استياءه من رضوخ إنفانتينو لما عده ضغوطاً سياسية من الدولة المضيفة، ووصف قرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي بأنه «غير مسبوق وغير مفهوم وغير مبرر»، معتبراً أنه «تجاوز خطاً أحمر».

ومن مصادر التوتر الأخرى، قبول «فيفا» رفض السلطات الأميركية السماح للحكم الصومالي عمر أرتان بدخول البلاد. ورد «ويفا» بتعيين أرتان حكماً لمباراة الكأس السوبر الأوروبية، الشهر المقبل.

كما عجز «فيفا» عن ضمان معاملة إيران بالطريقة نفسها التي عوملت بها المنتخبات الأخرى المشاركة في الولايات المتحدة. وقال المدرب أمير قلعة نويي إن فريقه كان «الأكثر تعرضاً للظلم» في كأس العالم، بينما قال وزير الأمن الداخلي الأميركي ماركواين مولين إنه «رقص فرحاً» عند خروج إيران من البطولة.

ورفض «ويفا» أيضاً حتى الآن اعتماد بعض الابتكارات التي طبقها «فيفا» خلال كأس العالم، مثل فترات التوقف لشرب المياه، وبروتوكول حكم الفيديو المساعد «في إيه آر» الخاص بحالات «الهوية الخاطئة»، وهو ما أدى إلى طرد المهاجم بريل إيمبولو في خسارة سويسرا أمام الأرجنتين في الدور ربع النهائي، إضافة إلى البطاقات الموجهة للاعبين الذين يغطون أفواههم في أثناء الحديث إلى أحد المنافسين.

وكان السلوفيني تسيفرين قد انتقد أيضاً توسيع البطولة إلى 48 منتخباً قبل انطلاقها.

ونُقل عنه قوله في تصريح لصحيفة سلوفينية: «لدينا الكثير من المباريات غير المثيرة للاهتمام على الإطلاق».

كما انتقد تسيفرين علناً أسعار تذاكر كأس العالم.

وأكد «ويفا» أنه سيواصل طرح فئتين من تذاكر «المشجعين أولاً» في كأس أوروبا 2028 في المملكة المتحدة وآيرلندا.

وأوضح أن 40 في المائة من التذاكر سيكون سعرها إما أقل من 30 جنيهاً استرلينياً (35 يورو أو 40 دولاراً) أو أقل من 60 جنيهاً إسترلينياً.

كما تعهد بعدم اعتماد نظام التسعير الديناميكي.

ولم يحضر تسيفرين المباراة الافتتاحية للبطولة في مكسيكو سيتي في 11 يونيو (حزيران).