العليمي يدعو لالتحام شامل بمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب

دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، أبناء الشعب بمختلف مكوناتهم، إلى الالتفاف حول مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، مؤكداً أن الوقت قد حان لإنهاء المعاناة التي صنعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأعلن العليمي، في بيان للشعب، الاثنين، العمل على استئناف تصدير النفط بداية من اليوم، وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين في جميع أنحاء البلاد، وفي مقدمة ذلك الوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وصرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن عودة ثروات اليمن إلى جميع أبنائه، لا أن تبقى رهينة لمغامرات الميليشيات وابتزازها.

وأكد الرئيس أن الدولة لم تتوقف يوماً عن السعي إلى السلام، وتخفيف معاناة المواطنين، غير أن الميليشيات الحوثية اختارت التصعيد، وواصلت رفض المبادرات الإنسانية، واستغلت معاناة اليمنيين لخدمة مشروعها، مُجدداً ثقته بأن اليمنيين كما انتصروا للجمهورية من قبل، فإنهم اليوم سينتصرون للدولة، وسيتم طيّ صفحة الانقلاب إلى غير رجعة.

وأضاف العليمي، في البيان الذي نقلته الوكالة الرسمية، أن السنوات الماضية أثبتت أن المأساة التي يعيشها اليمنيون لم تكن قدراً محتوماً، وإنما نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتسخير معاناة المواطنين لخدمة أجندة النظام الإيراني، وجر اليمن إلى صراعاته الإقليمية.

وجدَّد الرئيس دعوته إلى أبناء المحافظات الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات، إلى الالتفاف حول مشروع الدولة والجمهورية بوصفه الضامن الوحيد للأمن والاستقرار والمستقبل المنشود الذي يستحقه جميع اليمنيين.