لبنان وإسرائيل يباشران تطبيق «المناطق التجريبية»

أعلنت الولايات المتحدة الاثنين مباشرة تطبيق «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان، بموجب اتفاق إطار أبرمته الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية في يونيو (حزيران)، وبعد أيام من جولة مفاوضات جديدة بين الطرفين برعاية واشنطن في روما.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأميركية «بدأ اليوم تطبيق عمليات المناطق التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، بما يتوافق مع الاتفاق الإطاري الثلاثي وبإشراف مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان».

وأبرم لبنان واسرائيل في 26 يونيو (حزيران) اتفاق إطار بعد خمس جولات تفاوضية، ينصّ خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب اسرائيل تدريجيا من الأراضي التي توغلت إليها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من «منطقتين تجريبيتين».

وقال مسؤول أميركي «إنها فرصة للدولة اللبنانية لبدء استعادة سيطرتها الفعلية على مناطق هيمن عليها حزب الله تاريخيا». وأضاف «إن أي محاولة من حزب الله لعرقلة هذه العملية أو التغلغل في تلك المناطق أو إعادة التسلّح فيها من شأنها أن تلحق ضررا بالغا بفرص إعادة الإعمار والسلام».

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي ​إن المرحلة التجريبية لمشروع المنطقة الآمنة في جنوب لبنان بدأ اليوم ‌الاثنين بالتعاون مع ‌القيادة ​المركزية ‌الأميركية ⁠والجيش ​اللبناني. وحذّر الجيش ⁠الإسرائيلي من أنه سيرد بقوة على أي ⁠انتهاك للاتفاق.

والمنطقة الأمنة التجريبية ‌هي ‌مساحات ​من ‌الأراضي في ‌جنوب لبنان ينصّ الاتفاق المدعوم من الولايات المتحدة ‌بين إسرائيل ولبنان على أن ⁠تشهد نزع ⁠سلاح «حزب الله» وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار القوات اللبنانية فيها.