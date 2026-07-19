عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:41 دقيقه
العالم العربي الخليج

هجمات إيرانية تستهدف الكويت والبحرين وسوريا

الكويت العاصمة (رويترز)
الكويت العاصمة (رويترز)
TT
TT

هجمات إيرانية تستهدف الكويت والبحرين وسوريا

الكويت العاصمة (رويترز)
الكويت العاصمة (رويترز)

أعلن الجيش الكويتي، اليوم، التصدي لهجمات إيرانية بالمسيرات، بينما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار، تحذيرا من تهديدات جوية.

من جهته أكد «الحرس الثوري» الإيراني، الاثنين، أنه شن هجوما على «مركز قيادة للعدو» في منطقة التنف السورية، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».

وأفادت وكالة «إرنا» على تلغرام أن «الحرس الثوري» نفذ «هجوما مباغتا على مركز قيادة العمليات الخاصة للعدو في منطقة التنف السورية، انتقاما لدماء الجنود الذين استشهدوا في مدينة إيرانشهر» في جنوب شرق إيران.

وقال الجيش الكويتي عبر منصة «إكس»: «تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم. تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة».

وفي المنامة، أفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه «تم إطلاق صافرة الإنذار»، مضيفا «نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية».

وتعرضت مملكة البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأميركي، لسلسلة ضربات إيرانية في الأيام الأخيرة.

وتحمّلت الكويت والبحرين اللتان تستضيفان منشآت عسكرية أميركية، العبء الأكبر من الهجمات التي تشنها إيران على جاراتها الخليجية منذ استئناف الأعمال العدائية هذا الشهر، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم المبرمة بين واشنطن وطهران.

واتهمت البحرين إيران باستهداف المدنيين في هجماتها.

مواضيع
حرب إيران إيران البحرين الكويت

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الجيش الأميركي يشن ضربات ضد إيران لليلة التاسعة توالياً

الولايات المتحدة​ طيار في القوات الجوية الأميركية يجري فحوصات ما قبل الطيران على طائرة مقاتلة من طراز إف- 16 (سنتكوم)

الجيش الأميركي يشن ضربات ضد إيران لليلة التاسعة توالياً

أعلن الجيش الأميركي، فجر اليوم (الاثنين)، شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران  لليلة التاسعة توالياً، وذلك لليلة التاسعة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي جندي أميركي في قاعدة بالعراق (أرشيفية - رويترز)
المشرق العربي

الجيش الأميركي يعلن مقتل أحد جنوده في العراق «بذخائر إيرانية»

قالت القيادة المركزية الأميركية إن أحد العسكريين الأميركيين قُتل، أمس (السبت)، «خلال تفجير محكم لذخائر غير منفجرة» في شمال العراق.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي لقطة من فيديو نشره «الحرس الثوري» الإيراني لإطلاق صاروخ باتجاه أهداف أميركية في الأردن (أ.ف.ب) p-circle
المشرق العربي

الأردن يستدعي القائم بالأعمال الإيراني احتجاجاً على «استمرار الاعتداءات»

استدعت «الخارجية الأردنية»، الأحد، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في عمّان، وذلك احتجاجاً على «استمرار الاعتداءات الإيرانية»، بعد إعلان اعتراض صواريخ إيرانية.

«الشرق الأوسط» (عمان)
شؤون إقليمية لوحة دعائية ضخمة مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل تظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلقة على مبنى في طهران وكتب عليها بالفارسية «ستغرق في بحر انتقام الشعب الإيراني» (إ.ب.أ) p-circle
شؤون إقليمية

إيران تلوّح بأذرعها الإقليمية وتبتعد عن مسار التفاوض

لوّحت طهران بتحريك أذرعها الإقليمية في المواجهة مع الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلانها وقف جميع التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو.

«الشرق الأوسط» (لندن - واشنطن - طهران)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (د.ب.أ)
شؤون إقليمية

إسرائيل تتوعّد بالرد «بكامل قوتها» على أي هجوم تشنه إيران

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، بأن ترد بلاده بقوة على أي هجوم إيراني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي الخليج

وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً جهود احتواء التصعيد بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث هاتفياً جهود احتواء التصعيد بالمنطقة

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظرائه القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والأردني أيمن الصفدي، والمصري الدكتور بدر عبد العاطي، سبل تعزيز التنسيق والتشاور، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات الإقليمية.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية تلقاها الأمير فيصل بن فرحان، الأحد، تناولت دعم تلك الجهود بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

مواضيع
أخبار السعودية أخبار الخليج أخبار قطر أخبار الأردن أخبار مصر أخبار العالم العربي السعودية مصر قطر الأردن
العالم العربي الخليج

الكويت تُحمّل إيران تداعيات وعواقب استهداف منشآتها

شددت الكويت على أن تعمد إيران استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً» (كونا)
شددت الكويت على أن تعمد إيران استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً» (كونا)
TT
TT

الكويت تُحمّل إيران تداعيات وعواقب استهداف منشآتها

شددت الكويت على أن تعمد إيران استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً» (كونا)
شددت الكويت على أن تعمد إيران استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً» (كونا)

حملت الكويت، الأحد، إيران، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استهداف منشآتها الحيوية والمدنية، وما ينجم عنه من تداعيات وعواقب، مشددة على احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ضد أي عدوان أو تهديد، استناداً للمادة الـ51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وشددت الكويت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، على أن تعمد إيران استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس «نهجاً عدوانياً ممنهجاً»، وعدّته تصعيداً بالغ الخطورة وتهديداً جسيماً لسلامة المدنيين وأمنهم، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، محمّلةً طهران كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الاعتداءات الخطيرة.

وأعربت عن إدانتها واستنكارها، بأشد العبارات، للعدوان الإيراني الآثم الذي وقع بالكويت صباح الأحد، وطال مجدداً محطةً من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، في اعتداءٍ مباشرٍ على منشأةٍ مدنيةٍ حيوية.

كما أدانت الكويت واستنكرت الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البحرين والأردن، في انتهاكٍ صارخٍ لسيادتهما وسلامة أراضيهما، وخرقٍ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن، مؤكدة تضامنها مع البلدين، ووقوفها إلى جانبهما، ودعمها كل الإجراءات التي يتخذانها لحماية أمنهما وسيادتهما واستقرارهما.

مواضيع
أخبار الكويت الكويت الخليج العربي العالم العربي العالم
العالم العربي الخليج

تشديد قطري - عراقي على ضرورة تنفيذ «مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية

من استقبال أمير دولة قطر لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق في الدوحة (واع)
من استقبال أمير دولة قطر لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق في الدوحة (واع)
TT
TT

تشديد قطري - عراقي على ضرورة تنفيذ «مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية

من استقبال أمير دولة قطر لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق في الدوحة (واع)
من استقبال أمير دولة قطر لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق في الدوحة (واع)

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، مع أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، فيما أكد الجانبان أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات، وضرورة تنفيذ «مذكرة التفاهم» الأميركية - الإيرانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته «وكالة الأنباء العراقية» (واع)، أن الزيدي جدد «التعازي إلى الشيخ تميم بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (رحمه الله)»، معرباً عن «شكره وتقديره للأمير على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، كما أكد حرص العراق على توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع دولة قطر الشقيقة، والارتقاء بها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين».

وشهدت المباحثات، حسب البيان، «استعراضاً للعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة إلى جانب بحث أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في المنطقة».

وأكد الجانبان «أهمية اعتماد الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات، وضرورة تنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويخدم أمن المنطقة واستقرارها».

مواضيع
أخبار العراق أخبار قطر العراق قطر