«أبطال آسيا 2»: الشرطة أول المتأهلين لثمن النهائي بثلاثية في الحسين

فاز الشرطة العراقي على مضيّفه الحسين إربد الأردني بنتيجة 3-صفر، الثلاثاء، ليضمن التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا (2) لكرة القدم.

وأنهى الشرطة الشوط الأول متقدماً بهدف كينغسلي كوكو في الدقيقة 14 من المباراة التي أُقيمت على استاد عمّان الدولي في العاصمة الأردنية.

وفي الشوط الثاني أضاف كوكو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 59، قبل أن يختتم مهند علي الثلاثية في الدقيقة 93.

وفي وقت سابق الثلاثاء، فاز السيب العماني على إيست بنغال الهندي بنتيجة 2-صفر ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة ذاتها.

وبذلك يبتعد الشرطة العراقي في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، يليه الحسين إربد 5 نقاط ثم السيب العماني 4 نقاط، ويتذيل الفريق الهندي الترتيب بنقطتين.

وستقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 24 نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث يلتقي إيست بنغال مع الحسين إربد، والسيب مع الشرطة.

وكانت الجولة الأولى شهدت فوز الشرطة على السيب 1-صفر في بغداد، وتعادل الحسين مع إيست بنغال 2-2 في عمّان، في حين شهدت الجولة الثانية فوز الحسين على السيب 3-صفر في سلطنة عمان، وفوز الشرطة على إيست بنغال 3-2 في كالكوتا.

وشهدت الجولة الثالثة تعادل الشرطة مع الحسين 1-1 في بغداد وتعادل السيب مع إيست بنغال من دون أهداف في سلطنة عمان.

ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثماني لهذه المرحلة.