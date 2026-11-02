«النخبة الآسيوي»: الوصل الإماراتي يحقق فوزاً مثيراً على القوة الجوية العراقي

فاز الوصل الإماراتي على ضيفه القوة الجوية العراقي 4-3، الاثنين في دبي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ورفع الوصل الإماراتي، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة، رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف عن القوة الجوية صاحب المركز الثاني عشر.

وتقدم الوصل في الدقيقة السادسة عن طريق مهدي طارمي، ثم أضاف زميله نيكولاس خيمنيز الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 21 سجل الحارث حاتم هدف القوة الجوية الأول، ثم أضاف بيدرو مالهيرو الهدف الثالث للوصل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وسجل هيثم جويني الهدف الثاني للقوة الجوية في الدقيقة 55، ثم عاد خيمنيز ليسجل الهدف الثاني له والرابع للوصل في الدقيقة 67.

وعاد القوة الجوية ليسجل هدف تقليص الفارق الثالث عن طريق مراد محمد صبح في الدقيقة 81.