«مرحلة جديدة» لمنتخب البحرين مع مدربه الإسباني سانشيز

أكّد المدرب الإسباني الجديد للمنتخب البحريني لكرة القدم فيليكس سانشيز أنه «ندخل مرحلة جديدة«» قبل استحقاقات مقبلة مهمة، يتقدمها خوض منافسات كأس آسيا 2027 وتصفيات كأس العالم 2030، الأحد خلال تقديمه في مؤتمر صحافي.

وأعلن رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة عن التوقيع مع سانشيز في قاعة المؤتمرات في الاستاد الوطني بالرفاع، بعقد يمتد لأربع سنوات خلفا للمدرب الكرواتي دراغان تالايتش الذي أعفي من منصبه قبل نهاية عقده بالتراضي بين الطرفين عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الخليج «خليجي 27».

وقال الشيخ علي في المؤتمر الصحافي: «نتطلع إلى منتخب قوي ومتجدد قادر على المنافسة وتحقيق الطموحات والإنجازات باسم الكرة البحرينية، واختيار المدرب سانشيز جاء بعد مراجعة شاملة لمسيرة المنتخب خلال السنوات العشر الماضية، وتقييم التجارب الفنية السابقة والاستفادة من ايجابياتها وسلبياتها».

أضاف: «بعد الاطلاع على العديد من السير الذاتية للعديد من المدربين، وقع عليه الاختيار لما يملكه من خبرات فنية عالية».

وتابع: «نبدأ مشروعا يمتد لأربع سنوات يستند إلى رؤية واضحة وبرنامج متكامل لتطوير المنتخب وتجديد صفوفه وإتاحة الفرصة للمواهب الشابة».

ومن جهته قال سانشيز: «ندخل مرحلة جديدة مع المنتخب البحريني. لدينا حماس كبير ورغبة جادة في تحقيق الأهداف التي وضعناها لهذه المرحلة».

وتابع: «نتطلع إلى تحقيق الأهداف بالعمل المشترك والتعاون مع جميع الأطراف، بما يخدم مصلحة المنتخب ويعزز فرص نجاح المشروع».

وأكمل ابن الخمسين عاما: «متوافقون مع رؤى الاتحاد ومسؤوليه، وسنعمل بروح الفريق الواحد، ونحرص على اختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب مع متابعة اللاعبين الواعدين والعناصر الشابة والوقوف على مستوياتهم وامكانياتهم الفنية».

واستطرد: «هدفنا الظهور بالشكل الجيد في تصفيات كأس العالم المقبلة، والعمل سيبدأ من اليوم للوصول إلى أفضل حالة فنية. لدينا تحديات ومشروع مقبل، ونريد أن نبدأ رحلتنا معا».

وقاد سانشيز منتخب قطر للظفر بكأس آسيا عام 2019 للمرة الأولى في تاريخه، بيد أن مشواره في مونديال 2022 في قطر انتهى مبكرا بثلاث خسارات في دور المجموعات، فأقيل بعد النهائيات عقب 5 سنوات في منصبه.

تولى تدريب الإكوادور في مارس (آذار) 2023 وقاده إلى 10 انتصارات في 19 مباراة قبل إقالته في يوليو (تموز) 2024.

عاد إلى الملاعب القطرية مشرفا على نادي السد في موسم 2024-2025 عندما قاده إلى ثنائية الدوري والكأس، قبل أن يقال في أكتوبر (تشرين الأول) بسبب تراجع نتائج الفريق.