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«أبطال آسيا 2»: الكويت ينتزع فوزاً صعباً من ناساف الأوزبكي

دحام محتفلاً بهدفه في ناساف (دوري أبطال آسيا)
دحام محتفلاً بهدفه في ناساف (دوري أبطال آسيا)
TT
TT

«أبطال آسيا 2»: الكويت ينتزع فوزاً صعباً من ناساف الأوزبكي

دحام محتفلاً بهدفه في ناساف (دوري أبطال آسيا)
دحام محتفلاً بهدفه في ناساف (دوري أبطال آسيا)

حقق فريق الكويت الكويتي انتصاراً خارج ملعبه أمام مضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 1-صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2، الأربعاء.

وحصد الكويت فوزه بفضل الهدف الذي سجله لاعبه الدولي محمد دحام في الدقيقة 40، ليضيف 3 نقاط جديدة إلى رصيده.

ورفع هذا الفوز رصيد الكويت إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتاً، بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الوصيف، الذي يلعب لاحقاً مع الخالدية البحريني، والذي يمتلك نقطة واحدة في المركز الثالث.

أما ناساف فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الأخير عقب خسارته، الأربعاء.

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الرياضة رياضة عربية

«أبطال آسيا 2»: الكويت ينتزع فوزاً صعباً من ناساف الأوزبكي

دحام محتفلاً بهدفه في ناساف (دوري أبطال آسيا)
دحام محتفلاً بهدفه في ناساف (دوري أبطال آسيا)
TT
TT

«أبطال آسيا 2»: الكويت ينتزع فوزاً صعباً من ناساف الأوزبكي

دحام محتفلاً بهدفه في ناساف (دوري أبطال آسيا)
دحام محتفلاً بهدفه في ناساف (دوري أبطال آسيا)

حقق فريق الكويت الكويتي انتصاراً خارج ملعبه أمام مضيفه ناساف كارشي الأوزبكي بنتيجة 1-صفر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2، الأربعاء.

وحصد الكويت فوزه بفضل الهدف الذي سجله لاعبه الدولي محمد دحام في الدقيقة 40، ليضيف 3 نقاط جديدة إلى رصيده.

ورفع هذا الفوز رصيد الكويت إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى مؤقتاً، بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الوصيف، الذي يلعب لاحقاً مع الخالدية البحريني، والذي يمتلك نقطة واحدة في المركز الثالث.

أما ناساف فتجمد رصيده عند نقطة واحدة في المركز الأخير عقب خسارته، الأربعاء.

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دوري أبطال آسيا أوزبكستان
الرياضة رياضة عربية

«الكونفدرالية الأفريقية»: اتحاد العاصمة «البطل» يصطدم بالصفاقسي... والأهلي والرجاء في مجموعة واحدة

الأهلي المصري في المجموعة الأولى مع الرجاء المغربي (النادي الأهلي)
الأهلي المصري في المجموعة الأولى مع الرجاء المغربي (النادي الأهلي)
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«الكونفدرالية الأفريقية»: اتحاد العاصمة «البطل» يصطدم بالصفاقسي... والأهلي والرجاء في مجموعة واحدة

الأهلي المصري في المجموعة الأولى مع الرجاء المغربي (النادي الأهلي)
الأهلي المصري في المجموعة الأولى مع الرجاء المغربي (النادي الأهلي)

أسفرت قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية التي سحبت الأربعاء في القاهرة عن وقوع اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب في المجموعة الرابعة إلى جانب الصفاقسي التونسي، فيما سيلعب الأهلي المصري في المجموعة الأولى مع الرجاء المغربي.

وسيخوض اتحاد العاصمة مواجهات صعبة في المجموعة، إذ سيواجه إلى جانب الصفاقسي فريقي بلاك بولز من موزمبيق وريال باماكو المالي.

ويسعى الفريق الجزائري الفائز مرتين باللقب (2023 و2026) إلى تأكيد خبرته في البطولة، والتقدم إلى دور الثمانية من أجل محاولة الاحتفاظ باللقب.

ومن جانبه، سيحاول الصفاقسي، الفائز باللقب ثلاث مرات (2007 و2008 و2013)، احتلال مركز يؤهله إلى مرحلة خروج المغلوب من أجل التقدم خطوة نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 13 عاماً.

وسيلعب الأهلي المصري إلى جانب الرجاء وأسكو دي كارا التوغولي وبريميرو دي أوجوستو الأنغولي.

وسيحاول الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا، الذي حقق اللقب قبل 12 عاماً، تأكيد قوته على الساحة القارية والتقدم إلى دور الثمانية في مجموعة صعبة.

وسيكون الرجاء، الفائز باللقب مرتين (2018 و2021)، عازماً على التقدم إلى دور الثمانية، رغم صعوبة المجموعة.

وستشهد المجموعة الثالثة مواجهة عربية أخرى، إذ سيلعب الجيش الملكي المغربي مع أهلي طرابلس الليبي إلى جانب فريقي عزام التنزاني وديربان سيتي الجنوب أفريقي.

ستقام الجولات الست من دور المجموعات بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) ونهاية يناير (كانون الثاني)، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور الثمانية المقرر في فبراير (شباط).

وفي القرعة ضمت المجموعة الأولى «الأهلي المصري - الرجاء المغربي - أسكو دي كارا من توغو - بريميرو دي أوجوستو الأنغولي»، كما ضمت المجموعة الثانية «الجيش الملكي المغربي - عزام التنزاني - أهلي طرابلس الليبي - ديربان سيتي من جنوب أفريقيا».

وضمت المجموعة الثالثة «شباب بلوزداد الجزائري أو الجمارك الموريتاني أو هافيا من غينيا - مانياما يونيون من جمهورية الكونغو الديمقراطية - سينجادا بلاك ستارز التنزاني - رد آروز الزامبي»، وأخيراً ضمت المجموعة الرابعة «اتحاد العاصمة الجزائري - الصفاقسي التونسي - بلاك بولز من موزمبيق - ريال باماكو المالي».

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«أبطال آسيا 2»: ركلة جزاء في الوقت القاتل تبقي الشرطة في القمة أمام الحسين

الشرطة العراقي تعادل مع الحسين الأردني (الاتحاد الآسيوي)
الشرطة العراقي تعادل مع الحسين الأردني (الاتحاد الآسيوي)
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«أبطال آسيا 2»: ركلة جزاء في الوقت القاتل تبقي الشرطة في القمة أمام الحسين

الشرطة العراقي تعادل مع الحسين الأردني (الاتحاد الآسيوي)
الشرطة العراقي تعادل مع الحسين الأردني (الاتحاد الآسيوي)

حافظ الشرطة العراقي على صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم بعدما انتزع تعادلا قاتلا 1-1 أمام ضيفه الحسين الأردني على ملعب الزوراء في بغداد ضمن الجولة الثالثة الثلاثاء.

وتقدم الحسين في الشوط الأول عبر عبدالله نصيب، قبل أن ينقذ البديل كريستيان باركو أصحاب الأرض بهدف التعادل من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وجاءت بداية المباراة متوازنة مع تبادل الفريقين للهجمات، لكن الحسين بدا الأكثر خطورة في بعض الفترات، ونجح في ترجمة أفضليته إلى هدف التقدم في الدقيقة 29 عن طريق عبد الله نصيب من داخل المنطقة بعد عمل رائع من زميله بيدرو هنريكي، لينهي الفريق الأردني الشوط الأول متقدما رغم محاولات الشرطة المتكررة للعودة.

وفي الشوط الثاني كثف الشرطة ضغطه بحثا عن هدف التعادل، وصنع عدة فرص أبرزها تسديدة كينجسلي كوكو التي ارتدت من القائم إلا أن التنظيم الدفاعي للحسين وتألق الحارس محمد الكواملة حالا دون اهتزاز الشباك.

وفي الوقت الذي بدا فيه الحسين قريبا من الخروج بالنقاط الثلاث، حصل الشرطة على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بعد عرقلة البديل عبدالله باسم داخل المنطقة. ونفذ كريستيان باركو الركلة بنجاح ليمنح فريقه نقطة ثمينة أبقته في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط، أمام الحسين صاحب المركز الثاني بخمس نقاط.

وفي وقت سابق اليوم، تعادل السيب مع ضيفه إيست بنغال الهندي دون أهداف ليفشل الفريق العماني في تحقيق انتصاره الأول في البطولة.

ورفع إيست بنغال رصيده إلى نقطتين من ثلاث مباريات، بينما حصد السيب نقطته الأولى في المجموعة.

ويتأهل إلى دور 16 أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثماني.

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