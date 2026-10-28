«أبطال آسيا 2»: الكويت ينتزع فوزاً صعباً من ناساف الأوزبكي

الأهلي المصري في المجموعة الأولى مع الرجاء المغربي (النادي الأهلي)

أسفرت قرعة دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية التي سحبت الأربعاء في القاهرة عن وقوع اتحاد العاصمة الجزائري حامل اللقب في المجموعة الرابعة إلى جانب الصفاقسي التونسي، فيما سيلعب الأهلي المصري في المجموعة الأولى مع الرجاء المغربي.

وسيخوض اتحاد العاصمة مواجهات صعبة في المجموعة، إذ سيواجه إلى جانب الصفاقسي فريقي بلاك بولز من موزمبيق وريال باماكو المالي.

ويسعى الفريق الجزائري الفائز مرتين باللقب (2023 و2026) إلى تأكيد خبرته في البطولة، والتقدم إلى دور الثمانية من أجل محاولة الاحتفاظ باللقب.

ومن جانبه، سيحاول الصفاقسي، الفائز باللقب ثلاث مرات (2007 و2008 و2013)، احتلال مركز يؤهله إلى مرحلة خروج المغلوب من أجل التقدم خطوة نحو استعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 13 عاماً.

وسيلعب الأهلي المصري إلى جانب الرجاء وأسكو دي كارا التوغولي وبريميرو دي أوجوستو الأنغولي.

وسيحاول الأهلي البطل التاريخي لدوري أبطال أفريقيا، الذي حقق اللقب قبل 12 عاماً، تأكيد قوته على الساحة القارية والتقدم إلى دور الثمانية في مجموعة صعبة.

وسيكون الرجاء، الفائز باللقب مرتين (2018 و2021)، عازماً على التقدم إلى دور الثمانية، رغم صعوبة المجموعة.

وستشهد المجموعة الثالثة مواجهة عربية أخرى، إذ سيلعب الجيش الملكي المغربي مع أهلي طرابلس الليبي إلى جانب فريقي عزام التنزاني وديربان سيتي الجنوب أفريقي.

ستقام الجولات الست من دور المجموعات بين أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) ونهاية يناير (كانون الثاني)، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور الثمانية المقرر في فبراير (شباط).

وفي القرعة ضمت المجموعة الأولى «الأهلي المصري - الرجاء المغربي - أسكو دي كارا من توغو - بريميرو دي أوجوستو الأنغولي»، كما ضمت المجموعة الثانية «الجيش الملكي المغربي - عزام التنزاني - أهلي طرابلس الليبي - ديربان سيتي من جنوب أفريقيا».

وضمت المجموعة الثالثة «شباب بلوزداد الجزائري أو الجمارك الموريتاني أو هافيا من غينيا - مانياما يونيون من جمهورية الكونغو الديمقراطية - سينجادا بلاك ستارز التنزاني - رد آروز الزامبي»، وأخيراً ضمت المجموعة الرابعة «اتحاد العاصمة الجزائري - الصفاقسي التونسي - بلاك بولز من موزمبيق - ريال باماكو المالي».