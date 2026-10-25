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مدرب الغرافة: الأهلي صعب

إبراهيمي وصف منافسهم السعودي بالفريق الكبير

بيدرو مارتينيز (نادي الغرافة)
بيدرو مارتينيز (نادي الغرافة)
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مدرب الغرافة: الأهلي صعب

بيدرو مارتينيز (نادي الغرافة)
بيدرو مارتينيز (نادي الغرافة)

أكد بيدرو مارتينيز، مدرب الغرافة القطري، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الأهلي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن المباراة ستكون قوية ومتكافئة، على غرار مواجهة الهلال، في ظل ما يمتلكه الفريق السعودي من عناصر مميزة وخبرة قارية.

وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحافي: «أتوقع مباراة قوية وندية كبيرة، وأعتقد أنها ستكون مشابهة لمواجهة الهلال. الأهلي فريق يمتلك عناصر مميزة، ويكفي أنه بطل النسختين الماضيتين، لكننا سنقاتل من أجل حصد النقاط».

وأضاف: «قدمنا مستويات جيدة في المباراتين الماضيتين، لكننا لم نوفق في تحقيق الانتصار. نعلم أن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في مثل هذه المواجهات، ولذلك سنكون في كامل تركيزنا وجاهزيتنا».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن ضغط الجدولة، بعد مواجهة الاستقلال ثم الهلال، والآن الأهلي، قال مدرب الغرافة: «هذه قرعة المسابقة، ونحن نحترم الجدولة. صحيح أن القرعة وضعتنا أمام 5 فرق سعودية، والسعودية تمر حالياً بمرحلة مشروع واستقطابات ضخمة، لكن هذا ليس السبب الحقيقي».

وتابع: «قدمنا مباريات مميزة أمام الهلال والاستقلال، وأنا واثق بأننا سنحقق الانتصارات إذا حافظنا على تركيزنا في المواجهات المقبلة. الفريق تحسن بشكل كبير، وظهر ذلك في مباراتنا الأخيرة أمام الاستقلال، ولذلك أثق بقدرتنا على تحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً».

بدوره، شدد ياسين إبراهيمي، لاعب الغرافة القطري، على قدرة فريقه على منافسة الأهلي وتحقيق الفوز، مؤكداً أن فريقه يمتلك عناصر مميزة قادرة على تقديم أداء قوي وإسعاد الجماهير.

وقال إبراهيمي خلال المؤتمر الصحافي: «الأهلي فريق كبير، ويملك لاعبين مميزين، وهو بطل النسختين الماضيتين، لكننا نمتلك أيضاً لاعبين مميزين وذوي جودة عالية، وسنسعى إلى إسعاد جماهيرنا وتحقيق الانتصار».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن نصيحته للاعبين الشباب، من خلال مسيرته الكروية على مستويات عالية في أوروبا وأفريقيا والخليج، أوضح إبراهيمي أن دعم زملائه والإيجابية يمثلان جزءاً أساسياً من مسيرته.

وقال: «أسعى دائماً إلى مساعدة زملائي، وكنت إيجابياً مع اللاعبين طوال مسيرتي في أوروبا وأفريقيا والخليج. أتمنى للاعبين الشباب مواصلة التطور، سواء في السعودية أو قطر أو في مختلف أنحاء العالم؛ فالالتزام والعمل المثمر يقودان إلى النجاح».

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مدرب الغرافة: الأهلي صعب

بيدرو مارتينيز (نادي الغرافة)
بيدرو مارتينيز (نادي الغرافة)
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TT

مدرب الغرافة: الأهلي صعب

بيدرو مارتينيز (نادي الغرافة)
بيدرو مارتينيز (نادي الغرافة)

أكد بيدرو مارتينيز، مدرب الغرافة القطري، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الأهلي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن المباراة ستكون قوية ومتكافئة، على غرار مواجهة الهلال، في ظل ما يمتلكه الفريق السعودي من عناصر مميزة وخبرة قارية.

وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحافي: «أتوقع مباراة قوية وندية كبيرة، وأعتقد أنها ستكون مشابهة لمواجهة الهلال. الأهلي فريق يمتلك عناصر مميزة، ويكفي أنه بطل النسختين الماضيتين، لكننا سنقاتل من أجل حصد النقاط».

وأضاف: «قدمنا مستويات جيدة في المباراتين الماضيتين، لكننا لم نوفق في تحقيق الانتصار. نعلم أن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في مثل هذه المواجهات، ولذلك سنكون في كامل تركيزنا وجاهزيتنا».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن ضغط الجدولة، بعد مواجهة الاستقلال ثم الهلال، والآن الأهلي، قال مدرب الغرافة: «هذه قرعة المسابقة، ونحن نحترم الجدولة. صحيح أن القرعة وضعتنا أمام 5 فرق سعودية، والسعودية تمر حالياً بمرحلة مشروع واستقطابات ضخمة، لكن هذا ليس السبب الحقيقي».

وتابع: «قدمنا مباريات مميزة أمام الهلال والاستقلال، وأنا واثق بأننا سنحقق الانتصارات إذا حافظنا على تركيزنا في المواجهات المقبلة. الفريق تحسن بشكل كبير، وظهر ذلك في مباراتنا الأخيرة أمام الاستقلال، ولذلك أثق بقدرتنا على تحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً».

بدوره، شدد ياسين إبراهيمي، لاعب الغرافة القطري، على قدرة فريقه على منافسة الأهلي وتحقيق الفوز، مؤكداً أن فريقه يمتلك عناصر مميزة قادرة على تقديم أداء قوي وإسعاد الجماهير.

وقال إبراهيمي خلال المؤتمر الصحافي: «الأهلي فريق كبير، ويملك لاعبين مميزين، وهو بطل النسختين الماضيتين، لكننا نمتلك أيضاً لاعبين مميزين وذوي جودة عالية، وسنسعى إلى إسعاد جماهيرنا وتحقيق الانتصار».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن نصيحته للاعبين الشباب، من خلال مسيرته الكروية على مستويات عالية في أوروبا وأفريقيا والخليج، أوضح إبراهيمي أن دعم زملائه والإيجابية يمثلان جزءاً أساسياً من مسيرته.

وقال: «أسعى دائماً إلى مساعدة زملائي، وكنت إيجابياً مع اللاعبين طوال مسيرتي في أوروبا وأفريقيا والخليج. أتمنى للاعبين الشباب مواصلة التطور، سواء في السعودية أو قطر أو في مختلف أنحاء العالم؛ فالالتزام والعمل المثمر يقودان إلى النجاح».

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دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة عربية

علي بن الحسين يتهم إنفانتينو بتحويل «كونغرس الاتحاد الآسيوي» لمنصة سياسية

الأمير علي بن الحسين خلال حضوره مباراة سابقة لمنتخب الأردن (رويترز)
الأمير علي بن الحسين خلال حضوره مباراة سابقة لمنتخب الأردن (رويترز)
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علي بن الحسين يتهم إنفانتينو بتحويل «كونغرس الاتحاد الآسيوي» لمنصة سياسية

الأمير علي بن الحسين خلال حضوره مباراة سابقة لمنتخب الأردن (رويترز)
الأمير علي بن الحسين خلال حضوره مباراة سابقة لمنتخب الأردن (رويترز)

اتهم الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم الأحد، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) باستغلال الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لأغراض سياسية، في إطار سعيه لإعادة انتخابه لولاية رابعة.

وأيّد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي خلال الجمعية العمومية الاستثنائية (الكونغرس) التي عقدت في طوكيو يوم الجمعة، ترشح إنفانتينو لإعادة انتخابه رئيساً لـ«فيفا».

وبعد أشهر من اتهام الاتحاد إنفانتينو «بانتهاك جسيم للثقة» بسبب مشروع «فيفا» الذي تم العدول عنه، قال الشيخ سلمان، أمام الجمعية العمومية، إن آسيا أصبحت الآن متحدة خلف إنفانتينو.

لكن الأمير علي، الذي طالما كان من أشد منتقدي قيادة «فيفا»، رسم صورة مختلفة تماماً للأحداث التي جرت في طوكيو. وكتب على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «بعد عودتي من طوكيو؛ حيث انعقدت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، خُصص اليومان الأول والثاني لكرة القدم التي نعمل جميعاً من أجلها. أما اليوم الأخير فكان عبارة عن سياسة بحتة بناءً على طلب جياني إنفانتينو».

وأضاف: «كانت هناك تقارير تفيد بأن آسيا تتبنى موقفاً موحداً فيما يتعلق بانتخاب الرئيس القادم لـ(فيفا). في الواقع، لم يُسمح لأحد بالتحدث أو طرح الأسئلة أو النقاش أو التحدث مع وسائل الإعلام».

وتابع: «يؤدي الافتقار إلى الشفافية لغياب المساءلة. ولا ينبغي السماح بحدوث أي قدر من الإكراه أو التهديدات أو الرشاوى».

ولم يُقدم الأمير علي مزيداً من التفاصيل بشأن بيانه. وتواصلت «رويترز» مع «فيفا» والاتحاد الآسيوي للحصول على تعليق.

كما ألقى إنفانتينو كلمة أمام الجمعية العمومية، وأعرب عن دعمه الشيخ سلمان لولاية أخرى.

وشن الأمير علي في أغسطس (آب) هجوماً علنياً على إنفانتينو، متهماً إياه «بالابتزاز» وقال إن «فيفا» عرضت المساعدة في حل مشكلات المملكة مقابل تأييده.

وبعد يومين، أكد الأمير علي أن لاعبي الأردن والجهاز الفني تلقوا المكافآت المستحقة عن مشاركتهم في كأس العرب 2025.

وكان الاتحاد الأردني ينتظر منذ ديسمبر (كانون الأول) الحصول على جوائز مالية لبلوغه نهائي كأس العرب في قطر.

وقابل إنفانتينو، أمس، الأسئلة بشأن إذا كان قد فكّر في الاستقالة في أعقاب فشل المشروع بـ«الضحك»، مشيراً إلى ما وصفه بالدعم الساحق من الاتحادات الأعضاء في جميع أنحاء العالم.

وتعززت احتمالات إعادة انتخاب المسؤول «السويسري - الإيطالي» بشكل كبير، بعد تأييد الاتحاد الآسيوي، ما زاد عزلة أوروبا، وكشف عن عدم وجود منافس له.

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«أبطال أفريقيا»: تأهل الزمالك وبيراميدز لدور المجموعات

احتفالية لاعبي الزمالك بهدف أحمد شريف (نادي الزمالك)
احتفالية لاعبي الزمالك بهدف أحمد شريف (نادي الزمالك)
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«أبطال أفريقيا»: تأهل الزمالك وبيراميدز لدور المجموعات

احتفالية لاعبي الزمالك بهدف أحمد شريف (نادي الزمالك)
احتفالية لاعبي الزمالك بهدف أحمد شريف (نادي الزمالك)

تقدم الزمالك وبيراميدز المصريان إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التفوق على الجيش الرواندي والمريخ بنتيو الجنوب سوداني على الترتيب، السبت.

وكرر الزمالك، العائد لدوري أبطال أفريقيا، فوزه 1 - 0 على الجيش الرواندي على استاد القاهرة بهدف مبكر سجله أحمد شريف في الدقيقة الأولى ليتفوق بنتيجة 2 - 0 في مجموع المباراتين.

وكان الزمالك قريباً من تسجيل الهدف الثاني قرب الاستراحة بعدما أطلق عمر جابر تمريرة عرضية أبعدها دفاع الفريق الزائر من أمام المرمى.

احتفالية لاعبي بيراميدز بعد الفوز الكبير على المريخ بنتيو (نادي بيراميدز)

وفي نفس التوقيت، سجل عبد الرحمن مجدي هدفين في الشوط الأول ليفوز بيراميدز 4 - 0 على ضيفه المريخ بنتيو القادم من جنوب السودان ليحسم التأهل بعد تفوقه ذهاباً 1 - 0.

ومنح الجناح مجدي التقدم للفريق المصري في الدقيقة 22 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من مصطفى فتحي، قبل أن يضاعف النتيجة بعدها بسبع دقائق.

واستغل مجدي تمريرة عرضية بعد ركلة ركنية من محمد الشيبي، وأطلق تسديدة من مدى قريب استقرت في الزاوية اليمنى.

وجعل مصطفى فتحي النتيجة 3 - 0 في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعدما صوب الكرة من عند حافة منطقة الجزاء لتستقر في الزاوية اليمنى أيضاً.

واحتاج البديل نذير بن بوعلي لنحو 5 دقائق بعد مشاركته لكي يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 71، بعدما استقبل تمريرة من كريم حافظ، وسجل من الوضع منفرداً.

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