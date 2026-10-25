مدرب الغرافة: الأهلي صعب

أكد بيدرو مارتينيز، مدرب الغرافة القطري، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام الأهلي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن المباراة ستكون قوية ومتكافئة، على غرار مواجهة الهلال، في ظل ما يمتلكه الفريق السعودي من عناصر مميزة وخبرة قارية.

وقال مارتينيز خلال المؤتمر الصحافي: «أتوقع مباراة قوية وندية كبيرة، وأعتقد أنها ستكون مشابهة لمواجهة الهلال. الأهلي فريق يمتلك عناصر مميزة، ويكفي أنه بطل النسختين الماضيتين، لكننا سنقاتل من أجل حصد النقاط».

وأضاف: «قدمنا مستويات جيدة في المباراتين الماضيتين، لكننا لم نوفق في تحقيق الانتصار. نعلم أن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في مثل هذه المواجهات، ولذلك سنكون في كامل تركيزنا وجاهزيتنا».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن ضغط الجدولة، بعد مواجهة الاستقلال ثم الهلال، والآن الأهلي، قال مدرب الغرافة: «هذه قرعة المسابقة، ونحن نحترم الجدولة. صحيح أن القرعة وضعتنا أمام 5 فرق سعودية، والسعودية تمر حالياً بمرحلة مشروع واستقطابات ضخمة، لكن هذا ليس السبب الحقيقي».

وتابع: «قدمنا مباريات مميزة أمام الهلال والاستقلال، وأنا واثق بأننا سنحقق الانتصارات إذا حافظنا على تركيزنا في المواجهات المقبلة. الفريق تحسن بشكل كبير، وظهر ذلك في مباراتنا الأخيرة أمام الاستقلال، ولذلك أثق بقدرتنا على تحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً».

بدوره، شدد ياسين إبراهيمي، لاعب الغرافة القطري، على قدرة فريقه على منافسة الأهلي وتحقيق الفوز، مؤكداً أن فريقه يمتلك عناصر مميزة قادرة على تقديم أداء قوي وإسعاد الجماهير.

وقال إبراهيمي خلال المؤتمر الصحافي: «الأهلي فريق كبير، ويملك لاعبين مميزين، وهو بطل النسختين الماضيتين، لكننا نمتلك أيضاً لاعبين مميزين وذوي جودة عالية، وسنسعى إلى إسعاد جماهيرنا وتحقيق الانتصار».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن نصيحته للاعبين الشباب، من خلال مسيرته الكروية على مستويات عالية في أوروبا وأفريقيا والخليج، أوضح إبراهيمي أن دعم زملائه والإيجابية يمثلان جزءاً أساسياً من مسيرته.

وقال: «أسعى دائماً إلى مساعدة زملائي، وكنت إيجابياً مع اللاعبين طوال مسيرتي في أوروبا وأفريقيا والخليج. أتمنى للاعبين الشباب مواصلة التطور، سواء في السعودية أو قطر أو في مختلف أنحاء العالم؛ فالالتزام والعمل المثمر يقودان إلى النجاح».