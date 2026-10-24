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«الكونفدرالية الأفريقية»: الترجي الجرجيسي التونسي يودّع في مالي

هزيمة الترجي الجرجيسي ذهاباً أمام ريال باماكو المالي أدت لخروجه (نادي الترجي الجرجيسي)
هزيمة الترجي الجرجيسي ذهاباً أمام ريال باماكو المالي أدت لخروجه (نادي الترجي الجرجيسي)
TT
TT

«الكونفدرالية الأفريقية»: الترجي الجرجيسي التونسي يودّع في مالي

هزيمة الترجي الجرجيسي ذهاباً أمام ريال باماكو المالي أدت لخروجه (نادي الترجي الجرجيسي)
هزيمة الترجي الجرجيسي ذهاباً أمام ريال باماكو المالي أدت لخروجه (نادي الترجي الجرجيسي)

ودّع فريق الترجي الجرجيسي التونسي منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بالخسارة أمام نظيره ريال باماكو المالي، بنتيجة إجمالية في دور الـ32 من المسابقة 3 / 5.

ورغم نجاح الترجي الجرجيسي في التعادل خارج ملعبه، السبت، بنتيجة 2 / 2، فإن خسارته 1 / 3 في مباراة الذهاب قضت على آماله في التأهل بشكل كبير، ليصعد الفريق المالي إلى دور المجموعات.

وتملك الكرة التونسية ممثلاً ثانياً وهو الصفاقسي التونسي الذي يلعب لاحقاً السبت مع أفاد دجيكانو الإيفواري، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الصفاقسي 2 / 1.

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احتفالية لاعبي الزمالك بهدف أحمد شريف (نادي الزمالك)
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«أبطال أفريقيا»: تأهل الزمالك وبيراميدز لدور المجموعات

احتفالية لاعبي الزمالك بهدف أحمد شريف (نادي الزمالك)
احتفالية لاعبي الزمالك بهدف أحمد شريف (نادي الزمالك)

تقدم الزمالك وبيراميدز المصريان إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التفوق على الجيش الرواندي والمريخ بنتيو الجنوب سوداني على الترتيب، السبت.

وكرر الزمالك، العائد لدوري أبطال أفريقيا، فوزه 1 - 0 على الجيش الرواندي على استاد القاهرة بهدف مبكر سجله أحمد شريف في الدقيقة الأولى ليتفوق بنتيجة 2 - 0 في مجموع المباراتين.

وكان الزمالك قريباً من تسجيل الهدف الثاني قرب الاستراحة بعدما أطلق عمر جابر تمريرة عرضية أبعدها دفاع الفريق الزائر من أمام المرمى.

احتفالية لاعبي بيراميدز بعد الفوز الكبير على المريخ بنتيو (نادي بيراميدز)

وفي نفس التوقيت، سجل عبد الرحمن مجدي هدفين في الشوط الأول ليفوز بيراميدز 4 - 0 على ضيفه المريخ بنتيو القادم من جنوب السودان ليحسم التأهل بعد تفوقه ذهاباً 1 - 0.

ومنح الجناح مجدي التقدم للفريق المصري في الدقيقة 22 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من مصطفى فتحي، قبل أن يضاعف النتيجة بعدها بسبع دقائق.

واستغل مجدي تمريرة عرضية بعد ركلة ركنية من محمد الشيبي، وأطلق تسديدة من مدى قريب استقرت في الزاوية اليمنى.

وجعل مصطفى فتحي النتيجة 3 - 0 في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعدما صوب الكرة من عند حافة منطقة الجزاء لتستقر في الزاوية اليمنى أيضاً.

واحتاج البديل نذير بن بوعلي لنحو 5 دقائق بعد مشاركته لكي يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 71، بعدما استقبل تمريرة من كريم حافظ، وسجل من الوضع منفرداً.

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الرياضة كرة القدم دوري أبطال أفريقيا نادي الزمالك رياضة مصرية مصر
الرياضة رياضة عربية

«الكونفدرالية الأفريقية»: الترجي الجرجيسي التونسي يودّع في مالي

هزيمة الترجي الجرجيسي ذهاباً أمام ريال باماكو المالي أدت لخروجه (نادي الترجي الجرجيسي)
هزيمة الترجي الجرجيسي ذهاباً أمام ريال باماكو المالي أدت لخروجه (نادي الترجي الجرجيسي)
TT
TT

«الكونفدرالية الأفريقية»: الترجي الجرجيسي التونسي يودّع في مالي

هزيمة الترجي الجرجيسي ذهاباً أمام ريال باماكو المالي أدت لخروجه (نادي الترجي الجرجيسي)
هزيمة الترجي الجرجيسي ذهاباً أمام ريال باماكو المالي أدت لخروجه (نادي الترجي الجرجيسي)

ودّع فريق الترجي الجرجيسي التونسي منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بالخسارة أمام نظيره ريال باماكو المالي، بنتيجة إجمالية في دور الـ32 من المسابقة 3 / 5.

ورغم نجاح الترجي الجرجيسي في التعادل خارج ملعبه، السبت، بنتيجة 2 / 2، فإن خسارته 1 / 3 في مباراة الذهاب قضت على آماله في التأهل بشكل كبير، ليصعد الفريق المالي إلى دور المجموعات.

وتملك الكرة التونسية ممثلاً ثانياً وهو الصفاقسي التونسي الذي يلعب لاحقاً السبت مع أفاد دجيكانو الإيفواري، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الصفاقسي 2 / 1.

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الرياضة كرة القدم مالي
الرياضة رياضة عربية

«أبطال أفريقيا»: ركلات الترجيح تحمل الترجي التونسي إلى دور المجموعات

فرحة لاعبي الترجي بالفوز على السويحلي (نادي الترجي)
فرحة لاعبي الترجي بالفوز على السويحلي (نادي الترجي)
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«أبطال أفريقيا»: ركلات الترجيح تحمل الترجي التونسي إلى دور المجموعات

فرحة لاعبي الترجي بالفوز على السويحلي (نادي الترجي)
فرحة لاعبي الترجي بالفوز على السويحلي (نادي الترجي)

حجز فريق الترجي الرياضي التونسي بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه السويحلي الليبي (3-1)، بركلات الترجيح اليوم (السبت)، في إياب دور الـ32 من المسابقة القارية الذي أُقيم بملعب حمادي العقربي «رادس» في العاصمة تونس، بعد التعادل (1-1) في مجموع نتيجة مباراتَي الذهاب والإياب.

وسجل عماد فرج هدفاً مبكراً في الدقيقة الثامنة، ليعادل بذلك نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها السويحلي (1-صفر)، ثم لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي شهدت تفوقاً تونسياً.

ويأمل الترجي في استمرار رحلته بالمسابقة الأفريقية التي يُعدّ من بين أبطالها التاريخيين، إذ حصد اللقب 4 مرات من قبل، آخرها عام 2019، وحل وصيفاً في 5 مناسبات أخرى، كان آخرها عام 2024، عندما خسر أمام الأهلي المصري في النهائي.

وشهدت مسابقات دور الـ32 من البطولة خروج حامل اللقب ماميلودي صن دوانز الجنوب أفريقي، الذي خسر أمام ويلييت الأنغولي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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