«الكونفدرالية الأفريقية»: الترجي الجرجيسي التونسي يودّع في مالي

تقدم الزمالك وبيراميدز المصريان إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التفوق على الجيش الرواندي والمريخ بنتيو الجنوب سوداني على الترتيب، السبت.

وكرر الزمالك، العائد لدوري أبطال أفريقيا، فوزه 1 - 0 على الجيش الرواندي على استاد القاهرة بهدف مبكر سجله أحمد شريف في الدقيقة الأولى ليتفوق بنتيجة 2 - 0 في مجموع المباراتين.

وكان الزمالك قريباً من تسجيل الهدف الثاني قرب الاستراحة بعدما أطلق عمر جابر تمريرة عرضية أبعدها دفاع الفريق الزائر من أمام المرمى.

احتفالية لاعبي بيراميدز بعد الفوز الكبير على المريخ بنتيو (نادي بيراميدز)

وفي نفس التوقيت، سجل عبد الرحمن مجدي هدفين في الشوط الأول ليفوز بيراميدز 4 - 0 على ضيفه المريخ بنتيو القادم من جنوب السودان ليحسم التأهل بعد تفوقه ذهاباً 1 - 0.

ومنح الجناح مجدي التقدم للفريق المصري في الدقيقة 22 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة عرضية من مصطفى فتحي، قبل أن يضاعف النتيجة بعدها بسبع دقائق.

واستغل مجدي تمريرة عرضية بعد ركلة ركنية من محمد الشيبي، وأطلق تسديدة من مدى قريب استقرت في الزاوية اليمنى.

وجعل مصطفى فتحي النتيجة 3 - 0 في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعدما صوب الكرة من عند حافة منطقة الجزاء لتستقر في الزاوية اليمنى أيضاً.

واحتاج البديل نذير بن بوعلي لنحو 5 دقائق بعد مشاركته لكي يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 71، بعدما استقبل تمريرة من كريم حافظ، وسجل من الوضع منفرداً.