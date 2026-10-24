«الكونفدرالية الأفريقية»: الترجي الجرجيسي التونسي يودّع في مالي

ودّع فريق الترجي الجرجيسي التونسي منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، بالخسارة أمام نظيره ريال باماكو المالي، بنتيجة إجمالية في دور الـ32 من المسابقة 3 / 5.
ورغم نجاح الترجي الجرجيسي في التعادل خارج ملعبه، السبت، بنتيجة 2 / 2، فإن خسارته 1 / 3 في مباراة الذهاب قضت على آماله في التأهل بشكل كبير، ليصعد الفريق المالي إلى دور المجموعات.
وتملك الكرة التونسية ممثلاً ثانياً وهو الصفاقسي التونسي الذي يلعب لاحقاً السبت مع أفاد دجيكانو الإيفواري، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الصفاقسي 2 / 1.