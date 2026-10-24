«أبطال أفريقيا»: ركلات الترجيح تحمل الترجي التونسي إلى دور المجموعات

حجز فريق الترجي الرياضي التونسي بطاقة التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بفوزه على ضيفه السويحلي الليبي (3-1)، بركلات الترجيح اليوم (السبت)، في إياب دور الـ32 من المسابقة القارية الذي أُقيم بملعب حمادي العقربي «رادس» في العاصمة تونس، بعد التعادل (1-1) في مجموع نتيجة مباراتَي الذهاب والإياب.

وسجل عماد فرج هدفاً مبكراً في الدقيقة الثامنة، ليعادل بذلك نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها السويحلي (1-صفر)، ثم لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي شهدت تفوقاً تونسياً.

ويأمل الترجي في استمرار رحلته بالمسابقة الأفريقية التي يُعدّ من بين أبطالها التاريخيين، إذ حصد اللقب 4 مرات من قبل، آخرها عام 2019، وحل وصيفاً في 5 مناسبات أخرى، كان آخرها عام 2024، عندما خسر أمام الأهلي المصري في النهائي.

وشهدت مسابقات دور الـ32 من البطولة خروج حامل اللقب ماميلودي صن دوانز الجنوب أفريقي، الذي خسر أمام ويلييت الأنغولي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.