كوريا الشمالية تطرد رئيس البعثة الدبلوماسية السويسريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5345325-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
كوريا الشمالية تطرد رئيس البعثة الدبلوماسية السويسرية
علم كوريا الشمالية (رويترز)
أمرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية رئيس البعثة الدبلوماسية السويسرية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وفق وسائل إعلام رسمية، وذلك غداة تهديد بيونغ يانغ بإغلاق المكتب الذي افتُتح حديثاً رداً على العقوبات السويسرية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن «وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعلنت رئيس المكتب الدبلوماسي السويسري في كوريا الشمالية شخصاً غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة».
كوريا الشمالية تطرد رئيس البعثة الدبلوماسية السويسريةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5345325-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
كوريا الشمالية تطرد رئيس البعثة الدبلوماسية السويسرية
علم كوريا الشمالية (رويترز)
أمرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية رئيس البعثة الدبلوماسية السويسرية بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وفق وسائل إعلام رسمية، وذلك غداة تهديد بيونغ يانغ بإغلاق المكتب الذي افتُتح حديثاً رداً على العقوبات السويسرية.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن «وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أعلنت رئيس المكتب الدبلوماسي السويسري في كوريا الشمالية شخصاً غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة».
أستراليا وجزر سليمان توقعان معاهدة تحد من نفوذ الصينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5345323-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D8%B2%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
أستراليا وجزر سليمان توقعان معاهدة تحد من نفوذ الصين
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس وزراء جزر سليمان ماثيو والي بعد توقيع المعاهدة (إ.ب.أ)
وقّعت جزر سليمان وأستراليا، الأربعاء، معاهدة تنص على عدم إقامة أي قاعدة عسكرية أجنبية في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، في اتفاق يهدف إلى تحجيم نفوذ الصين في المنطقة.
ويزور رئيس وزراء جزر سليمان ماثيو والي، رفقة 15 وزيراً، أستراليا لإجراء محادثات تتناول قضايا الأمن والبنية التحتية والتعليم والصحة، إلى جانب التوقيع الرسمي على المعاهدة.
وجاء في بيان مشترك للبلدين أن المعاهدة «ستجعل أستراليا وجزر سليمان والمنطقة أكثر أمناً وازدهاراً».
وأضاف البيان: «ستعمل أستراليا وجزر سليمان على تعزيز أولوياتهما المشتركة في مجالات الاقتصاد والتنمية والأمن».
وأكد الاتفاق «القرار السيادي لجزر سليمان بعدم السماح بإقامة أي قاعدة عسكرية أو أمنية أجنبية على أراضيها، وضمان بقاء بنيتها التحتية الحساسة بمنأى عن العسكرة والتدخل الأجنبي».
ومنذ انتخابه في مايو (أيار)، يتبع والي سياسة مختلفة عن سلفه ماناسيه سوغافاري، الذي أقام علاقات وثيقة مع بكين.
ورداً على تقارير تحدثت عن إنهائه اتفاقاً أمنياً سرياً مع الصين، قال والي للصحافيين الأربعاء إن المناقشات مع بكين «لا تزال مستمرة»، مضيفاً أنه لا يستطيع الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وكانت وزارة الخارجية الصينية أكدت الثلاثاء أن علاقات بكين مع دول المحيط الهادئ ليست مسألة «تنافس جيوسياسي أو مواجهة بين تكتلات».
والاتفاق الأمني الذي أُبرم بين الصين وجزر سليمان في عام 2022، أثار مخاوف في أستراليا من احتمال أن يفتح المجال أمام حضور عسكري صيني دائم على بعد نحو 1600 كيلومتر من سواحلها، ما دفع كانبيرا إلى إبرام اتفاقات أمنية أو معاهدات مع خمس دول أخرى في جزر المحيط الهادئ.
ويُنظر إلى انتخاب والي على أنه فرصة أمام أستراليا لإبعاد احتمال أي وجود عسكري صيني في جزر سليمان، ما دام الاتفاق الجديد قائماً.
من جهته، انتقد سوغافاري، الذي أصبح زعيماً للمعارضة، الثلاثاء «الاستعجال» في إقرار المعاهدة مع أستراليا، معتبراً أن مصير الترتيب الأمني مع الصين لا يزال «غير واضح».
انطلاق مهمة «شنتشو-24» الفضائية الصينيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/5345322-%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%B4%D9%86%D8%AA%D8%B4%D9%88-24-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
صاروخ «لونغ مارش 2-إف» يحمل المركبة الفضائية«شنتشو-24» ينطلق باتجاه محطة الفضاء الصينية «تيانغونغ» (رويترز)
انطلق ثلاثة رواد فضاء، بينهم الباكستاني محمد زيشان علي، الأربعاء، إلى محطة الفضاء الصينية «تيانغونغ» ضمن مهمة «شنتشو-24»، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وأنفقت بكين مليارات الدولارات على برنامجها الفضائي، في إطار مساعيها لإرسال رواد فضاء إلى القمر قبل حلول عام 2030، ضمن سباق تخوضه أيضاً الولايات المتحدة من خلال برنامج «أرتميس».
وأقلع صاروخ «لونغ مارش 2-إف» عند الساعة 8:18 بالتوقيت المحلي (00:18 بتوقيت غرينتش) من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء غوبي في شمال غربي الصين، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الصيني.
وأعلنت وكالة الفضاء الصينية أن المركبة انفصلت بنجاح عن الصاروخ بعد نحو عشر دقائق من الإقلاع ودخلت المدار.
وقالت الوكالة إن عملية الإطلاق «تكلّلت بالنجاح الكامل»، مضيفة أن أفراد الطاقم يتمتعون بحالة جيدة.
ويتألف طاقم المهمة من قائد المركبة تانغ هونغبو، ومهندس الرحلة وو يي، والباكستاني محمد زيشان علي.
وأصبح علي، الطيار في سلاح الجو الباكستاني والمسؤول عن الأنشطة العلمية والبحثية خلال المهمة، أول رائد فضاء أجنبي يصعد إلى محطة «تيانغونغ» الصينية.
وانضم علي إلى رحلة مدارية قصيرة يُتوقع أن تستمر نحو خمسة أيام، قبل أن يعود إلى الأرض على متن المركبة الفضائية «شنتشو-23»، التي التحمت بمحطة «تيانغونغ» في مايو (أيار).
وقالت وكالة الفضاء الباكستانية إن علي سيجري عدة تجارب في المدار، تشمل زراعة الطحالب الدقيقة بوصفها مصدراً محتملاً للغذاء والأكسجين في المهمات الفضائية المستقبلية، واختبار تأثير الرحلات الفضائية على بذور الكينوا.
ويقود الطاقم الموجود حالياً على متن محطة «تيانغونغ» الفضائية تشو يانغتشو (40 عاماً)، إلى جانب لاي كا-يينغ وتشانغ تشي يوان، البالغين أيضاً 40 عاماً.
وتُعد لاي أول رائدة فضاء من هونغ كونغ والمرأة الوحيدة الموجودة حالياً على متن المحطة الفضائية.
وبعد وصول الطاقم الجديد إلى «تيانغونغ»، سيعود علي إلى الأرض رفقة لاي وتشانغ، على أن يبقى تشو لاستكمال أول إقامة صينية كاملة لمدة عام في الفضاء.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أشاد بالمهمة، معتبراً أنها تعكس «الثقة الاستثنائية والاحترام المتبادل والأخوّة الراسخة» بين البلدين.
وقال إن «الصداقة بين باكستان والصين تتجاوز قمم الهيمالايا في رحلتها إلى الفضاء الخارجي».