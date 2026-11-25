رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيس وزراء جزر سليمان ماثيو والي بعد توقيع المعاهدة (إ.ب.أ)

وقّعت جزر سليمان وأستراليا، الأربعاء، معاهدة تنص على عدم إقامة أي قاعدة عسكرية أجنبية في الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، في اتفاق يهدف إلى تحجيم نفوذ الصين في المنطقة.

ويزور رئيس وزراء جزر سليمان ماثيو والي، رفقة 15 وزيراً، أستراليا لإجراء محادثات تتناول قضايا الأمن والبنية التحتية والتعليم والصحة، إلى جانب التوقيع الرسمي على المعاهدة.

وجاء في بيان مشترك للبلدين أن المعاهدة «ستجعل أستراليا وجزر سليمان والمنطقة أكثر أمناً وازدهاراً».

وأضاف البيان: «ستعمل أستراليا وجزر سليمان على تعزيز أولوياتهما المشتركة في مجالات الاقتصاد والتنمية والأمن».

وأكد الاتفاق «القرار السيادي لجزر سليمان بعدم السماح بإقامة أي قاعدة عسكرية أو أمنية أجنبية على أراضيها، وضمان بقاء بنيتها التحتية الحساسة بمنأى عن العسكرة والتدخل الأجنبي».

ومنذ انتخابه في مايو (أيار)، يتبع والي سياسة مختلفة عن سلفه ماناسيه سوغافاري، الذي أقام علاقات وثيقة مع بكين.

ورداً على تقارير تحدثت عن إنهائه اتفاقاً أمنياً سرياً مع الصين، قال والي للصحافيين الأربعاء إن المناقشات مع بكين «لا تزال مستمرة»، مضيفاً أنه لا يستطيع الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أكدت الثلاثاء أن علاقات بكين مع دول المحيط الهادئ ليست مسألة «تنافس جيوسياسي أو مواجهة بين تكتلات».

والاتفاق الأمني الذي أُبرم بين الصين وجزر سليمان في عام 2022، أثار مخاوف في أستراليا من احتمال أن يفتح المجال أمام حضور عسكري صيني دائم على بعد نحو 1600 كيلومتر من سواحلها، ما دفع كانبيرا إلى إبرام اتفاقات أمنية أو معاهدات مع خمس دول أخرى في جزر المحيط الهادئ.

ويُنظر إلى انتخاب والي على أنه فرصة أمام أستراليا لإبعاد احتمال أي وجود عسكري صيني في جزر سليمان، ما دام الاتفاق الجديد قائماً.

من جهته، انتقد سوغافاري، الذي أصبح زعيماً للمعارضة، الثلاثاء «الاستعجال» في إقرار المعاهدة مع أستراليا، معتبراً أن مصير الترتيب الأمني مع الصين لا يزال «غير واضح».