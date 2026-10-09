التونسي معلول أغلى المدربين في تاريخ «الدوري الجزائري»

تصدّر نبيل معلول، المدير الفني لنادي شباب بلوزداد، قائمة أعلى المدربين أجراً في الدوري الجزائري لكرة القدم، ضِمن تصنيف شهد وجود 3 مدربين تونسيين ضِمن الخمسة الأوائل.

وكشفت تقارير صحافية، الجمعة، أن معلول، الذي يرتبط بشباب بلوزداد لموسم واحد، يتلقى راتباً شهرياً يصل إلى 65 ألف يورو، مما يجعله صاحب الرقم القياسي لأغلى مدرب في تاريخ الدوري الجزائري، متجاوزاً بذلك الرقم المسجل باسم الألماني جوزيف زينباور، المدير الفني السابق لنادي شبيبة القبائل، الذي كان يتقاضى باحتساب رواتب أعضاء جهازه المُعاون، ما مجموعه 60 ألف يورو شهرياً.

وأوضح المصدر نفسه أن رواتب أعضاء الجهاز الفني لنادي شباب بلوزداد، بمن فيهم معلول، إضافة إلى المدرب المساعد الأول، ومدربين اثنين للياقة البدنية، ومحلل الفيديو، ومدرب حراس المرمى، تتجاوز 100 ألف يورو شهرياً، وهو رقم قياسي آخر في الدوري الجزائري.

كان معلول يتقاضى 45 ألف يورو شهرياً، خلال تجربته مع نادي اتحاد الجزائر قبل سنتين التي انتهت بإقالته بعد 7 أشهر بسبب تذبذب نتائج الفريق.

وجاء السنغالي لمين ندياي، المدير الفني لنادي اتحاد الجزائر، في المركز الثاني لقائمة أغلى المدربين براتب شهري يصل إلى نحو 45 ألف يورو، بزيادة 20 ألف يورو شهرياً عن الموسم الماضي، الذي تُوّج فيه الفريق تحت قيادته بكأس الكونفدرالية وكأس الجزائر.

ويحتل الجزائري المغترب كريم بلحوسين، مدرب نادي شبيبة القبائل، الحديث العهد بالبطولة المحلية، المركز الثالث براتب شهري يصل إلى 40 ألف يورو، متقدماً على التونسي خالد بن يحيى، مدرب نادي مولودية الجزائر حامل لقب الدوري، الذي يتقاضى قرابة 30 ألف أورو شهرياً.