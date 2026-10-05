زلاتكو: أرُيد بدء رحلتي مع الإمارات بلقب خليجي 27... والنهائي «أسهل مباراة»

وصف الكرواتي زلاتكو داليتش، مدرب المنتخب الإماراتي، مواجهة السعودية في نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27» بأنها ستكون «أسهل مباراة» لفريقه بوصفها المحطة الأخيرة في البطولة، متمنياً أن يستمتع اللاعبون والجماهير بأجواء اللقاء.
وقال داليتش، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق النهائي: «غداً ستكون أسهل مباراة لأنها النهائي، وأتمنى من اللاعبين والجمهور الاستمتاع بها. سنواجه أحد أقوى منتخبات البطولة وأمام جماهيره، وأعلم أن المنتخب السعودي يملك فريقاً قوياً ومدرباً قوياً، وإن شاء الله نقدم أفضل مستوى لدينا».
ويلتقي المنتخب الإماراتي نظيره السعودي مساء الثلاثاء في المباراة النهائية لـ«خليجي 27»، بعدما بلغ «الأبيض» محطة الحسم إثر تصدره المجموعة الثانية بسبع نقاط، قبل أن يتجاوز عُمان بهدف دون مقابل في الدور نصف النهائي، فيما وصل «الأخضر» إلى النهائي بعد تخطي قطر بركلات الترجيح.
وتوقف داليتش عند خطورة المنتخب السعودي في الكرات الثابتة، مشيراً إلى أنها ستكون من الجوانب التي يتعين على لاعبيه التعامل معها بحذر، وقال: «الكرات الثابتة نقطة مهمة لكل منتخب، لكن لم يكن لدينا الوقت الكافي للعمل عليها. سنواجه فريقاً يجيدها، ويجب علينا الدفاع أمامها بشكل جيد».
وأبدى المدرب الكرواتي سعادته بالدعم الذي حظي به منذ توليه قيادة المنتخب الإماراتي، مضيفاً: «أنا سعيد بالدعم الذي يقدمه لي الجمهور الإماراتي. الإمارات بلد جميل وعزيز على قلبي، وهي بمثابة بلدي، ولذلك يجب عليّ تقديم كل ما لدي».
وأكد داليتش أنه يتطلع إلى استثمار خبرته الدولية في قيادة «الأبيض» نحو اللقب، وقال: «أملك تسع سنوات من الخبرة في كرة القدم الدولية، وهدفي تحقيق أفضل شيء ممكن للمنتخب. أفضل بداية لذلك ستكون في النهائي، وسأحاول تقديم كل خبرتي للاعبين، وأريد أن أبدأ هذه الرحلة بالانتصار بالبطولة».
من جانبه، أكد خالد عيسى، حارس المنتخب الإماراتي، أن المواجهة تحمل طابعاً خليجياً خاصاً، وقال: «شكراً للشعب السعودي على حفاوة الاستقبال. المباراة ستكون ندية وبطابع خليجي بحت، وإن شاء الله تكون مباراة ممتازة».
وأبدى عيسى تفاؤله بما قدمه المنتخب منذ تولي داليتش المهمة، قائلاً: «أصبحت لدينا هوية للفريق، وأعتقد أن المستقبل مبشر بالخير مع المدرب زلاتكو. حققنا معه نتائج مرضية رغم أنه لم يكمل شهراً مع الفريق، وأصبح لدينا شكل واضح وتنوع في أسلوب اللعب».