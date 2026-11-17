دشّنت السعودية في تونس، الاثنين، حزمة مشاريع وبرامج طبية تطوعية عبر «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، تضمنت افتتاح مركز متكامل لغسيل الكلى بطاقة 15 ألف جلسة سنوياً، وإطلاق برنامج «مبصرون» لزراعة القرنية في أولى محطاته الدولية، ومشاريع متخصصة في جراحات القلب والأوعية الدموية وزراعة القوقعة والتمكين الاقتصادي.

وجرت مراسم التدشين بمقر سفارة السعودية في العاصمة تونس، بحضور الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، والمهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية، وسفير المملكة محمد البريثن، وأعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الإنسانية العربية والدولية ووسائل الإعلام.

وشملت حزمة المشاريع التطوعية الجديدة، التي دشّنها الدكتور الربيعة، افتتاح مركز الكلى بمستشفى شارل نيكول الجامعي، الذي يضم 10 أجهزة حديثة لغسيل الكلى، و10 أسرّة، ومحطة متكاملة لتنقية ومعالجة المياه بطاقة تشغيلية تصل إلى 15 ألف جلسة غسيل سنوياً، يرافقه برنامج لتدريب 50 كادراً طبياً محلياً على تشغيل الأجهزة الحديثة.

كما جرى إطلاق برنامج «مبصرون التطوعي السعودي» لزراعة القرنية لإجراء 20 عملية متخصصة؛ حيث ينطلق البرنامج من تونس في مرحلته الأولى، ليشمل دولاً أخرى لاحقاً.

وينفذ المركز برنامجَي «نبض السعودية التطوعي» لجراحة القلب والقسطرة للأطفال في مستشفى الرابطة، يستفيد منه 50 طفلاً، و«سمع السعودية التطوعي» لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي، يستفيد منه 40 طفلاً، مع تدريب وتأهيل 80 فرداً من ذويهم، فضلاً عن مشروع طبي تطوعي لجراحة الأوعية الدموية يستفيد منه 50 مريضاً، وآخر تنموي للتمكين الاقتصادي للمرأة، يمتد أثره إلى 20 مستفيدة بشكل مباشر، و120 فرداً بصورة غير مباشرة.

الدكتور عبد الله الربيعة خلال إلقائه كلمة في حفل التدشين (واس)

وأكّد الدكتور الربيعة، خلال حفل التدشين، على ما يجمع السعودية وتونس من روابط أخوة راسخة وعلاقات تعاون تتجدد شواهدها في ميادين التنمية والعمل الإنساني لخدمة الإنسان وتعزيز فرص الحياة الكريمة.

وأوضح أن السعودية دأبت منذ تأسيسها على وضع الإنسان في قلب رسالتها، مضيفاً أن المركز تأسس بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومتابعة حثيثة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ليحمل هذه الرسالة إلى 113 دولة، عبر 4 آلاف و530 مشروعاً، بقيمة تجاوزت 8 مليارات و644 مليون دولار، بالشراكة مع 362 شريكاً.

وبيّن الربيعة أن التعاون مع تونس يتجاوز العمل المؤسسي إلى شراكة إنسانية تتكامل فيها الخبرات، لافتاً إلى تنفيذ مشروعين تطوعيين لزراعة القوقعة العام الماضي في تونس العاصمة والمنستير وصفاقس.

من جانبه، قال نائب وزير الخارجية السعودي، خلال الحفل: «نلتقي اليوم على صفحة مضيئة من العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة وتونس، يكتبها العمل الإنساني بلغة تفهمها الشعوب كلها، فهو ركيزة أصيلة في السياسة الخارجية للمملكة التي غدت من أكبر الدول المانحة في العالم، بما يربو على 547 مليار ريال، استفادت منها 175 دولة».

وأكد الخريجي أن «تدشين هذه المشاريع هو تأكيد للتنسيق الوثيق بين وزارة الخارجية والمركز، وتجسيد للشراكة التي نعتز بها مع المؤسسات التونسية ليشعر الإنسان بأثرها في حياته».

المهندس وليد الخريجي خلال لقائه وزير الخارجية التونسي (واس)

ولاحقاً، بحث المهندس وليد الخريجي مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، في لقاء ثنائي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين، وناقشا التطورات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

كما التقى المهندس وليد الخريجي، محمّد بن عيّاد كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين والشعبين، واستعرضا أبرز المشاريع التنموية السعودية في تونس التي جرى تدشينها، والتطورات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.