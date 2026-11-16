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العالم العربي الخليج

من قيادة «الجوية» إلى رئاسة الأركان… الرويلي يقود «القوات المشتركة»

الفريق الأول الركن فياض الرويلي (الدفاع السعودية)
الفريق الأول الركن فياض الرويلي (الدفاع السعودية)
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من قيادة «الجوية» إلى رئاسة الأركان… الرويلي يقود «القوات المشتركة»

الفريق الأول الركن فياض الرويلي (الدفاع السعودية)
الفريق الأول الركن فياض الرويلي (الدفاع السعودية)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، الاثنين، أمراً ملكياً بتكليف الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة بالإضافة إلى عمله، وجاء الأمر الملكي بناءً على ما عرضه الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع.

ويمتلك الفريق الرويلي، الذي وُلد في 27 أبريل (نيسان) 1958، مسيرة عسكرية تمتد لعقود في القوات المسلحة السعودية، تدرّج خلالها في عدد من المواقع القيادية، قبل أن يتولى رئاسة هيئة الأركان العامة عام 2018، ويُكلّف بعمل قائد القوات المشتركة، إضافةً إلى مهامه الحالية.

بدأ الرويلي مسيرته العسكرية بعد التحاقه بكلية الملك فيصل الجوية، التي تخرج فيها برتبة ملازم أول طيار، قبل ابتعاثه إلى الولايات المتحدة لاستكمال تدريبات الطيران، حيث حصل على مؤهلات متقدمة، بينها ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان، وحاز المركز الأول وسيف الشرف، وماجستير الدراسات الاستراتيجية من جامعة القوات الجوية الأميركية.

وتدرج في المناصب داخل القوات الجوية الملكية السعودية، فعمل قائداً لسرب، ثم قائداً لجناح، ومساعداً لقائد قاعدة الطائف الجوية، قبل أن يتولى قيادة قاعدة الملك فهد الجوية في القطاع الغربي.

وفي مايو (أيار) 2013، صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات الجوية الملكية السعودية، ثم عُيّن نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة عام 2014.

وفي فبراير (شباط) 2018، صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، وهو المنصب الذي يشغله حتى الآن. كما نال وسام الامتياز العسكري من الرئيس الباكستاني، وتولى رئاسة وفد المملكة في اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي.

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خادم الحرمين الشريفين السعودية

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السعودية تبحث مع قطر ومصر جهود خفض التصعيد في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن والدكتور بدر عبد العاطي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن والدكتور بدر عبد العاطي (الشرق الأوسط)
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السعودية تبحث مع قطر ومصر جهود خفض التصعيد في المنطقة

الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن والدكتور بدر عبد العاطي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان والشيخ محمد بن عبد الرحمن والدكتور بدر عبد العاطي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، ونظيره المصري الدكتور بدر عبد العاطي، التطورات الإقليمية الراهنة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الأمير فيصل بن فرحان بالشيخ محمد بن عبد الرحمن والدكتور عبد العاطي، لمناقشة آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة بشأنها.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان والدكتور عبد العاطي أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، ودعم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد، بما يسهم في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة.

كما استعرض الجانبان، خلال الاتصال، العلاقات الثنائية بين الرياض والقاهرة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

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العالم العربي الخليج

من قيادة «الجوية» إلى رئاسة الأركان… الرويلي يقود «القوات المشتركة»

الفريق الأول الركن فياض الرويلي (الدفاع السعودية)
الفريق الأول الركن فياض الرويلي (الدفاع السعودية)
TT
TT

من قيادة «الجوية» إلى رئاسة الأركان… الرويلي يقود «القوات المشتركة»

الفريق الأول الركن فياض الرويلي (الدفاع السعودية)
الفريق الأول الركن فياض الرويلي (الدفاع السعودية)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، الاثنين، أمراً ملكياً بتكليف الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة بالإضافة إلى عمله، وجاء الأمر الملكي بناءً على ما عرضه الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع.

ويمتلك الفريق الرويلي، الذي وُلد في 27 أبريل (نيسان) 1958، مسيرة عسكرية تمتد لعقود في القوات المسلحة السعودية، تدرّج خلالها في عدد من المواقع القيادية، قبل أن يتولى رئاسة هيئة الأركان العامة عام 2018، ويُكلّف بعمل قائد القوات المشتركة، إضافةً إلى مهامه الحالية.

بدأ الرويلي مسيرته العسكرية بعد التحاقه بكلية الملك فيصل الجوية، التي تخرج فيها برتبة ملازم أول طيار، قبل ابتعاثه إلى الولايات المتحدة لاستكمال تدريبات الطيران، حيث حصل على مؤهلات متقدمة، بينها ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان، وحاز المركز الأول وسيف الشرف، وماجستير الدراسات الاستراتيجية من جامعة القوات الجوية الأميركية.

وتدرج في المناصب داخل القوات الجوية الملكية السعودية، فعمل قائداً لسرب، ثم قائداً لجناح، ومساعداً لقائد قاعدة الطائف الجوية، قبل أن يتولى قيادة قاعدة الملك فهد الجوية في القطاع الغربي.

وفي مايو (أيار) 2013، صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات الجوية الملكية السعودية، ثم عُيّن نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة عام 2014.

وفي فبراير (شباط) 2018، صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، وهو المنصب الذي يشغله حتى الآن. كما نال وسام الامتياز العسكري من الرئيس الباكستاني، وتولى رئاسة وفد المملكة في اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي.

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خادم الحرمين الشريفين السعودية
العالم العربي الخليج

اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض

اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)
اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)
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اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض

اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)
اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض (الدفاع السعودية)

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية ودمَّرت، الاثنين، طائرتين مُسيَّرتين في منطقة مكة المكرمة والرياض، في تكرار لاستهداف المقدسات واستفزاز مشاعر المسلمين.

وأعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف، (الاثنين)، اعتراض وتدمير مسيّرتين حوثيتين بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

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