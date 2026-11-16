من قيادة «الجوية» إلى رئاسة الأركان… الرويلي يقود «القوات المشتركة»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، الاثنين، أمراً ملكياً بتكليف الفريق الأول الركن فياض الرويلي، رئيس هيئة الأركان العامة، بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة بالإضافة إلى عمله، وجاء الأمر الملكي بناءً على ما عرضه الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع.

ويمتلك الفريق الرويلي، الذي وُلد في 27 أبريل (نيسان) 1958، مسيرة عسكرية تمتد لعقود في القوات المسلحة السعودية، تدرّج خلالها في عدد من المواقع القيادية، قبل أن يتولى رئاسة هيئة الأركان العامة عام 2018، ويُكلّف بعمل قائد القوات المشتركة، إضافةً إلى مهامه الحالية.

بدأ الرويلي مسيرته العسكرية بعد التحاقه بكلية الملك فيصل الجوية، التي تخرج فيها برتبة ملازم أول طيار، قبل ابتعاثه إلى الولايات المتحدة لاستكمال تدريبات الطيران، حيث حصل على مؤهلات متقدمة، بينها ماجستير العلوم العسكرية من كلية القيادة والأركان، وحاز المركز الأول وسيف الشرف، وماجستير الدراسات الاستراتيجية من جامعة القوات الجوية الأميركية.

وتدرج في المناصب داخل القوات الجوية الملكية السعودية، فعمل قائداً لسرب، ثم قائداً لجناح، ومساعداً لقائد قاعدة الطائف الجوية، قبل أن يتولى قيادة قاعدة الملك فهد الجوية في القطاع الغربي.

وفي مايو (أيار) 2013، صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات الجوية الملكية السعودية، ثم عُيّن نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة عام 2014.

وفي فبراير (شباط) 2018، صدر أمر ملكي بترقيته إلى رتبة فريق أول ركن وتعيينه رئيساً لهيئة الأركان العامة، وهو المنصب الذي يشغله حتى الآن. كما نال وسام الامتياز العسكري من الرئيس الباكستاني، وتولى رئاسة وفد المملكة في اجتماعات اللجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي.