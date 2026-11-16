قطر تواجه كوريا الجنوبية ودياً... فهل يرحل لوبيتيغي؟

يتطلع المنتخب القطري لكرة القدم إلى استعادة توازنه عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي، الثلاثاء، على استاد عبد الله بن خليفة بالعاصمة الدوحة، في ثاني مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبل المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، في ظل تقارير صحافية تتحدث عن اقتراب رحيله عن تدريب المنتخب القطري، واحتمال أن تكون مواجهة كوريا الجنوبية الأخيرة له على رأس الجهاز الفني.

ويسعى المنتخب القطري إلى تجاوز آثار خسارته أمام أستراليا بثلاثة أهداف دون رد، يوم الجمعة الماضي، في مباراة شهدت أداءً متواضعاً من أصحاب الأرض، خصوصاً خلال الشوط الأول الذي استقبل فيه الفريق الأهداف الثلاثة.

وسجل أهداف المنتخب الأسترالي رايلي ماكغري وكوسيني ينجي ونيستوري إيرانكوندا في الدقائق 5 و32 و40 على الترتيب، مستفيدين من الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها لاعبو المنتخب القطري، وعدم قدرتهم على التعامل مع سرعة التحولات الهجومية للمنافس.

ورغم التغييرات الستة التي أجراها لوبيتيغي خلال الشوط الثاني، فإن المنتخب القطري لم يتمكن من تقليص الفارق، ليخرج بخسارة أثارت المزيد من التساؤلات بشأن مستواه الفني ومدى قدرته على المنافسة أمام المنتخبات الآسيوية الكبرى.

وتضاعف الخسارة الأخيرة الضغوط على المدرب الإسباني الذي يسعى إلى تصحيح الأخطاء الدفاعية، وتحسين الأداء الهجومي، بعدما عانى فريقه من صعوبات واضحة في بناء الهجمات وخلق الفرص خلال مواجهة أستراليا.

وخاض المنتخب القطري تدريبه الرئيسي على ملاعب جامعة قطر، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة السابقة، إلى جانب تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً لمواجهة المنتخب الكوري.

ومن المقرر أن يختتم الفريق استعداداته، مساء الاثنين، وسط توقعات بإجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية، ومنح الفرصة لبعض العناصر التي لم تشارك بصورة كبيرة في المباراة الماضية.

وكان لوبيتيغي قد استدعى 28 لاعباً لخوض وديتي أستراليا وكوريا الجنوبية، من بينهم أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس، إلى جانب عدد من العناصر الشابة التي يسعى الجهاز الفني إلى تقييم مستوياتها قبل الاستحقاقات المقبلة.

في المقابل، يتطلع المنتخب الكوري الجنوبي إلى استعادة توازنه أيضاً، بعدما خسر أمام نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، يوم الجمعة الماضي، في مباراة ودية أقيمت بالدوحة.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة بالنسبة للمنتخبين، في ظل سعي كل منهما إلى تصحيح الأخطاء والخروج بنتيجة إيجابية قبل انتهاء فترة التوقف الدولي.

وعلى صعيد مستقبل الجهاز الفني للمنتخب القطري، أشارت تقارير صحافية إسبانية إلى احتمال انتهاء مشوار لوبيتيغي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار عقده حتى أبريل (نيسان) 2027.

كما تحدثت تقارير محلية عن إمكانية أن تكون مواجهة كوريا الجنوبية الأخيرة للمدرب الإسباني، في ظل حالة عدم الرضا عن النتائج الأخيرة، إلا أن الاتحاد القطري لكرة القدم لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن رحيله أو إجراء تغييرات على الجهاز الفني.

وكان لوبيتيغي قد تولى تدريب المنتخب القطري في عام 2025، وقاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، قبل أن يودع الفريق البطولة من دور المجموعات.

وتشكل مواجهة كوريا الجنوبية اختباراً جديداً للمدرب الإسباني ولاعبيه، وسط تطلعات جماهيرية إلى ظهور المنتخب القطري بمستوى أفضل، واستعادة الثقة بعد الهزيمة أمام أستراليا، بصرف النظر عن التطورات المرتقبة بشأن مستقبل الجهاز الفني.