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قطر تواجه كوريا الجنوبية ودياً... فهل يرحل لوبيتيغي؟

مستقبل جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر على المحك (رويترز)
مستقبل جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر على المحك (رويترز)
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قطر تواجه كوريا الجنوبية ودياً... فهل يرحل لوبيتيغي؟

مستقبل جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر على المحك (رويترز)
مستقبل جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر على المحك (رويترز)

يتطلع المنتخب القطري لكرة القدم إلى استعادة توازنه عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي، الثلاثاء، على استاد عبد الله بن خليفة بالعاصمة الدوحة، في ثاني مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبل المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، في ظل تقارير صحافية تتحدث عن اقتراب رحيله عن تدريب المنتخب القطري، واحتمال أن تكون مواجهة كوريا الجنوبية الأخيرة له على رأس الجهاز الفني.

ويسعى المنتخب القطري إلى تجاوز آثار خسارته أمام أستراليا بثلاثة أهداف دون رد، يوم الجمعة الماضي، في مباراة شهدت أداءً متواضعاً من أصحاب الأرض، خصوصاً خلال الشوط الأول الذي استقبل فيه الفريق الأهداف الثلاثة.

وسجل أهداف المنتخب الأسترالي رايلي ماكغري وكوسيني ينجي ونيستوري إيرانكوندا في الدقائق 5 و32 و40 على الترتيب، مستفيدين من الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها لاعبو المنتخب القطري، وعدم قدرتهم على التعامل مع سرعة التحولات الهجومية للمنافس.

ورغم التغييرات الستة التي أجراها لوبيتيغي خلال الشوط الثاني، فإن المنتخب القطري لم يتمكن من تقليص الفارق، ليخرج بخسارة أثارت المزيد من التساؤلات بشأن مستواه الفني ومدى قدرته على المنافسة أمام المنتخبات الآسيوية الكبرى.

وتضاعف الخسارة الأخيرة الضغوط على المدرب الإسباني الذي يسعى إلى تصحيح الأخطاء الدفاعية، وتحسين الأداء الهجومي، بعدما عانى فريقه من صعوبات واضحة في بناء الهجمات وخلق الفرص خلال مواجهة أستراليا.

وخاض المنتخب القطري تدريبه الرئيسي على ملاعب جامعة قطر، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة السابقة، إلى جانب تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً لمواجهة المنتخب الكوري.

ومن المقرر أن يختتم الفريق استعداداته، مساء الاثنين، وسط توقعات بإجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية، ومنح الفرصة لبعض العناصر التي لم تشارك بصورة كبيرة في المباراة الماضية.

وكان لوبيتيغي قد استدعى 28 لاعباً لخوض وديتي أستراليا وكوريا الجنوبية، من بينهم أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس، إلى جانب عدد من العناصر الشابة التي يسعى الجهاز الفني إلى تقييم مستوياتها قبل الاستحقاقات المقبلة.

في المقابل، يتطلع المنتخب الكوري الجنوبي إلى استعادة توازنه أيضاً، بعدما خسر أمام نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، يوم الجمعة الماضي، في مباراة ودية أقيمت بالدوحة.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة بالنسبة للمنتخبين، في ظل سعي كل منهما إلى تصحيح الأخطاء والخروج بنتيجة إيجابية قبل انتهاء فترة التوقف الدولي.

وعلى صعيد مستقبل الجهاز الفني للمنتخب القطري، أشارت تقارير صحافية إسبانية إلى احتمال انتهاء مشوار لوبيتيغي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار عقده حتى أبريل (نيسان) 2027.

كما تحدثت تقارير محلية عن إمكانية أن تكون مواجهة كوريا الجنوبية الأخيرة للمدرب الإسباني، في ظل حالة عدم الرضا عن النتائج الأخيرة، إلا أن الاتحاد القطري لكرة القدم لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن رحيله أو إجراء تغييرات على الجهاز الفني.

وكان لوبيتيغي قد تولى تدريب المنتخب القطري في عام 2025، وقاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، قبل أن يودع الفريق البطولة من دور المجموعات.

وتشكل مواجهة كوريا الجنوبية اختباراً جديداً للمدرب الإسباني ولاعبيه، وسط تطلعات جماهيرية إلى ظهور المنتخب القطري بمستوى أفضل، واستعادة الثقة بعد الهزيمة أمام أستراليا، بصرف النظر عن التطورات المرتقبة بشأن مستقبل الجهاز الفني.

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الرياضة رياضة عربية

قطر تواجه كوريا الجنوبية ودياً... فهل يرحل لوبيتيغي؟

مستقبل جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر على المحك (رويترز)
مستقبل جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر على المحك (رويترز)
TT
TT

قطر تواجه كوريا الجنوبية ودياً... فهل يرحل لوبيتيغي؟

مستقبل جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر على المحك (رويترز)
مستقبل جولين لوبيتيغي مدرب منتخب قطر على المحك (رويترز)

يتطلع المنتخب القطري لكرة القدم إلى استعادة توازنه عندما يواجه نظيره الكوري الجنوبي، الثلاثاء، على استاد عبد الله بن خليفة بالعاصمة الدوحة، في ثاني مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وتنطلق المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبل المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي، في ظل تقارير صحافية تتحدث عن اقتراب رحيله عن تدريب المنتخب القطري، واحتمال أن تكون مواجهة كوريا الجنوبية الأخيرة له على رأس الجهاز الفني.

ويسعى المنتخب القطري إلى تجاوز آثار خسارته أمام أستراليا بثلاثة أهداف دون رد، يوم الجمعة الماضي، في مباراة شهدت أداءً متواضعاً من أصحاب الأرض، خصوصاً خلال الشوط الأول الذي استقبل فيه الفريق الأهداف الثلاثة.

وسجل أهداف المنتخب الأسترالي رايلي ماكغري وكوسيني ينجي ونيستوري إيرانكوندا في الدقائق 5 و32 و40 على الترتيب، مستفيدين من الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها لاعبو المنتخب القطري، وعدم قدرتهم على التعامل مع سرعة التحولات الهجومية للمنافس.

ورغم التغييرات الستة التي أجراها لوبيتيغي خلال الشوط الثاني، فإن المنتخب القطري لم يتمكن من تقليص الفارق، ليخرج بخسارة أثارت المزيد من التساؤلات بشأن مستواه الفني ومدى قدرته على المنافسة أمام المنتخبات الآسيوية الكبرى.

وتضاعف الخسارة الأخيرة الضغوط على المدرب الإسباني الذي يسعى إلى تصحيح الأخطاء الدفاعية، وتحسين الأداء الهجومي، بعدما عانى فريقه من صعوبات واضحة في بناء الهجمات وخلق الفرص خلال مواجهة أستراليا.

وخاض المنتخب القطري تدريبه الرئيسي على ملاعب جامعة قطر، حيث ركز الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية وتصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة السابقة، إلى جانب تجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً لمواجهة المنتخب الكوري.

ومن المقرر أن يختتم الفريق استعداداته، مساء الاثنين، وسط توقعات بإجراء تغييرات على التشكيلة الأساسية، ومنح الفرصة لبعض العناصر التي لم تشارك بصورة كبيرة في المباراة الماضية.

وكان لوبيتيغي قد استدعى 28 لاعباً لخوض وديتي أستراليا وكوريا الجنوبية، من بينهم أكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس، إلى جانب عدد من العناصر الشابة التي يسعى الجهاز الفني إلى تقييم مستوياتها قبل الاستحقاقات المقبلة.

في المقابل، يتطلع المنتخب الكوري الجنوبي إلى استعادة توازنه أيضاً، بعدما خسر أمام نظيره السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، يوم الجمعة الماضي، في مباراة ودية أقيمت بالدوحة.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة بالنسبة للمنتخبين، في ظل سعي كل منهما إلى تصحيح الأخطاء والخروج بنتيجة إيجابية قبل انتهاء فترة التوقف الدولي.

وعلى صعيد مستقبل الجهاز الفني للمنتخب القطري، أشارت تقارير صحافية إسبانية إلى احتمال انتهاء مشوار لوبيتيغي مع الفريق خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار عقده حتى أبريل (نيسان) 2027.

كما تحدثت تقارير محلية عن إمكانية أن تكون مواجهة كوريا الجنوبية الأخيرة للمدرب الإسباني، في ظل حالة عدم الرضا عن النتائج الأخيرة، إلا أن الاتحاد القطري لكرة القدم لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن رحيله أو إجراء تغييرات على الجهاز الفني.

وكان لوبيتيغي قد تولى تدريب المنتخب القطري في عام 2025، وقاده للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، قبل أن يودع الفريق البطولة من دور المجموعات.

وتشكل مواجهة كوريا الجنوبية اختباراً جديداً للمدرب الإسباني ولاعبيه، وسط تطلعات جماهيرية إلى ظهور المنتخب القطري بمستوى أفضل، واستعادة الثقة بعد الهزيمة أمام أستراليا، بصرف النظر عن التطورات المرتقبة بشأن مستقبل الجهاز الفني.

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«وساطة قطرية» تقود إلى توافق بشأن أزمة الأولمبية اللبنانية

وزارة الشباب والرياضة اللبنانية تعلن التوصل لتوافق بشأن أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية (وزارة الشباب والرياضة اللبنانية)
وزارة الشباب والرياضة اللبنانية تعلن التوصل لتوافق بشأن أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية (وزارة الشباب والرياضة اللبنانية)
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TT

«وساطة قطرية» تقود إلى توافق بشأن أزمة الأولمبية اللبنانية

وزارة الشباب والرياضة اللبنانية تعلن التوصل لتوافق بشأن أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية (وزارة الشباب والرياضة اللبنانية)
وزارة الشباب والرياضة اللبنانية تعلن التوصل لتوافق بشأن أزمة اللجنة الأولمبية اللبنانية (وزارة الشباب والرياضة اللبنانية)

أعلنت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، الاثنين، التوصل إلى توافق بشأن الأزمة المستمرة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية منذ عام 2022، في إطار وساطة قطرية قالت إنها بادرت إلى إطلاقها قبل نحو شهرين، مشيدة بالجهود التي بذلها الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لدعم المساعي التوافقية.

وأكدت الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن جهودها لمعالجة الأزمة تعود إلى فبراير (شباط) 2025، إذ بادرت إلى إطلاق محاولات متكررة للتسوية، والاستعانة بوساطات وجهود من جهات وشخصيات رياضية مختلفة، وصولاً إلى التوافق الحالي في إطار الوساطة القطرية.

وأوضحت أن تحركاتها جاءت انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والقانونية في حماية الرياضة اللبنانية وصون انتظام مؤسساتها، وفي ظل احترام استقلالية الحركة الأولمبية وميثاقها، وحرصها على تعزيز التعاون مع المؤسسات الرياضية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي.

وشددت الوزارة على أنها سعت إلى رعاية حوار مسؤول بين الأطراف المعنية بالأزمة داخل اللجنة الأولمبية اللبنانية، بهدف الوصول إلى توافق يتجاوز جميع الخلافات، ويفتح الطريق أمام إعادة تكوين اللجنة الأولمبية وفق أسس ديمقراطية وشفافة، استناداً إلى المراسيم المرعية الإجراء، وإلى شرعة اللجنة الأولمبية الدولية، بما يعيد الاعتبار إلى وحدة اللجنة ويعزز التعاون مع المؤسسات الرياضية الدولية.

وأكد البيان أن الوزارة تدرك أن ما كان ولا يزال يرافق الأزمة الرياضية، وإن بدا في ظاهره خلافاً رياضياً، فإنه في جوهره يتجاوز ذلك إلى خلاف آخر، أو التدخل في استقلالية الحركة الأولمبية والاتحادات الرياضية، بما يمس مسؤوليتها القانونية والوطنية في حماية المصلحة العامة، وضمان احترام القوانين والأنظمة، والحؤول دون تحول الخلافات الإدارية والمؤسساتية إلى أزمة تطال مصداقية الرياضة اللبنانية وسمعة لبنان في المحافل الدولية.

وفي سياق الجهود المبذولة، أعربت الوزارة عن شكرها وامتنانها للرئيس جوزيف عون، لرعايته الجهود التوافقية منذ إطلاق المبادرة، كما شكرت رئيس مجلس النواب نبيه بري، لمتابعته ومساهمته في رعاية المساعي التوافقية.

وأشارت إلى أنها اختارت طوال المرحلة الماضية التحلي بأقصى درجات المسؤولية وضبط النفس، والامتناع عن الرد على ما رافق الأزمة من مواقف وقراءات إعلامية غير دقيقة، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في عرض الوقائع كاملة وتفنيد ما أثير من مواقف وادعاءات في الوقت المناسب، عندما تضع الأمور في نصابها الصحيح.

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن وحدة اللجنة الأولمبية اللبنانية واستقلاليتها، وتعزيز التعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، تبقى من أولوياتها، بما يخدم الرياضة والرياضيين في لبنان.

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أبو جزر: منتخب فلسطين يواجه ظروفاً استثنائية في بطولة البصرة الودية

إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني (منتخب فلسطين)
إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني (منتخب فلسطين)
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أبو جزر: منتخب فلسطين يواجه ظروفاً استثنائية في بطولة البصرة الودية

إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني (منتخب فلسطين)
إيهاب أبو جزر مدرب المنتخب الفلسطيني (منتخب فلسطين)

قال إيهاب أبو جزر مدرب منتخب فلسطين، اليوم الاثنين، إن فريقه يمر بظروف استثنائية وصعبة للغاية خلال مشاركته في بطولة البصرة الرباعية الودية لكرة القدم، بسبب كثرة التغييرات والإصابات في صفوفه.

وخسر منتخب فلسطين مباراته الأولى في بطولة البصرة الودية 2 - صفر أمام إيران يوم السبت، قبل مواجهة لبنان في المباراة الثانية غداً الثلاثاء.

وأضاف أبو جزر في المؤتمر الصحافي الذي نقله حساب الاتحاد العراقي لكرة القدم على «فيسبوك»: «المواجهة المرتقبة أمام لبنان تمثل محطة تحضيرية مهمة وصعبة للطرفين».

وأشاد مدرب منتخب فلسطين بالتطور الملحوظ لمنتخب لبنان، الذي فرض التعادل السلبي على العراق يوم السبت، تحت قيادة المدرب الجزائري مجيد بوقرة.

وقال: «منتخب لبنان أصبح يمتلك هوية وأفكاراً فنية مختلفة بعد استقطابه مجموعة من اللاعبين المحترفين والشبان، وهو ما تجلى بوضوح في الأداء المميز أمام العراق».

وشدّد أبو جزر على أن مواجهة لبنان لن تكون سهلة، وأن الطابع الودي يمنح جميع المنتخبات فرصة مثالية لتجربة العناصر الجديدة.

وتطرق مدرب منتخب فلسطين إلى الصعوبات الفنية التي تواجه فريقه، موضحاً أن الفريق عانى من «كثرة التغييرات والإصابات» في المباراة الأولى ضد إيران، وهو ما اضطره لإشراك ستة لاعبين جدد. لكنه كشف عن عودة بعض اللاعبين المصابين إلى التدريبات الجماعية، وفي مقدمتهم عدي الدباغ مهاجم الزمالك المصري.

وأكد أبو جزر أن الجهاز الفني يعمل بالتنسيق مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على تجديد دماء المنتخب، وبناء جسر تواصل بين الأجيال لمواجهة التحدي الأكبر المتمثل في توقف منافسات الدوري المحلي.

وأكد مجيد بوقرة مدرب لبنان على أهمية مواجهة منتخب فلسطين في البطولة، ويتطلع لاستثمار تألق فريقه في المباراة الماضية أمام العراق، لتقديم أداء قوي.

وقال المدرب الجزائري: «المشاركة في هذه البطولة كانت خياراً مثالياً للجهاز الفني، لقد تلقينا دعوات للمشاركة في بطولات ودية في الصين وتايلاند، لكنني فضلت الحضور للبصرة نظراً لقوة المنتخبات المشاركة».

وأضاف: «مواجهة فرق بحجم العراق، وإيران ومنتخب فلسطين تمنحنا الخبرة وتضعنا أمام الاختبار الحقيقي الذي نحتاج إليه».

وعبر بوقرة عن سعادته بالمردود البدني والفني للفريق في المباراة الماضية، مؤكداً أن الأداء الجيد أمام العراق والخروج بشباك نظيفة أمر إيجابي للغاية.

وأوضح أن الجهاز الفني يعمل وفقاً لاستراتيجية واضحة لوضع تشكيلة مثالية قادرة على المنافسة في تصفيات كأس العالم، مشيراً إلى أن المنتخب لديه فرصة حقيقية للتأهل إلى كأس العالم، وذلك إذ التزم بالإعداد البدني الجيد وخوض مباريات أمام مدارس كروية مختلفة وقوية.

ورفض بوقرة المقارنة بين اللاعب الجزائري ونظيره اللبناني، وذلك بسبب اختلاف مستويات الاحتراف في بطولات الدوري العالمية، مؤكداً أن اللاعب اللبناني يمتلك خصائص وإمكانات جيدة تجعله نداً قوياً لنظرائه في آسيا.

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